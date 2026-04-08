Alza tu espalda y salta a la pista, ¡empieza Clash Metal!

MEAT SHIELD ha llegado para convertir tu aldea en un festival épico de música metal. Si crees que tienes lo que hay que tener para sobrevivir al caos y la destrucción, ha llegado la hora de demostrarlo.

Consigue pulseras de pinchos, gana medallas metaleras e intercámbialas por recompensas increíbles, como equipo épico nuevo.

¡Dame mis entradas!

El evento de medallas de Clash Metal está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 6 o superior.

¿Cuándo?

Inicio del evento: 8 de abril a las 8:00 UTC.

Fin del evento: 29 de abril a las 8:00 UTC.

Cuando termine el evento, seguirás teniendo acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento hasta el 1 de mayo a las 8:00 UTC.

Recursos del evento

Pulseras de pinchos

Encontrarás pulseras de pinchos en las aldeas enemigas de las batallas multijugador.

En cada base habrá 3 edificios aleatorios que esconderán pulseras.

Se empieza con 200 pulseras disponibles por batalla.

Destruye los edificios para conseguirlas y progresar en el camino del evento.

También puedes obtener más pulseras en el toro mecánico, el edificio del evento, que genera cada vez más cantidad a diario.

Medallas metaleras

A medida que consigas pulseras de pinchos y avances en el camino del evento, desbloquearás medallas metaleras.

Usa las medallas metaleras en el puesto del mercader para comprar recompensas, como equipo épico, ya sea nuevo o antiguo.

Nuevo equipo épico del duque dragón

Un nuevo equipo épico para el duque dragón llega al puesto del mercader.

Durante 5 días al inicio del evento, este equipo se potenciará al nivel máximo que permita tu ayuntamiento, ¡así podrás probarlo en todo su esplendor!

Tropa temporal: mago fiestero

¿Qué sería un concierto sin un poco de caos?

El mago fiestero se une al cartel del festival como tropa temporal durante el evento. Desbloquéalo en el camino del evento ¡y que empiece la fiesta!

Edificio del evento: toro mecánico

El toro mecánico embiste con fuerza hacia tu aldea.

Genera pulseras de pinchos con el paso del tiempo.

Te da acceso al camino del evento.

Te permite desbloquear recompensas más rápido.

¡Súbete y agárrate bien!

Recompensas del evento

Consigue recompensas en el camino del evento y gasta medallas en el puesto del mercader. Estas son algunas de las que están disponibles:

Equipo épico del duque dragón

Equipo épico antiguo

Minerales y recursos de la aldea

Partes de vivienda de la capital del clan

Superadorno

2 adornos nuevos

Pase de evento

Desbloquea el pase de evento para acceder a recompensas adicionales y potenciar tu progreso en el camino del evento.

La banda está en sus puestos, el toro mecánico, encendido y el público, listo para gritar a todo pulmón.

Únete al caos metalero.

¡A dar guerra!