¡Una repentina aparición de socavones ha transformado la celebración del Clashiversario en una fiesta en la piscina de proporciones épicas! Ayuda a la reina de Clash-A-Rama a reunir flotadores de fénix para conseguir mantener a flote la diversión durante toda la temporada.

¡Quiero participar!

El evento de medallas de la juerga acuática está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 6 o superior.

¿Cuándo?

Inicio del evento:

8 de agosto a las 08:00 UTC.

Fin del evento:

29 de agosto a las 08:00 UTC.

Aunque el evento termine el 29 de agosto , tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 31 de agosto a las 08:00 UTC.

Tropas temporales

¡Unos cuantos viejos conocidos han venido para colarse en la fiesta! Las tropas temporales aparecerán durante el evento para engrosar las filas de tu ejército. ¡No pierdas de vista la pantalla de entrenamiento ni la pestaña de eventos para ver cuándo llegarán!

Pasión por las piñatas

¡Que cunda el pánico! En determinados momentos del evento, los campamentos se transformarán, o bien en piñatas claras que liberan tropas temporales amistosas cuando las destruyen, o bien en piñatas oscuras que contienen tropas temporales enemigas. ¡Elige bien dónde colocar las piñatas para defenderte!