Este Clashiversario, lánzate de cabeza a la diversión
Información del evento de medallas de la juerga acuática
¡Una repentina aparición de socavones ha transformado la celebración del Clashiversario en una fiesta en la piscina de proporciones épicas! Ayuda a la reina de Clash-A-Rama a reunir flotadores de fénix para conseguir mantener a flote la diversión durante toda la temporada.
¡Quiero participar!
El evento de medallas de la juerga acuática está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 6 o superior.
¿Cuándo?
Inicio del evento:
8 de agosto a las 08:00 UTC.
Fin del evento:
29 de agosto a las 08:00 UTC.
Aunque el evento termine el 29 de agosto, tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 31 de agosto a las 08:00 UTC.
Tropas temporales
¡Unos cuantos viejos conocidos han venido para colarse en la fiesta! Las tropas temporales aparecerán durante el evento para engrosar las filas de tu ejército. ¡No pierdas de vista la pantalla de entrenamiento ni la pestaña de eventos para ver cuándo llegarán!
Pasión por las piñatas
¡Que cunda el pánico! En determinados momentos del evento, los campamentos se transformarán, o bien en piñatas claras que liberan tropas temporales amistosas cuando las destruyen, o bien en piñatas oscuras que contienen tropas temporales enemigas. ¡Elige bien dónde colocar las piñatas para defenderte!
Recursos del evento
Flotadores de fénix
Esta adorable divisa con forma de animal es el resultado de un experimento de los habitantes de la aldea con los controladores aéreos. Reúnelos atacando las bases enemigas para mantener las tropas a flote durante este Clashiversario.
Medallas acuáticas
¡Que no te engañen las apariencias! Aunque la utilidad de las medallas acuáticas en una piscina de verdad sea nula, sirven para obtener recompensas épicas en el puesto del mercader.
Nuevo equipo heroico: antorcha heroica
Necesitábamos algo para encender las velas del pastel del Clashiversario. Intercambia las medallas acuáticas en el puesto del mercader para desbloquear el nuevo equipo heroico del gran centinela, la antorcha heroica.
Esta nueva herramienta aviva la llama interior de las tropas cercanas y les permite atravesar muros, moverse más deprisa y recibir menos daño.
Adornos
Echa un vistazo al puesto del mercader para ver qué adornos especiales de Clash-A-Rama están disponibles durante el evento.