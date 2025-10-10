Evento de medallas de rock cósmico
Las has visto, ¿no? A esas alimañas cósmicas que flotan en el cielo. ¡Pues es hora de contraatacar con el concierto de rock más atronador de la historia! Carga el estéreo sobre ruedas del mago metalero y espanta a estos visitantes indeseados en un evento de medallas rocanrolero.
¡Quiero participar!
El evento de medallas de rock cósmico está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 6 o superior.
¿Cuándo?
Inicio del evento:
10 de octubre a las 08:00 UTC
Fin del evento:
1 de noviembre a las 08:00 UTC
Aunque el evento termine el 1 de noviembre, tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 3 de noviembre a las 08:00 UTC.
Edificio del evento: el estéreo sobre ruedas
El orgullo del mago metalero. Es tan potente que solo se puede cargar con energía cósmica pura. Completa el camino del evento para desbloquear este fantástico adorno. Y no te preocupes, que estamos seguros que el constructor aprendiz dormirá como un tronco pese al ruido.
Giro en la mecánica de juego: lluvia de meteoritos
El centinela eterno hace que caiga una lluvia de meteoritos en las aldeas, ¡pero ni eso parará la música!
Los meteoritos que caen desactivarán 3 defensas aleatoriamente al comienzo de la batalla, pero no todo son buenas noticias para los atacantes. Estos meteoritos son la única forma de conseguir fragmentos cósmicos, la divisa del evento, pero explotan cuando se destruyen, así que ¡cuidado!
No te preocupes, que estos meteoritos no aparecerán en los modos competitivos.
Nuevo equipo épico del príncipe esbirro: el bastón de meteoritos
Un bastón de meteoritos cayó del cielo y ahora lo tiene el mercader. Quien lo use puede hacer llover meteoritos en batalla para destruir la defensa más cercana. Mejóralo para aumentar el daño y la cadencia de los meteoritos.
Nueva tropa temporal: el gólem meteórico
Estos fornidos salvajes, invocados por el libro maldito, tienen cara de malas pulgas, pero en realidad les encanta el rock. Desbloquea al gólem meteórico como tropa temporal y desata todo su potencial durante el evento.
El gólem meteórico está formado por dos minioritos que se abalanzan sobre el objetivo más cercano y se recombinan para arrasar con todo.
Los minioritos atacarán a un objetivo cercano o buscarán a otro miniorito para formar un gólem meteórico.
Los minioritos pueden saltar muros, pero el gólem meteórico no.
Los clones de los minioritos no pueden combinarse para formar un gólem meteórico (hechizo clonador).
Vuelven viejos amigos: tropas temporales de regreso
El globo magmático, el bárbaro arquero y el esbirro de hielo han vuelto, pero con varios ajustes de equilibrio:
Globo magmático:
Aumenta el espacio en viviendas de 23 a 35.
Bárbaro arquero:
Mejora el efecto de furia del 70 % al 100 %.
Esbirro de hielo:
Aumenta la duración del hielo para ayuntamientos de nivel 11 a 17 de 2,5 a 2,7 segundos.
Recursos del evento
Fragmentos cósmicos
Estas brillantes esquirlas se encuentran dentro de los meteoritos caídos. Son una gran fuente de poder para el estéreo sobre ruedas del mago metalero.
Medallas de rock
¡En el estéreo sobre ruedas solo suenan las mejores canciones! Consigue medallas de rock usando fragmentos cósmicos en el camino del evento y compra recompensas con ellas al mercader. No sabíamos que le gustaba el rock. 🎵
Adornos del evento
Superadornos: el libro maldito
¡El origen de todo este caos cósmico! Desbloquea el libro maldito en el puesto del mercader para quedarte este siniestro recuerdo en la aldea.
Adorno: el farol cósmico
El centinela eterno usó este farol para encontrar nuestro mundo en el cosmos. ¿Por qué no lo desbloqueas para la aldea? Seguro que no lo echa en falta.