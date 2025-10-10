Las has visto, ¿no? A esas alimañas cósmicas que flotan en el cielo. ¡Pues es hora de contraatacar con el concierto de rock más atronador de la historia! Carga el estéreo sobre ruedas del mago metalero y espanta a estos visitantes indeseados en un evento de medallas rocanrolero.

¡Quiero participar!

El evento de medallas de rock cósmico está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 6 o superior.

¿Cuándo?

Inicio del evento:

10 de octubre a las 08:00 UTC

Fin del evento:

1 de noviembre a las 08:00 UTC