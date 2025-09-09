El superdragón ganó la encuesta de la comunidad para el evento miniespecial.

La competición fue encarnizada: el superdragón se puso en cabeza con el 34 % de los votos, seguido de cerca del superyeti, con el 31,4 % de los votos. ¡Los votos de la comunidad decidieron el destino del evento y del superdragón!

Inicio del evento:

9 de septiembre a las 08:00 UTC

Fin del evento:

16 de septiembre a las 08:00 UTC

La tienda cerrará el 18 de septiembre a las 08:00 UTC.

Aunque el evento termine el 16 de septiembre , tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 18 de septiembre a las 08:00 UTC.

Disponible para los jugadores con un ayuntamiento de nivel 7 o superior.