Evento minespecial: ¡superdragón!
El superdragón ganó la encuesta de la comunidad para el evento miniespecial.
La competición fue encarnizada: el superdragón se puso en cabeza con el 34 % de los votos, seguido de cerca del superyeti, con el 31,4 % de los votos. ¡Los votos de la comunidad decidieron el destino del evento y del superdragón!
Inicio del evento:
9 de septiembre a las 08:00 UTC
Fin del evento:
16 de septiembre a las 08:00 UTC
La tienda cerrará el 18 de septiembre a las 08:00 UTC.
Aunque el evento termine el 16 de septiembre, tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 18 de septiembre a las 08:00 UTC.
Disponible para los jugadores con un ayuntamiento de nivel 7 o superior.
Tropa del evento: el superdragón
Recursos del evento
Divisa débil: cubitos de hielo
Divisa fuerte: supermedallas
Edificio del evento: superbaño de hielo
Tienda del evento
Superadorno
Cerezo bonsái
Paisaje de Montepuerco
Paisaje de la montaña del tigre
Centinela mágico
Luchadora mágica
Rey del ritmo
Reina cazacorazones