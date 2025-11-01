Un meteorito de dimensiones catastróficas se aproxima ¡y ha desatado el caos apocalíptico!

Del 1 al 11 de noviembre estarán disponibles las ligas de guerras de clanes.

Del 1 al 17 de noviembre vuelve la Martillomanía. Disfruta de una reducción del 50 % en los tiempos de mejora y de potenciadores que doblarán la capacidad y la velocidad de producción de los recolectores de recursos. Esto no afecta a las supercargas y las defensas artesanales.

Del 1 al 17 de noviembre, una miríada de meteoritos caen sobre tu aldea y se convierten en obstáculos. Deshazte de ellos para conseguir minerales.

Del 1 al 30 de noviembre, el constructor duende y el investigador duende vuelven a la aldea.

Del 1 al 30 de noviembre encontrarás el paisaje del reino en ruinas en la tienda.

Del 3 al 30 de noviembre, el paisaje de las tierras baldías llega a la tienda.

Del 6 al 30 de noviembre, los aspectos de héroe de las tierras baldías hacen su aparición en la tienda.

Del 8 al 17 de noviembre, el observatorio de meteoritos se encontrará a las afueras de tu aldea. Interactúa con el edificio para mejorar el inmenso meteorito que se cierne sobre nosotros.

Del 10 al 14 de noviembre celebramos un evento de bonus estelar x4.

Del 15 al 30 de noviembre, un superadorno premonitorio ronda por la tienda.

Del 20 al 27 de noviembre llegan un evento especial y un pase de evento ¡Desata a los superrompemuros!

Del 22 al 28 de noviembre llegan los Juegos del Clan.