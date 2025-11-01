Skip to content
1 nov 2025
Blog – Clash of Clans

¡La Martillomanía inaugura la temporada de noviembre!

¡La Martillomanía llega pegando fuerte!

El constructor está trabajando en sus mejoras más rápido y por un precio reducido gracias a un misterioso martillo de meteoritos. Has leído bien, la Martillomanía ya ha empezado.

  • Todos los niveles del ayuntamiento pueden disfrutar de la Martillomanía.

  • Reducción del tiempo y del coste en un 50 % (no incluye las supercargas ni las defensas artesanales).

  • Habrá un potenciador que doblará la capacidad y la velocidad de producción de los recolectores de recursos.

  • La Martillomanía termina el 17 de noviembre, así que no esperes más y empieza a mejorar tu aldea.

Te damos la bienvenida a la temporada de las tierras baldías.

Un meteorito de dimensiones catastróficas se aproxima ¡y ha desatado el caos apocalíptico!

  • Del 1 al 11 de noviembre estarán disponibles las ligas de guerras de clanes.

  • Del 1 al 17 de noviembre vuelve la Martillomanía. Disfruta de una reducción del 50 % en los tiempos de mejora y de potenciadores que doblarán la capacidad y la velocidad de producción de los recolectores de recursos. Esto no afecta a las supercargas y las defensas artesanales.

  • Del 1 al 17 de noviembre, una miríada de meteoritos caen sobre tu aldea y se convierten en obstáculos. Deshazte de ellos para conseguir minerales.

  • Del 1 al 30 de noviembre, el constructor duende y el investigador duende vuelven a la aldea.

  • Del 1 al 30 de noviembre encontrarás el paisaje del reino en ruinas en la tienda.

  • Del 3 al 30 de noviembre, el paisaje de las tierras baldías llega a la tienda.

  • Del 6 al 30 de noviembre, los aspectos de héroe de las tierras baldías hacen su aparición en la tienda.

  • Del 8 al 17 de noviembre, el observatorio de meteoritos se encontrará a las afueras de tu aldea. Interactúa con el edificio para mejorar el inmenso meteorito que se cierne sobre nosotros.

  • Del 10 al 14 de noviembre celebramos un evento de bonus estelar x4.

  • Del 15 al 30 de noviembre, un superadorno premonitorio ronda por la tienda.

  • Del 20 al 27 de noviembre llegan un evento especial y un pase de evento ¡Desata a los superrompemuros!

  • Del 22 al 28 de noviembre llegan los Juegos del Clan.

  • A partir del 28 de noviembre vuelve la caza del tesoro y durará cinco días.