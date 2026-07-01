Los vientos han cambiado. Se avecina algo épico...

El bárbaro se ha embarcado en una travesía en la que se ha enfrentado a dioses y monstruos y ha encontrado tesoros, pero... no tiene ni idea de cómo volver a casa. ¡Te necesita! Esta es la odisea del bárbaro.

Del 1 al 31 de julio: pase de oro de la odisea del bárbaro. Podrás ganar recompensas, acelerar tu progreso y obtener el aspecto de héroe exclusivo de la temporada: el rey Zeus. Rayo en mano, con la barba repeinada, el rey Zeus gobierna su propio reino entre las nubes con sabiduría y coraje. Es el encargado de guiar a los aventureros perdidos de las tierras de Clash desde su mullidito trono...

Del 1 al 31 de julio: el constructor duende regresa todo el mes para echarte una mano con tus construcciones... a cambio de un precio.

Del 1 al 11 de julio: liga de guerras de clanes. Declara la guerra a otros siete clanes en los modos 15c15 o 30c30. Gana botín adicional, XP del clan y medallas de liga. Los líderes del clan tienen dos días para inscribir al clan. Los dioses de la guerra te observan; no hagas el ridículo.

Del 1 al 7 de julio: primer evento de la Mejoramanía (misión de oro). El primer tramo de la odisea de la Mejoramanía. ¡El bárbaro y su tripulación han descubierto un alijo de oro resplandeciente! Disfruta de una semana de potenciadores relacionados con el oro que incluyen reducciones de tiempo y descuentos en el coste de las mejoras por oro.

Del 3 al 31 de julio: paisaje de la odisea. Surca las feroces olas y descubre una isla misteriosa donde acontecieron batallas legendarias. Estatuas de piedra en ruinas, tempestades y los ecos de guerreros y bestias que lucharon aquí mucho antes de tu llegada. Desenvaina la espada, prende fuego a tu corazón y busca tu lugar entre los héroes del pasado.

Del 5 al 31 de julio: aspecto de héroe del duque hidra (duque dragón). Tres cabezas, dos alas y una neurona. El duque hidra protege con brutalidad sus preciados recursos y es la mascota de la luchadora Hades. ¡Sus tres cabezas le parecen adorables!

Del 6 al 8 de julio: evento de hechizos en masa (hechizo clonador). Todos los ejércitos contarán con el hechizo clonador. Levanta un ejército de clones tuyos. Pillarás desprevenidas a las defensas... ¡Igual te confundes tú también con tantos clones!

Del 7 al 31 de julio: aspecto de héroe de la reina Medusa (reina arquera). No le gustan los extraños ni nadie, a decir verdad. Sus serpenteantes cabellos y sus petrificantes ojos hacen que tratar con ella sea una tarea auténticamente heroica.

Del 8 al 15 de julio: segundo evento de la Mejoramanía (misión de elixir). El segundo tramo. El bárbaro y sus amigos han llegado a los espeluznantes bosques de elixir. Disfruta de una semana de potenciadores relacionados con el elixir que incluyen reducciones de tiempo y descuentos en el coste de las mejoras por elixir.

Del 8 al 17 de julio: minievento de medallas del duende furtivo (ayuntamiento de nivel 18). Gana recompensas en batalla y gástalas en el puesto del mercader. ¡Llénate los bolsillos! Cómo te gusta derrochar, ¿eh?

Del 8 al 22 de julio: investigador duende por solo 1 gema. El investigador duende ha llegado con una oferta tan sospechosamente buena que hasta Odiseo leería la letra pequeña, pero todo es perfectamente legible.

Del 9 al 31 de julio: aspecto de héroe del centinela Poseidón (gran centinela). El hermano consentido del rey Zeus es todo un embaucador del peligroso océano. Si surcas sus aguas sin su permiso, te engullirá con su espuma marina hasta que naufragues.

Del 11 al 31 de julio: aspecto de héroe del príncipe Midas (príncipe esbirro). Con un alijo de oro tan grande que podría nadar en él y un trono digno de la realeza, ¿qué más podría querer el príncipe Midas? ¡Exacto, más oro!

Del 13 al 14 de julio: evento de tropas en masa (gólem meteórico). Gólems meteóricos en masa, una ventana de ataque y cero amor por las estructuras... Cuando caen rocas, todo se convierte en polvo. A esto se refería Prometeo, ¿no?

Del 13 al 31 de julio: aspecto de héroe de la luchadora Hades (luchadora real). ¿Qué serías capaz de ofrecer? Esta gobernante del reino del elixir oscuro se encarga de proteger las almas de las tropas. Haz un trato que la convenza y quizá vuelvas a ver la luz del día.

Del 15 al 22 de julio: tercer evento de la Mejoramanía (misión de elixir oscuro). El tercer tramo de la Mejoramanía. Tareas de elixir oscuro a un ritmo implacable. ¡Horizonte a la vista!

Del 15 al 22 de julio: evento de héroes ilimitados. Todos los héroes estarán disponibles mientras se están mejorando, y todo el equipo estará mejorado al máximo. Los dioses bendicen a sus campeones (por poco tiempo). Sácale provecho.

15 de julio: regreso de los aspectos ciberpunk. Vuelve el neón a la pestaña de las personalizaciones. Una odisea distinta con una estética diferente pero igualmente emblemática.

Del 16 al 21 de julio: evento de caza del tesoro. Te esperan cofres ocultos repartidos por las aldeas enemigas. Para todos los jugadores a partir del ayuntamiento de nivel 3. Un desvío que merece la pena en cualquier odisea.

Del 20 al 22 de julio: evento de hechizos en masa (hechizo de furia). Bóreas congeló el campo de batalla. Furibundo, Ares lo arrasó. Ahora tienes la oportunidad de hacer lo mismo.

Del 22 de julio al 1 de agosto: cuarto evento de la Mejoramanía (misión de recursos). El último tramo. El bárbaro ha acabado con una bestia que custodiaba recursos. Aceleraciones para todos los recursos, incluidas reducciones en los tiempos y costes de todas las mejoras de la aldea principal.

Del 22 al 28 de julio: Juegos del Clan. Completa desafíos, gana puntos y recorre el camino de recompensas junto a tu clan.

Del 22 de julio al 1 de agosto: investigador duende. El investigador duende regresa en el tramo final. Ya no ofrece sus servicios por 1 gema, sino que ha vuelto al precio habitual, y no le da ninguna pena. ¿Cómo se atreve? Igualmente, vale la pena.

Del 27 al 28 de julio: evento de hechizos y tropas en masa (titánide eléctrica y hechizo de salto). Gracias al hechizo de salto, la titánide eléctrica superará todos los muros. La muralla de Troya aguantó diez años. Tu objetivo no tendrá tanta suerte.

Cada héroe tiene su odisea. ¡Da comienzo a la tuya!

¡A dar guerra!