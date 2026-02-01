Los héroes legendarios pelean por el honor, la gloria y los valiosos pergaminos eruditos. Combate con orgullo y celebra el Año Nuevo lunar con la temporada del año del caballo de fuego. ¡No te pierdas esta aventura irrepetible!

Del 1 al 28 de febrero: consigue el pase de oro para potenciar tu aldea con beneficios adicionales y objetos, y desbloquea el aspecto de héroe de la luchadora roja.

Del 1 al 11 de febrero: empieza la liga de guerras de clanes. Diseña estrategias infalibles y pelea para alcanzar la gloria con tu clan.

Del 3 al 28 de febrero: paisaje del caballo de fuego. Haz que tu aldea se eleve en el aire. Este hermoso palacio entre las nubes se llena de vida con los caballos de fuego.

Del 5 al 28 de febrero: aspectos de héroe del año del caballo de fuego. Que empiece la aventura con los aspectos de héroe del año del caballo de fuego, disponibles en la tienda.

Del 6 al 13 de febrero: nuevo nivel de desafío y clasificación. Supera la competición en las nubes, el nuevo nivel de desafío, y entra en la clasificación del desafío.

Del 9 al 26 de febrero: evento de medallas de los guerreros iluminados. Consigue pergaminos eruditos en los ataques para desbloquear recompensas increíbles en el camino del evento y equipo nuevo en el puesto del mercader.

Del 16 al 19 de febrero: evento de bonus estelar x2. Obtén el doble de botín para tu bonus estelar durante el evento. ¡Hora de darlo todo en la batalla!

Del 22 al 28 de febrero: descuentos en los Juegos del Clan y las supertropas. Completa tareas sin complicaciones con un descuento del 99 % en supertropas y consigue montones de recompensas en los Juegos del Clan.