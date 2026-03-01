Ha destruido sus grilletes y reducido a cenizas las rejas que lo contenían: ¡el duque dragón es libre! Llega la temporada de la fuga dracónica, en la que los dragones son los protagonistas. Cielos en llamas. Defensas en llamas. ¡El mundo en llamas! Desata unos aspectos de héroe abrasadores, disfruta de los eventos dracónicos y completa desafíos diseñados para las bestias y los guerreros más feroces.

Del 1 al 31 de marzo: pase de oro. Da un empujón a tu aldea con el nuevo y mejorado pase de oro. Consigue objetos y beneficios adicionales, convierte los minerales con el picador y desbloquea el aspecto de héroe del príncipe dracónico.

Del 1 al 7 de marzo: ¡el duque dragón es libre! Por un tiempo limitado, usa a este nuevo héroe y su equipo mejorados al nivel máximo que permita tu ayuntamiento.

Del 1 al 31 de marzo: niveles de desafío y clasificaciones del duque dragón. Conoce al duque dragón en profundidad con los desafíos por niveles, que se añadirán en tres tandas a lo largo del mes, y desbloquea montones de recompensas, como aperitivos mágicos e incluso un adorno de dragón que seguramente reconozcas...

Del 3 al 31 de marzo: prepárate para una horda de dragones. Haz que la destrucción caiga sobre tus enemigos con tropas de dragones que estarán disponibles a lo largo de la temporada. Esto es lo que te espera cada día:

03/03: dragones

04/03: bebés dragón

05/03: montadragones

06/03: dragones eléctricos

07/03: superdragones

08/03: dragones infernales

09/03: dragones azules

10/03: ¡todos los dragones a la vez!

19/03: ¡una horda de dragones eléctricos gigantesca alza el vuelo!

Del 27/03 al 31/03: ¡cada vez más montadragones se unirán a tu ejército cada día!

Del 1 al 11 de marzo: liga de guerras de clanes. Declara la guerra dracónica a otros siete clanes en los modos de batalla 15c15, 30c30 o el nuevo 5c5.

Del 3 al 31 de marzo: paisaje de la fuga dracónica. En las profundidades de un volcán activo se esconde una fortaleza de dragones en la que las tropas más viles rugen por escapar. Necesitarás un par de héroes bien curtidos para franquear sus férreas defensas.

Del 5 al 31 de marzo: aspectos de héroe dracónicos. Viste a tus héroes con armaduras forjadas con aliento de dragón e imbuidas de fuego místico, furia ancestral y un poder legendario.

Del 7 al 14 de marzo: evento de medallas del asalto ardiente. Usa a los superdragones para conseguir más escamas de dragón durante las batallas. Acumula escamas para desbloquear premios y medallas de diamante que podrás intercambiar por recompensas del evento en el puesto del mercader.

Del 13 al 20 de marzo: fiebre de clanes. ¡Los dragones del duque están fundiendo el oro de la aldea! Consigue oro con tu clan en las batallas de la aldea, las batallas de guerra de clanes, los ataques de un jugador, los recolectores y el carro de botín para llenar los almacenes y contribuir con oro fundido. Usa al duque dragón para obtener aún más oro fundido. ¡Completa el camino para desbloquear un adorno!

Del 22 al 28 de marzo: Juegos del Clan, edición de dragones. Las tareas relacionadas con los dragones aparecerán más a menudo y darán más puntos de lo habitual. Utiliza al duque dragón en ataques para ganar aún más y acumula una gran pila de relucientes recompensas en los Juegos del Clan.