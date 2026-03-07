Skip to content
7 mar 2026
Minievento de medallas: asalto ardiente

Usa a los superdragones para conseguir más escamas de dragón durante las batallas. Acumula escamas para desbloquear premios y medallas de diamante que podrás intercambiar por recompensas del evento en el puesto del mercader.

Inicio del evento:

  • 7 de marzo a las 08:00 UTC.

Fin del evento:

  • 14 de marzo a las 08:00 UTC.

La tienda cerrará el 16 de marzo a las 08:00 UTC.

Aunque el evento termine el 14 de marzo, tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 16 de marzo a las 08:00 UTC.

Disponible para jugadores con un ayuntamiento de nivel 6 o superior.

Tropa del evento: el superdragón

Recursos del evento

Divisa débil: escamas de dragón

Divisa fuerte: medallas de diamante

Edificio del evento: fuente escupelava

Información de la tienda del evento

ObjetoExistenciasPrecio por unidad en fichas
Adorno: bebé Ptah1550
Adorno: estatua de dragón duende1550
Adorno: estatua de bebé dragón1550
Adorno: tótem de dragón1550
Paisaje pirata12266
Paisaje del Clash Fest12266
Rey lunar12266
Reina medieval12266
Centinela pintor12266
Luchadora pixelada12266
Pócima heroica3309
Runa de oro22060
Runa de elixir22060
Pócima de recursos6124
Superpócima2309
Anillos de muros x510361
Pala para obstáculos51030
Pócima de investigación7247
125 000 de elixir2015
125 000 de oro2015
2000 de elixir oscuro2031

Información del camino del evento

Points (cumulative)Puntos necesariosCamino gratuitoCantidadCamino prémiumCantidad
Puntos (acumulativos)
200200Super Dragon1Medals200
400200Clan Castle Cake1DE150000
600200Gold4500000Medals200
800200MM1Rune of Elixir1
1000200Elixir4500000Medals200
1200200DE37500Gold4500000
1400200Gold4500000Resource Potion1
1600200MM1Medals200
1900300Elixir4500000Rune of Gold1
2200300DE37500Medals200
2500300Gold4500000Resource Potion1
2800300MM1Medals250
3100300Elixir4500000Gold4500000
3500400DE75000Medals650
3950450Medals400Rune of DE1
