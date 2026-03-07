7 mar 2026
Blog – Clash of Clans
Minievento de medallas: asalto ardiente
Usa a los superdragones para conseguir más escamas de dragón durante las batallas. Acumula escamas para desbloquear premios y medallas de diamante que podrás intercambiar por recompensas del evento en el puesto del mercader.
Inicio del evento:
7 de marzo a las 08:00 UTC.
Fin del evento:
14 de marzo a las 08:00 UTC.
La tienda cerrará el 16 de marzo a las 08:00 UTC.
Aunque el evento termine el 14 de marzo, tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 16 de marzo a las 08:00 UTC.
Disponible para jugadores con un ayuntamiento de nivel 6 o superior.
Tropa del evento: el superdragón
Recursos del evento
Divisa débil: escamas de dragón
Divisa fuerte: medallas de diamante
Edificio del evento: fuente escupelava
Información de la tienda del evento
|Objeto
|Existencias
|Precio por unidad en fichas
|Adorno: bebé Ptah
|1
|550
|Adorno: estatua de dragón duende
|1
|550
|Adorno: estatua de bebé dragón
|1
|550
|Adorno: tótem de dragón
|1
|550
|Paisaje pirata
|1
|2266
|Paisaje del Clash Fest
|1
|2266
|Rey lunar
|1
|2266
|Reina medieval
|1
|2266
|Centinela pintor
|1
|2266
|Luchadora pixelada
|1
|2266
|Pócima heroica
|3
|309
|Runa de oro
|2
|2060
|Runa de elixir
|2
|2060
|Pócima de recursos
|6
|124
|Superpócima
|2
|309
|Anillos de muros x5
|10
|361
|Pala para obstáculos
|5
|1030
|Pócima de investigación
|7
|247
|125 000 de elixir
|20
|15
|125 000 de oro
|20
|15
|2000 de elixir oscuro
|20
|31
Información del camino del evento
|Points (cumulative)
|Puntos necesarios
|Camino gratuito
|Cantidad
|Camino prémium
|Cantidad
|Puntos (acumulativos)
|200
|200
|Super Dragon
|1
|Medals
|200
|400
|200
|Clan Castle Cake
|1
|DE
|150000
|600
|200
|Gold
|4500000
|Medals
|200
|800
|200
|MM
|1
|Rune of Elixir
|1
|1000
|200
|Elixir
|4500000
|Medals
|200
|1200
|200
|DE
|37500
|Gold
|4500000
|1400
|200
|Gold
|4500000
|Resource Potion
|1
|1600
|200
|MM
|1
|Medals
|200
|1900
|300
|Elixir
|4500000
|Rune of Gold
|1
|2200
|300
|DE
|37500
|Medals
|200
|2500
|300
|Gold
|4500000
|Resource Potion
|1
|2800
|300
|MM
|1
|Medals
|250
|3100
|300
|Elixir
|4500000
|Gold
|4500000
|3500
|400
|DE
|75000
|Medals
|650
|3950
|450
|Medals
|400
|Rune of DE
|1
|550
|Medals
|50
|1100
|Medals
|50
|2200
|Medals
|50