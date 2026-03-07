Usa a los superdragones para conseguir más escamas de dragón durante las batallas. Acumula escamas para desbloquear premios y medallas de diamante que podrás intercambiar por recompensas del evento en el puesto del mercader.

Inicio del evento:

7 de marzo a las 08:00 UTC.

Fin del evento:

14 de marzo a las 08:00 UTC.

La tienda cerrará el 16 de marzo a las 08:00 UTC.

Aunque el evento termine el 14 de marzo , tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 16 de marzo a las 08:00 UTC.

Disponible para jugadores con un ayuntamiento de nivel 6 o superior.