¡Buenas!

Estamos editando el próximo capítulo de En la choza del constructor, donde hablaremos de las defensas artesanales y repasamos los comentarios de la comunidad. Pero antes de que lo publiquemos, queremos compartir algunas novedades:

📅 Extensión de la temporada

Vamos a ampliar la temporada actual de defensas temporales hasta que terminen las finales mundiales a principios de noviembre. Anunciaremos la fecha próximamente.

¿Por qué? Porque queremos dar a todo el mundo más tiempo para mejorar, experimentar y disfrutar de la función.

🏆 Recompensa permanente

Lo sabemos, los jugadores quieren algo permanente por su contenido temporal. Estamos trabajando en una solución de la que hablaremos más adelante, pero no te preocupes, el esfuerzo que has invertido en las defensas artesanales no se perderá. ¡Anunciaremos más detalles sobre la recompensa en el futuro!

Estamos muy agradecidos por lo sincera y considerada que ha sido la comunidad, ya que los comentarios nos ayudan a dar forma a esta función, ¡estamos leyéndolos todos!

No te pierdas el próximo capítulo de En la choza de constructor si quieres saber más sobre la función y qué llegará más adelante.