¡Prepárate para el evento de la explosión de equipo!
¡No acabes en medio de la explosión de este nuevo evento! Gana minerales y ponte al día con el equipo heroico en el evento de la explosión de equipo. Consigue ácaros con mecha en batalla para ayudar al picador a extraer recompensas y minerales de su cueva, además de medallas reliquia que podrás cambiar por equipo heroico.
¡Quiero participar!
El evento de la explosión de equipo está disponible con un ayuntamiento de nivel 8 o superior.
Inicio del evento de la explosión de equipo:
Fecha: viernes, 9 de enero de 2026
Hora: 08:00 UTC
Fin del evento de la explosión de equipo:
Fecha: viernes, 23 de enero de 2026
Hora: 08:00 UTC
Tras el fin del evento
A partir del 23 de enero, seguirás teniendo acceso a la pestaña dedicada al evento del puesto del mercader y al edificio del evento, el detonador del picador, durante dos días más. Esto significa que podrás cambiar las medallas reliquia por recompensas hasta las 08:00 UTC del 25 de enero.
Cómo jugar
Consigue ácaros con mecha en las batallas (tanto en las normales como en las competitivas). Con ellos, progresarás en el camino del evento de la explosión de equipo y desbloquearás recompensas. Sigue progresando en el camino y descubrirás medallas reliquia en la cueva de minerales del picador. Obtén objetos y equipo heroico antiguo en el puesto del mercader a cambio de estas medallas.
Recursos del evento
Ácaros con mecha
Estos pequeños ácaros explosivos aparecerán en las batallas durante el evento. Recógelos para progresar en el camino de recompensas del evento. ¡Dicen que son de mecha corta!
Medallas reliquia
Quítales el polvo a estas medallas fosilizadas y úsalas en el puesto del mercader para obtener recompensas y equipo heroico. ¡Este evento es la ocasión perfecta para ponerte al día con todo el equipo heroico que te hayas dejado por el camino!
¡Consigue más con el pase de evento!
¡No lo dejes pasar! Compra el pase de evento para conseguir más recompensas del camino y ganar medallas reliquia adicionales para el puesto del mercader.