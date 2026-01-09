¡No acabes en medio de la explosión de este nuevo evento! Gana minerales y ponte al día con el equipo heroico en el evento de la explosión de equipo. Consigue ácaros con mecha en batalla para ayudar al picador a extraer recompensas y minerales de su cueva, además de medallas reliquia que podrás cambiar por equipo heroico.

¡Quiero participar!

El evento de la explosión de equipo está disponible con un ayuntamiento de nivel 8 o superior.

Inicio del evento de la explosión de equipo:

Fecha: viernes, 9 de enero de 2026

Hora: 08:00 UTC

Fin del evento de la explosión de equipo:

Fecha: viernes, 23 de enero de 2026

Hora: 08:00 UTC

Tras el fin del evento

A partir del 23 de enero, seguirás teniendo acceso a la pestaña dedicada al evento del puesto del mercader y al edificio del evento, el detonador del picador, durante dos días más. Esto significa que podrás cambiar las medallas reliquia por recompensas hasta las 08:00 UTC del 25 de enero.

Cómo jugar

Consigue ácaros con mecha en las batallas (tanto en las normales como en las competitivas). Con ellos, progresarás en el camino del evento de la explosión de equipo y desbloquearás recompensas. Sigue progresando en el camino y descubrirás medallas reliquia en la cueva de minerales del picador. Obtén objetos y equipo heroico antiguo en el puesto del mercader a cambio de estas medallas.