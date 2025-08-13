Reúne a tu clan, ¡porque vuelve el evento de fiebre de clanes! En esta ocasión, tendrás que conseguir elixir oscuro para contribuir a la causa con un nuevo y dulce recurso: el elixir pop.

Entrega este elixir junto con tus compañeros del clan en el carrito de bebidas de Frank para desbloquear recompensas que incluyen un paisaje de Clash-A-Rama.

¡Quiero participar!

Fiebre de héroes, el evento del clan, está disponible para jugadores que tengan un ayuntamiento de nivel 7 o superior.

¿Cuándo?

Inicio del evento:

13 de agosto a las 08:00 UTC.

Fin del evento:

20 de agosto a las 08:00 UTC.

¡Consigue elixir oscuro atacando a los héroes!

Obtener recursos de los extractores y del carro de botín es una gran forma de conseguir elixir oscuro, pero, si derrotas a héroes durante tus ataques, ¡ganarás aún más! Prioriza los almacenes de elixir y los héroes en tus ataques. Además, los héroes de más nivel soltarán más elixir oscuro al derrotarlos, así que haz que tu aldea se sienta orgullosa.

Héroes ilimitados

El evento de los héroes ilimitados tendrá lugar junto al de fiebre de héroes. Prepárate para librar hazañas heroicas, incluso aunque los estés mejorando.

Recurso del evento: elixir pop

Este misterioso elixir de sabor dulce ha llegado a los almacenes de elixir oscuro. Consigue elixir oscuro en los ataques, los recolectores y el carro de botín, y ganarás la misma cantidad de elixir pop.

Colabora con tu clan y aporta elixir pop al carrito de bebidas de Frank para que todos los miembros obtengan recompensas. ¡Y seguro que Frank lo agradece!

Potenciadores durante el evento

Durante periodos concretos a lo largo del evento, aumentará la cantidad de elixir pop que obtendrás por conseguir elixir oscuro; es decir, recibirás más por cada unidad de elixir oscuro. Tendrás que mantener los ojos bien abiertos durante el evento para ver cuándo se activa el potenciador. Esto ayudará a tu clan a progresar más rápido por el camino de recompensas.