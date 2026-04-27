Monstruos. Música. Caos.

Sube el volumen, porque Clash Metal llega este abril, y los de MEAT SHIELD van a darlo todo en el campo de batalla. Tu aldea se convierte en un escenario, y el público está armado hasta los dientes. ¡Prepárate para la temporada más ruidosa, salvaje y metalera hasta la fecha!

Veamos todas las novedades tan rompedoras que llegan al juego esta temporada.

LAS LIGAS DE LEYENDAS DEBUTAN EN EL ESCENARIO

Una Liga de Leyendas no hacía el ruido suficiente.

La Liga de Leyendas ahora se compone de tres divisiones, cada una con su propia estructura, presión y ritmo. En las tres divisiones se ganan los mismos bonus estelares y de liga. Sin embargo, en cada una la experiencia competitiva es diferente, ya que cambian la estructura de las batallas, el progreso y la dificultad.

Nota: Alcanzar Leyendas III será suficiente para completar la última marca del logro "Especialista de las ligas".

DETALLES DE LA ESTRUCTURA DE LA LIGA DE LEYENDAS

Leyendas III

Torneos semanales

Habrá 24 batallas por semana.

Los mejores 5 jugadores de cada grupo ascienden cada semana.

Usa los modificadores de batalla de Leyendas III (consulta la tabla que aparece más adelante).

Leyendas II

Torneos semanales

Habrá 30 batallas por semana.

Los mejores 3 jugadores de cada grupo ascienden cada semana.

Usa los modificadores de batalla de Leyendas II (consulta la tabla que aparece más adelante).

Leyendas I

Torneos de 4 semanas

Habrá 8 batallas por día.

Los jugadores que estén por debajo del rango 10 000 descienden cada semana.

Usa los modificadores de batalla de Leyendas I (consulta la tabla que aparece más adelante).

REGLAS ESPECIALES DE LEYENDAS I: SOLO CABEZAS DE CARTEL

Descenso

Los jugadores que se encuentren por debajo del puesto 10 000 al final del domingo descenderán a Leyendas II el lunes.

Reinicio de trofeos semanal

Los jugadores nuevos entran con 5000 trofeos .

Los jugadores con menos de 5000 trofeos volverán a tener 5000 .

Todos los jugadores empiezan los torneos con 5000 trofeos.

Clasificación de Leyendas I

Muestra a los mejores 200 jugadores .

Muestra el puesto actual para los jugadores que no estén entre los 200 mejores.

Muestra si hay peligro de descender.

Sustituciones de las defensas no realizadas

Las defensas que no se realicen se sustituirán por la media de los resultados defensivos del día actual y el anterior para garantizar el equilibrio y no comprometer la integridad competitiva.

CAMBIOS EN LOS MODIFICADORES DE BATALLA: EL REPERTORIO

Los modificadores de batalla desaparecerán de las ligas Eléctrica 32 y Eléctrica 33.

Los siguientes modificadores tienen un nombre nuevo que coincide con el de la división: Leyendas III Leyendas II Leyendas I



Consulta las siguientes tablas para ver todos los detalles.

eSports ANTIGUO NUEVO Actual NUEVO Liga actual Leyendas 1 Leyendas 2 Leyendas 3 Daño por segundo de las defensas +20 % +25 % +15 % +20 % +15 % +10 % PV y daño por segundo de los héroes en defensa +20 % +25 % +15 % +20 % +15 % +10 % PV y daño por segundo de los guardianes 0 % +20 % 0 % +20 % +10 % +5 % PV y daño por segundo de los héroes en ataque -20 % -20 % -5 % -20 % -10 % -5 % Equipo -3/-6 -3/-6 0/0 0/0 0/0 0/0

CAMBIOS DE LOS HORARIOS DEL ESPECTÁCULO

El espectáculo comenzará según lo previsto.

Los torneos semanales ahora empiezan: Los lunes a las 17:00 UTC

Antes empezaban: Los martes a las 17:00 UTC



CAMBIO AL RANGO MÍNIMO: OJO CON EL POGO

El rango mínimo del ayuntamiento de nivel 16 pasará de Gólem 21 a Gólem 20.

El rango mínimo del ayuntamiento de nivel 17 pasará de Titánide 25 a P.E.K.K.A. 23.

El ayuntamiento de nivel 18 tiene su propio rango mínimo, Titánide 26.

AFINAMOS LAS LIGAS COMPETITIVAS

Inactividad y descenso

Los jugadores verán una nueva alerta de inactividad con una cuenta atrás que muestra cuánto queda para el descenso. ¡Se acabó eso de adivinar!

El descenso ocurrirá tras 4 semanas de inactividad en lugar de 1. Los jugadores pueden permanecer inactivos en el modo competitivo (sin inscribirse) 4 semanas sin descender. Tras el primer descenso por inactividad, los jugadores perderán 1 rango por cada 4 semanas de inactividad adicional hasta que alcancen el rango mínimo de su nivel de ayuntamiento y, tras 4 semanas de inactividad estando en dicho rango mínimo, los jugadores pasarán a estar sin rango.



CAMBIOS EN LA CANTIDAD DE BATALLAS: NADA DE BISES

Liga Número de batallas actual Nuevo número de batallas Titánide 25 14 12 Titánide 26 14 12 Titánide 27 14 12 Dragón 28 18 14 Dragón 29 18 14 Dragón 30 18 14 Eléctrica 31 24 18 Eléctrica 32 24 18 Eléctrica 33 24 18 Leyendas III n/a 24 Leyendas II n/a 30

CAMBIOS EN LAS DISTRIBUCIONES DEFENSIVAS DEL COMPETITIVO: ¿DÓNDE ESTÁ EL MAPA DEL FESTIVAL?

Las distribuciones se pueden editar directamente en la interfaz del torneo.

Ahora debería estar mucho más claro que las distribuciones se pueden modificar hasta el comienzo de las batallas de un nuevo torneo (o día de liga en Leyendas I).

Cualquier cambio que se realice tras el comienzo de las batallas entrará en vigor en el próximo torneo (o en el próximo día de liga en Leyendas I).

Cualquier modificación que se haga a una distribución predefinida establecida como activa en el competitivo se transferirá de forma automática a la distribución del siguiente torneo (o día de liga en Leyendas I).

REGISTRO DE BATALLAS Y CLASIFICACIONES: ACTUALIZACIONES AL ESCENARIO PRINCIPAL

Registro de batallas

Se ha actualizado la apariencia del registro de batallas del torneo para que sea más fácil de leer (y de compartir a través de una captura de pantalla).

Se ha añadido un nuevo código de colores en función del desempeño.

Ahora está disponible un resumen visual de la tarjeta de batalla para que sea más fácil hacerle una captura de pantalla y presumir.

Clasificaciones

Hay una interfaz unificada en todo el competitivo.

Hay una estructura más clara entre la vista global y la personal.

Novedad: clasificación de ayuntamientos

Ahora es posible consultar cuáles son los mejores jugadores de cada nivel de ayuntamiento gracias a su nueva clasificación.

MEJORAS AL FLUJO DE ASCENSOS Y DESCENSOS: LA CIMA DE LAS LISTAS DE ÉXITOS

La comunicación relativa al cambio de rangos es más clara.

Se ha mejorado la visibilidad del rendimiento y el progreso.

Podrás consultar el nuevo flujo de ascensos y descensos a través del historial del jugador una vez que haya terminado el periodo correspondiente.

ACTUALIZACIONES AL PERFIL DEL JUGADOR Y A LAS FUNCIONES SOCIALES: PASE DE BASTIDORES

El perfil de la Liga de Leyendas conserva: el mejor rango; el número de trofeos; el número total de trofeos de leyenda;

las actualizaciones cuando se alcanza una nueva marca personal.

Los trofeos vuelven a ser visibles en: el perfil del jugador (liga actual); la lista de amigos en la pestaña social.



CAMBIOS EN LA ECONOMÍA DE LAS LIGAS: PUESTO DEL MERCHANDISING

Bonus estelar

Este bonus: se ha aumentado en términos del oro, el elixir, el elixir oscuro y los tipos de minerales;

aumenta más rápidamente cuando mejoras el ayuntamiento.

Bonus de liga

Aumenta más rápidamente cuando alcanzas una liga nueva.

Botín de las batallas competitivas

Se ha reducido un poco para mejorar los aumentos mencionados anteriormente.

NUEVOS MIEMBROS DE LA BANDA

El volumen está al máximo, el público es incansable y los protagonistas están listos para dar el espectáculo.

Esta temporada, vamos a introducir unidades y mejoras nuevas que se harán oír y ofrecerán nuevas maneras de dominar el campo de batalla. ¡Te presentamos a los nuevos miembros del grupo!

NUEVO GUARDIÁN DEL AYUNTAMIENTO: EL ARROJATRONCOS

Todos los espectáculos necesitan un artista principal ¡y este sabe cómo dar la nota!

El arrojatroncos es un poderoso guardián diseñado para controlar el campo de batalla y para destruir a quienquiera que se atreva a ponerse a su alcance.

Lanza proyectiles lentos que atraviesan y golpean a todo lo que se encuentre en su camino.

Ataca tanto a las unidades aéreas como a las terrestres.

Inflige 350 de daño por segundo.

Sus ataques hacen retroceder 1 casilla a las unidades a las que impactan.

Alcance del ataque:

Del nivel 1 al 4: 7 casillas

Nivel 5: 8 casillas

NUEVA MÁQUINA DE ASEDIO: EL AEROVAGÓN

Algunos grupos cuentan con coristas, y tú contarás con refuerzos desde las alturas.

El aerovagón es una máquina de asedio voladora creada para apoyar a tu ejército en mitad de las batallas.

Se mueve de forma independiente, pero funciona mejor cuando se despliega detrás de tropas aéreas.

Lanza hasta 6 barriles que contienen una mezcla de tropas del castillo del clan, esbirros, un globo bombástico y un bebé dragón. Cuanto mayor sea el nivel de la máquina de asedio, mayor será el de los refuerzos.

Al nivel máximo, cada una despliega los siguientes refuerzos:

5 esbirros de nivel 14;

1 globo bombástico de nivel 13;

1 bebé dragón de nivel 12.

EQUIPADO PARA ARRASAR

NUEVO EQUIPO COMÚN DEL DUQUE DRAGÓN: COLMILLOS ELÉCTRICOS

El duque dragón quiere ser el artista principal. El nuevo equipo común de este héroe se desbloquea con un ayuntamiento de nivel 17 y transforma todos sus ataques en una tormenta eléctrica.

Colmillos eléctricos

Habilidad pasiva

El ataque afecta hasta a 4 objetivos.

Cada objetivo recibe un 20 % menos de daño que el anterior.

Inflige hasta 400 de daño por ataque.

NUEVOS NIVELES: SUBE EL VOLUMEN

Tu ejército se vuelve más poderoso gracias a los nuevos niveles disponibles de varias unidades:

Tropas

Bárbaro (nivel 13)

Duende (nivel 10)

Valquiria (nivel 12)

Gólem (nivel 15)

Dragón (nivel 13)

Globo bombástico (nivel 13)

Yeti (nivel 8)

Cazadora de héroes (nivel 4)

Druida salvaje (nivel 4)

Druida (nivel 6)

Máquinas de asedio

Excavadora de batalla (nivel 6)

Cuartel de asedio (nivel 6)

Lanzatroncos (nivel 6)

Dirigible bélico (nivel 6)

Hechizos

Hechizo de furia (nivel 7)

Hechizo de hielo (nivel 8)

Hechizo clonador (nivel 9)

Hechizo de invocación (nivel 7)

Hechizo de crecimiento salvaje (nivel 5)

Hechizo de bloque de hielo (nivel 6)

MEJORA EL ESCENARIO

Varios edificios clave reciben niveles nuevos para mantener el ritmo del caos del festival musical.

Estructuras

Taller de asedio (nivel 9)

Campamento (nivel 14)

Herrería (nivel 10)

Defensas

Ballesta (nivel 13)

Catapulta (nivel 7)

Trampas

Conjunto de explosivos (nivel 12)

Una bomba aérea adicional.

MUROS: PROTEGE LA ALDEA

Cuanto mejores son los muros, mejor es la base. Es lógico.

Ahora se pueden mejorar al nivel 19 otras 75 piezas,

es decir, un 25 % más de muros.

SUPERCARGA: LLEGA AÚN MÁS LEJOS

Algunas defensas no se conforman con las mejoras y quieren ir un paso más allá. Cuando las mejoras no son suficientes, es hora de la supercarga.

Nuevos niveles de supercarga disponibles

Mortero (nivel 1-2)

Torre infernal (nivel 1-2)

Torre Tesla (nivel 1-2)

Escupellamas (nivel 1-2)

Torre vengativa (nivel 1-2)

ECONOMÍA: CONSTRUCCIONES MÁS RÁPIDAS, PROGRESO BESTIAL

Todo espectáculo necesita un empujoncito.

Se han reducido los tiempos y los costes de recursos de varias mejoras en los diferentes niveles de ayuntamiento.

LIGAS DE GUERRAS DE CLANES: COMIENZA LA GIRA MUNDIAL

Se han añadido 4 ligas nuevas:

Titán III

Titán II

Titán I

Leyendas

Los modificadores de batalla están activos en las ligas Titánide II, Titánide I y en las divisiones de la Liga de Leyendas.

La cantidad de ascensos y descensos de algunas ligas se ha ajustado para que el proceso de ascender sea más satisfactorio para todos.

Se han vuelto a equilibrar las recompensas de todas las ligas para reflejar la introducción de las nuevas.

Más jugadores pueden acceder a las recompensas adicionales en las ligas superiores.

Se ha ajustado la clasificación para mostrar los resultados de la Liga de Leyendas en lugar de los de Campeones I.

Se han añadido nuevas insignias de liga para las ligas Titánide y Leyendas.

Se ha actualizado el aspecto del mapa de guerra en las ligas más altas.

Se ha mejorado el posicionamiento de los objetivos para reducir los errores al tocar en el mapa de guerra.

CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO: MODIFICACIONES DEL REPERTORIO

Héroes y ejército

Se ha introducido la posibilidad de elegir el aspecto de los proyectiles de la reina arquera que prefieras si posees algún equipo que los modifique. Este ajuste está disponible en la pantalla de selección de aspecto.

Ahora podrás usar los héroes y animales que estés mejorando en las guerras y desafíos amistosos.

Ajustes de equilibrio

Los guardianes vuelven a sufrir daño del veneno, pero solo un 30 % del daño total.

Se ha ajustado el tiempo de activación del mortero perfeccionado para que el primer disparo se retrase medio segundo en lugar de ocurrir al instante.

El hechizo de invocación ahora prioriza a los héroes.

Máquinas de asedio

Ahora reciben daño de los ácaros de fuego.

Ahora son inmunes a: el veneno de los ayuntamientos del nivel 14 al 16; los efectos de la gema vital; el aura del centinela aprendiz.



Otros cambios

Los tótems ahora son inmunes a la habilidad de la antorcha heroica.

El tiempo de espera para compartir una repetición se ha reducido de 5 minutos a 2.

Las tropas generadas, como los esqueletos y los miniyetis, ahora muestran su espacio en viviendas.

Se han actualizado y aclarado los textos de los modificadores de batalla.

Se ha actualizado el botín que contienen los cofres.

Los guardianes ya no se activarán mientras estén congelados.

El límite de mensajes fijados en el chat del clan pasa de 10 a 20.

ARREGLOS DE ERRORES: ADIÓS A LOS PROBLEMAS TÉCNICOS

Ahora, si una supertropa se ha activado antes de reclamarla en un evento de medallas, no desaparecerá en cuanto se realice el primer ataque.

Las unidades del castillo del clan ya no salen de los ejércitos activos si en una guerra amistosa se ataca un castillo del clan.

Se ha corregido el error que provocaba que los clanes nuevos tuviesen un registro de guerra privado y las guerras amistosas desactivadas por defecto, a pesar de que las opciones apareciesen activadas al crear el clan.

El juego comprobará si el ejército está vacío antes de participar en un ataque de guerra, de la Liga de Leyendas o del competitivo para evitar que sea posible realizar los ataques sin nada que desplegar.

Se ha corregido un error que a veces provocaba que la inteligencia artificial del yak hiciese que el animal dudase en atacar los muros.

Se ha corregido un error que provocaba que las pantallas del mapa de guerra o de las ligas de guerras de clanes se cerrasen al abrir la pantalla para solicitar refuerzos.

El consejo heroico ahora mostrará un icono de carga si los aspectos equipados aún no se han descargado.

Las imágenes de la tropa o el hechizo que esté mejorándose ahora se actualizará correctamente cuando la mejora anterior se haya completado mediante gemas.

Se han corregido varios errores de la pantalla de información.

La notificación de ataques pendientes ya no desaparecerá al acceder a días que no sean el día de guerra actual en las ligas de guerras de clanes.

El martillo de construcción ahora funciona con las trampas de la base del constructor.

Se han corregido varios errores de la mochila cohete, el equipo del duque dragón.

HORA DE DARLO TODO

El escenario está listo, el público es incansable y la fama y la gloria te aguardan.

Sube el volumen al máximo, agarra el hacha y ábrete camino a la cima.

¡A dar guerra! 🤘