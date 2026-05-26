¡Hola! El 26 de mayo llegará una actualización obligatoria con varias mejoras de calidad y nuevas formas de acelerar el crecimiento de la aldea. Te contamos todo lo que necesitas saber antes de que la descargues.

Constructor adicional para la base del constructor

Un constructor extra se une a la base del constructor, así que ahora podrás mejorar aún más edificios al mismo tiempo en esa parte de la aldea. El progreso en la base del constructor se acelerará bastante.

El nuevo constructor aparecerá en la tienda a partir del nivel 2 del taller del constructor.

Para desbloquearlo, hay que desbloquear primero a todos los constructores de la aldea.

¡Lleva a cabo una mejora más a la vez en todo momento!

Los héroes llegan antes

El rey bárbaro estará disponible con un ayuntamiento de nivel 4 en vez de con uno de nivel 7. Según nuestros análisis, a quienes alcanzaron el nivel 7 del ayuntamiento les habría gustado conocer antes a su primer héroe, por lo que vamos a adelantar un poco su llegada.

Mejoras en el pase de oro

Vamos a hacer un par de mejoras en el pase de oro:

Bonus retroactivos de la tarjeta de fidelización: Cuando se compraba un pase de oro a mitad de mes, se perdían los puntos prémium (50 en lugar de 25) de las tarjetas de fidelización que se habían completado. A partir del pase de oro de junio, estos puntos extras se otorgan de manera retroactiva en cuanto se mejora el pase. Comprarlo tarde ya no implica un castigo.

Regreso de las recompensas de fidelidad por compras consecutivas: Compra el pase de oro dos meses seguidos para recibir 1 sello extra el día en el que realices la segunda compra Recibirás este bonus cuando compres el pase como agradecimiento por seguir jugando.

Por si te perdiste "Estado del juego, parte 2"...

Si aún no has leído nuestro último artículo del blog sobre el estado del juego, este es el momento. Hablamos de los ajustes de equilibrio de mayo (la flecha gigante, el duque dragón, el aerovagón y los cambios generales que afectan a las tropas aéreas y terrestres) y de los ajustes de los modificadores en LGC para la Liga de Leyendas y Titánide. Además, avanzamos la hoja de ruta del equipo de diseño con una nueva tropa de evento y equipo épico monolítico original. Échale un ojo antes de que llegue la actualización.

La aldea espera

Dos constructores, héroes más madrugadores, un pase de oro más indulgente y mejoras de equilibrio. Y lo único que tienes que hacer tú es tocar el botón de actualizar. Incluso el bárbaro puede hacerlo... o eso creemos.

¡A dar guerra!