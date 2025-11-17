Ya no puedes usar tropas ni hechizos temporales en las batallas competitivas, en las guerras de clanes ni en las ligas de guerras de clanes.

El emparejamiento en los grupos del torneo semanal ahora será más impredecible.

Cambios en la liga competitiva por inactividad. Antes de la actualización, si se registraba inactividad en el modo competitivo (es decir, no te inscribías o lo hacías pero no participabas en las batallas) durante un torneo, mantenías el estado de la liga anterior y los bonus de esa semana de inactividad. Pero si no te inscribías en el siguiente torneo antes de que finalizara el de esa semana (lunes por la mañana a las 5 a.m. UTC), descendías una liga por cada semana de inactividad. Ahora, si se registra inactividad en el modo competitivo (es decir, no te inscribes o lo haces pero no participas en los combates) durante un torneo, conservarás tu estado de la liga anterior y los bonus de esa semana de inactividad. Para mantener la misma clasificación de liga durante la siguiente semana, tienes que inscribirte en el torneo de la siguiente semana antes de que dé comienzo (martes por la mañana a las 5 UTC).* Si no te inscribes para el torneo de esa semana antes del viernes a las 5 UTC, aparecerá un aviso en la pantalla de batalla que te informará de que corres el riesgo de descender de rango si no te inscribes antes de que comience el siguiente torneo.

A continuación, se muestran los porcentajes de ascenso y descenso, así como la cantidad de batallas en ciertas ligas:

| | % de variación de ascenso | % de variación de descenso | Variación en el máx. de batallas por semana | |

| --------------------------- | -------------------------- | ------------------------------------------- | --- |

| Liga 7 | +5 % | | |

| Liga 16 | +5 % | | |

| Liga 17 | +5 % | | |

| Liga 18 | +5 % | | |

| Liga 19 | +5 % | | |

| Liga 20 | +5 % | | |

| Liga 21 | +5 % | | |

| Liga 22 | +5 % | | -2 |

| Liga 23 | +5 % | | -2 |

| Liga 24 | +5 % | | |

| Liga 25 | +5 % | | -4 |

| Liga 26 | +5 % | | |

| Liga 27 | +5 % | | |

| Liga 28 | +10 % | +5 % | |

| Liga 29 | +5 % | +5 % | |

| Liga 30 | +5 % | +5 % | |

| Liga 31 | +5 % | +5 % | |