¡Llega el ayuntamiento de nivel 18! — Actualización
Nos preparamos para el impacto, y el meteorito dejó su huella. Literalmente. El ayuntamiento de nivel 17 quedó destruido, pero el constructor pensó rápido y se puso a dar martillazos con más velocidad si cabe para crear algo épico a partir de los escombros cósmicos. ¡Así es, el ayuntamiento de nivel 18 está hecho de puro meteorito!
Cuando actualices al ayuntamiento de nivel 18, verás una breve cinemática en la que se muestra el impacto del meteorito que destruyó tu aldea y que revelará el nuevo ayuntamiento. La imagen del meteorito solo se mostrará una vez. Si se cierra el juego durante la actualización, no se podrá volver a reproducir el vídeo. Tras la actualización, tienes que tocar el meteorito para que aparezca el ayuntamiento.
¡El ayuntamiento de nivel 18 causa sensación!
¡Guardianes de patrulla!
¡El meteorito trajo consigo a unos misteriosos guardianes que defenderán tu aldea como auténticos héroes! Son como si un arma del ayuntamiento tuviera piernas..., manos..., ojos... y...
Los guardianes son la defensa especial del ayuntamiento de nivel 18.
Aunque defenderán tu aldea, no pueden usarse en los ataques.
Solo se puede utilizar un guardián a la vez.
Además, los guardianes tienen mejoras que requieren un constructor libre.
No se puede hacer uso de los guardianes durante la mejora.
Cuando uno de ellos esté en proceso de actualización, la versión de menor nivel seguirá apareciendo en las defensas del modo competitivo, en las guerras y en la liga de guerras de clanes. El guardián seleccionado defenderá con el nivel más reciente que haya completado.
Si tocas al guardián mientras echas un vistazo a tu aldea, se mostrará su ruta de vigilancia.
Pulsa el nuevo botón mientras el ayuntamiento está seleccionado para abrir el menú de los guardianes.
Al mejorar tu ayuntamiento al nivel 18, obtendrás dos guardianes: el destructor y la tiradora. ¡Elige el que más te guste!
Guardián: destructor. ¡Especialista en destrucciones!
Guardián cuerpo a cuerpo.
Ataca a enemigos terrestres y aéreos causando daño de área.
Habilidad: mal perder. Se enfurece cuando destruyen el ayuntamiento y su furia permanece en batalla cuando lo derrotan.
Guardián: tiradora. ¡Daño de área de largo alcance!
Guardián a distancia.
Ataca a enemigos terrestres y aéreos usando daño de área.
Habilidad: golpe final. Explota tras su derrota e inflige daño a los enemigos cercanos.
Nueva tropa: ¡el gólem meteórico vuelve a lo grande!
¡El gólem meteórico que apareció como tropa temporal durante el evento de medallas de rock cósmico ahora está disponible a tiempo completo!
Lanza minioritos sobre los muros para causar daño de cerca.
Los minioritos pueden volver a fusionarse y formar un gólem meteórico.
Se desbloquea con el ayuntamiento de nivel 17.
Nuevo hechizo: hechizo de tótem
Distrae a las defensas con una densa roca cósmica gracias al hechizo de tótem. ¡Los tótems absorben el daño para que el resto de tus tropas puedan seguir atacando sin que nada las frene!
Aturde e inflige daño a las estructuras que se encuentran dentro del radio de impacto.
Tanto las tropas terrestres como las aéreas pueden marcarlo como objetivo de forma temporal.
Se desbloquea con el ayuntamiento de nivel 16.
Nueva defensa: torre vengativa
Mientras el resto de estructuras caen, la torre vengativa se hace cada vez más fuerte... ¡y más amenazadora!
Cuando se destruyen 5, 20 y 40 edificios en una defensa, la torre vengativa aumenta su poder y los puntos de vida.
Se desbloquea con el ayuntamiento de nivel 18.
Nueva defensa fusionada: torre de supermagos
Combina dos torres de mago cuando alcances el ayuntamiento de nivel 18 para crear una torre de supermagos. ¡El mago que está arriba del todo asciende a supermago, y sus ataques pueden encadenar hasta a 15 enemigos que estén cerca!
Encadena hasta a 15 enemigos con sus ataques.
Se desbloquea con el ayuntamiento de nivel 18.
Nuevos niveles
¡Han llegado nuevos niveles para algunos héroes, edificios, tropas, hechizos, máquinas de asedio y animales!
Defensas artesanales: segundo ciclo de artesanía
Las mejoras en las defensas artesanales del ciclo anterior se rembolsarán automáticamente.
Cuando el ciclo termine, todas las defensas artesanales anteriores se restablecerán al instante en el puesto de artesanía. Las capturas de guerra o del modo competitivo que se hayan efectuado antes de que terminara el ciclo seguirán teniendo las defensas visibles. Sin embargo, las que se tomen después solo mostrarán el puesto de artesanía. ¡Atención! Las capturas son versiones guardadas de las bases de la aldea que pueden atacar otros jugadores.
Cuando llegue la nueva defensa artesanal, se eliminará el viejo puesto de artesanía (si aún tienes el ayuntamiento de nivel 17).
Tras el lanzamiento del segundo ciclo de artesanía, se desbloquearán tres nuevas defensas artesanales que podrás seleccionar y mejorar:
Rayo de luz
Defensa a distancia con un proyectil que pierde potencia a medida que se aleja.
Campana heroica
¡Potencia la salud y el daño de los héroes en defensa mientras están en pie!
Colmena de bombas
Las bombas salen disparadas como si estuvieran en un nido e infligen daño a las unidades terrestres o aéreas tras el impacto.
Este ciclo de artesanía tiene una duración prevista de cuatro meses, y se lanzará unos días después de la actualización.
¡Presentamos la tienda lujosa!
Hay una nueva pestaña disponible en la tienda... ¡Te damos la bienvenida a la tienda lujosa! ¡Aquí es donde los jefes con los ayuntamientos más recientes podrán conseguir recompensas únicas a cambio de piedras chispeantes! La tienda lujosa está disponible en la penúltima pestaña del menú de la tienda. Solo está disponible para los jugadores que pueden ganar piedras chispeantes o que ya tengan alguna.
¿Qué son las piedras chispeantes? ¿Cómo puedo conseguirlas?
Supercarga estructuras o mejora las defensas artesanales para obtener piedras chispeantes. ¡Las piedras chispeantes se pueden usar en la tienda lujosa a cambio de recompensas únicas, como nuevos adornos, un aspecto del constructor y efectos de carga para adornos!
Con cada supercarga, obtendrás 10 piedras chispeantes.
Cada mejora en las defensas artesanales otorga 8 piedras chispeantes.
Todas las supercargas previas y las mejoras de las defensas artesanales que se hayan eliminado se convertirán en piedras chispeantes cuando se lance la actualización.
Disponible en la tienda lujosa tras su lanzamiento:
1 aspecto del constructor meteórico. Solo se puede comprar una vez. Tras comprar el aspecto del constructor meteórico, podrás seleccionar cualquier choza del constructor y elegir entre el aspecto original de este o el del constructor meteórico. El aspecto se aplicará en ese momento a todos los constructores.
1 adorno de aldea único. Solo se puede comprar una vez.
Un efecto de carga para el adorno que elijas. Se puede comprar varias veces y aplicar a cualquier adorno. ¡Es como si fuera una chispa de supercarga para tus adornos!
Para adaptarse al nuevo aspecto del constructor, ahora todos los constructores se encuentran en 3D, incluidos los guardianes y los héroes.
Mejoras de calidad
Ahora se muestra una pantalla de información sobre los esqueletos generados por la trampa de esqueletos.
Ahora se muestra el fondo de la base del constructor en la pantalla de selección de aspectos para los héroes de la base del constructor.
Las batallas de venganza ahora tienen una pantalla específica de final de batalla.
Las unidades de registro de batalla ahora están organizadas de izquierda a derecha siguiendo este orden: tropas, máquinas de asedio, héroes, hechizos, estandarte del clan, tropas del castillo del clan, máquinas de asedio del castillo del clan, hechizos del castillo del clan.
Ajustes de equilibrio
Hemos equilibrado al príncipe esbirro defensivo. Sus puntos de vida se han reducido en 1000 y todo su equipo tiene 500 puntos de vida adicionales.
Los clanes de nivel 7 o superior ahora pueden donar un hechizo adicional, lo cual permite que los clanes con todas las ventajas donen hasta 4 hechizos.
Errores arreglados
El gólem meteórico ya no se queda bloqueado cuando ataca a los esqueletos.
La ventana emergente con los detalles de la batalla ahora permanece abierta.
El gran centinela sigue a los gólems meteóricos con un ritmo más suave.
Cuando tu ejército esté al completo, el botón de la pestaña del ejército de la capital del clan ya no aparecerá en gris.
Ahora puedes activar al instante el cañón con ruedas de la base del constructor o el mago electroígneo.
El cañón con ruedas de la base del constructor ahora muestra el alcance al desplegarse.
Cambios en la tienda de la liga de guerras de clanes
Hemos aplicado los siguientes cambios en la tienda de la liga de guerras de clanes: el coste de la pócima de recursos aumentará de 5 a 10 medallas de liga de guerras de clanes.
Queremos que la tienda de la liga de guerras de clanes resulte más gratificante en el futuro. El objetivo es motivar a que los jugadores usen sus medallas de manera más regular para que hagan crecer sus aldeas y no las guarden todas.
Mejoras en el modo competitivo
Ya no puedes usar tropas ni hechizos temporales en las batallas competitivas, en las guerras de clanes ni en las ligas de guerras de clanes.
El emparejamiento en los grupos del torneo semanal ahora será más impredecible.
Cambios en la liga competitiva por inactividad.
Antes de la actualización, si se registraba inactividad en el modo competitivo (es decir, no te inscribías o lo hacías pero no participabas en las batallas) durante un torneo, mantenías el estado de la liga anterior y los bonus de esa semana de inactividad. Pero si no te inscribías en el siguiente torneo antes de que finalizara el de esa semana (lunes por la mañana a las 5 a.m. UTC), descendías una liga por cada semana de inactividad.
Ahora, si se registra inactividad en el modo competitivo (es decir, no te inscribes o lo haces pero no participas en los combates) durante un torneo, conservarás tu estado de la liga anterior y los bonus de esa semana de inactividad. Para mantener la misma clasificación de liga durante la siguiente semana, tienes que inscribirte en el torneo de la siguiente semana antes de que dé comienzo (martes por la mañana a las 5 UTC).* Si no te inscribes para el torneo de esa semana antes del viernes a las 5 UTC, aparecerá un aviso en la pantalla de batalla que te informará de que corres el riesgo de descender de rango si no te inscribes antes de que comience el siguiente torneo.
A continuación, se muestran los porcentajes de ascenso y descenso, así como la cantidad de batallas en ciertas ligas:
| | % de variación de ascenso | % de variación de descenso | Variación en el máx. de batallas por semana | |
| --------------------------- | -------------------------- | ------------------------------------------- | --- |
| Liga 7 | +5 % | | |
| Liga 16 | +5 % | | |
| Liga 17 | +5 % | | |
| Liga 18 | +5 % | | |
| Liga 19 | +5 % | | |
| Liga 20 | +5 % | | |
| Liga 21 | +5 % | | |
| Liga 22 | +5 % | | -2 |
| Liga 23 | +5 % | | -2 |
| Liga 24 | +5 % | | |
| Liga 25 | +5 % | | -4 |
| Liga 26 | +5 % | | |
| Liga 27 | +5 % | | |
| Liga 28 | +10 % | +5 % | |
| Liga 29 | +5 % | +5 % | |
| Liga 30 | +5 % | +5 % | |
| Liga 31 | +5 % | +5 % | |