Se acabó el episodio resumen. ¿Un episodio en un onsen?... Quizá en el futuro.

¡Atención! La furia anime aterriza en junio y el campo de batalla llega a su punto álgido. Los héroes revivirán su trágico pasado mediante "flashbacks" en mitad del combate. El hechizo de cólera secuestrará la mente de las tropas, como haría el titán fundador. Las defensas arrojan cartas, fuego o tartas, cada una con su propio movimiento especial. Y, en el fondo, la bruja caída mira al horizonte mientras el viento le mece la melena...

¡Desgranemos todo el contenido de esta temporada!

El viaje del héroe

¡El viaje del héroe te da la bienvenida! Este nuevo camino de recompensas transforma cada nivel de héroe en recompensas, progreso y diversión. Ganarás equipo épico, aspectos de héroe exclusivos, minerales, recursos y objetos mágicos, y tendrás que completar misiones.

Lo encontrarás en el consejo heroico a partir del ayuntamiento de nivel 7.

El camino de recompensas del viaje del héroe se llena según la suma de los niveles de héroe obtenidos. Cada nivel otorga un punto para el camino con independencia del héroe o la mejora. ¡Y desbloquear héroes también cuenta!

Tipos de recompensas disponibles en el viaje del héroe:

Equipo épico En el camino de recompensas se podrá obtener un conjunto de equipo épico, de manera similar a los cofres. Si desbloqueas un nodo de equipo épico y ya tienes todo el equipo del conjunto de recompensas, obtendrás una recompensa de compensación consistente en 50 minerales estelares.

Nuevos aspectos de héroe exclusivos Versiones mejoradas del aspecto básico de cada héroe.

Recursos Elixir y elixir oscuro.

Objetos mágicos y aperitivos mágicos Pócimas heroicas, libros de héroes, pócimas de animales, runas de elixir, runas de elixir oscuro y brochetas vigorizantes.

Minerales Brillantes, radiantes y estelares.



Misiones de héroe y equipo

A medida que progreses, desbloquearás misiones exclusivas.

Con cada misión que completes, obtendrás 3 cofres de minerales: uno de minerales brillantes, otro de minerales radiantes y otro de minerales estelares.

La cantidad de minerales en cada cofre está determinada por el nivel del ayuntamiento.

Los jugadores que estén rezagados en relación con el equipo y los minerales (normalmente, los jugadores nuevos o los que llevan tiempo sin jugar) obtendrán cantidades más grandes de minerales en los cofres para que puedan ponerse al día.

Recompensas del viaje del héroe para jugadores activos:

Cuando llegue la actualización, el camino de recompensas del viaje del héroe para los jugadores activos se basará en su puntuación de mejoras de héroes acumulada.

Así es como se llevará a cabo la migración:

Equipo épico Los jugadores obtendrán nuevo equipo épico con niveles preestablecidos si no han desbloqueado al menos el número de equipo que se debería obtener en el camino. Además, si ya tienes equipo épico pero su nivel es inferior al que hubieras obtenido en el camino, varias piezas subirán de nivel automáticamente.

Los nuevos aspectos de héroe Se desbloquearán en el camino todos los aspectos de héroe obtenidos.

Elixir y elixir oscuro Se recibirán las recompensas de todos los nodos de recursos completados hasta un límite basado en el nivel del ayuntamiento. Durante la migración, estará permitido que se superen los límites de almacenamiento.

Objetos mágicos y aperitivos mágicos Se recibirán las recompensas de todos los nodos completados con un límite de 4 pócimas heroicas y 6 brochetas vigorizantes. Si se supera el límite de almacenamiento, los objetos se trasladarán al almacén temporal.

Minerales brillantes, radiantes y estelares Se recibirán las recompensas de todos los nodos completados. Durante la migración, estará permitido que se superen los límites de almacenamiento.

Misiones de héroe y equipo Las misiones completadas no migran.



Apunte sobre los precios de los minerales

Sabemos que la economía de este recurso lleva un tiempo sin ser como debería. El viaje del héroe es una manera de abordar parte de ese problema, ofreciendo a los jugadores más formas de ganar minerales y de interactuar con el equipo, pero también somos conscientes de que tenemos que revisar los precios de los minerales.

A lo largo de los próximos meses, nos centraremos en los precios de los minerales y ajustaremos los valores con mucho cuidado a la vez que trabajamos en una solución a largo plazo. Durante este periodo, es posible que algunos jugadores vean precios distintos relacionados con los minerales mientras valoramos qué es lo que funciona mejor. El objetivo no es hacer que cada jugador tenga valores distintos de forma permanente. Una vez que sepamos con seguridad la dirección que queremos tomar, los cambios que realicemos tendrán como objetivo mejorar la experiencia de los minerales para todo el mundo, de modo que las mejoras del equipo sean más accesibles y el progreso a largo plazo, más significativo.

Seguiremos observando de cerca los datos y los comentarios de la comunidad, y compartiremos más información cuando llegue el momento.

Nueva tropa: la bruja caída

La bruja caída es una tropa única que emplea los escombros de los edificios destruidos para invocar caballeros caídos.

Mecánicas de juego de la bruja caída

Aprovecha los escombros que quedan tras la destrucción de los edificios. Nota: Ignora los escombros de los muros destruidos.

Tarda 4 segundos en succionarlos.

Los escombros desaparecen y empieza a invocar caballeros.

Pasados 2 segundos, la bruja caída invoca al primer caballero caído delante de ella. Nota: Aunque caiga derrotada mientras está invocando un caballero, este llegará al campo de batalla.

Su animación continuará durante 2 segundos más antes de que empiece de nuevo a moverse.

Luego, la bruja caída buscará escombros cercanos y empezará de nuevo.

La bruja caída invocará un total de 8 caballeros caídos. Tras ello, desaparecerá.

La bruja caída no tiene ataques, por lo que no verás su daño en la pantalla de información. En el recuadro "Objetivos" verás "Escombros".

Casos atípicos que pueden darse con los escombros

La bruja caída no puede saltar ni destruir muros, por lo que no podrá succionar escombros que se encuentren detrás de estos.

Si no hay escombros, la bruja caída no atacará ningún edificio cercano, sino que se quedará quieta incluso aunque la ataquen a ella.

La bruja caída ignora los escombros invisibles.

Cuando se destruyen edificios y muros cercanos, la bruja caída reevalúa la situación y, en caso de haber escombros más cercanos, estos pasan a ser su objetivo.

Si los escombros más cercanos están al otro lado del mapa, lo cruzará para llegar hasta ellos.

Mecánicas de juego de los caballeros caídos

Los caballeros caídos son fuertes tropas cuerpo a cuerpo con una velocidad de movimiento intermedia, bastante corpulencia y un daño por segundo alto. Infligen daño extra a los muros. En cuanto se invocan, atacan el edificio más cercano.

Más detalles

La bruja caída se desbloquea con un ayuntamiento de nivel 16.

Los niveles 1 y 2 se desbloquean con un ayuntamiento de nivel 16; el nivel 3, con un ayuntamiento de nivel 17; y el nivel 4, con un ayuntamiento de nivel 18.

Cada nivel aumenta los PV de la bruja caída y el nivel de los caballeros caídos invocados.

Nuevo equipo épico de la reina arquera: flecha monolítica

Un golpe quirúrgico inspirado por el monolito y dirigido a eliminar objetivos prioritarios con una fuerza devastadora.

Habilidad

Dispara una potente flecha a un único objetivo que inflige daño según los PV máximos del objetivo.

Poder

0-180 espacio en viviendas desplegado: Daño equivalente al 14 % de los PV máximos.

181-250 espacio en viviendas desplegado: Daño equivalente al 10 % de los PV máximos.

251 espacio en viviendas o más desplegado: Daño equivalente al 5 % de los PV máximos.

Efectos adicionales

La reducción del daño está limitada al 10 %.

No le afectan las tropas generadas ni los refuerzos.

Reglas sobre el espacio en viviendas

La reina arquera cuenta en el total de espacio en viviendas desplegado.

Los héroes equivalen a 25 de espacio en viviendas cada uno.

Las máquinas de asedio cuentan como 1 de espacio en viviendas.

No cuentan los animales, las tropas del castillo del clan, las unidades generadas (por ejemplo, por el cuartel de asedio o el equipo) ni los hechizos.

Efectos visuales y personalización

El proyectil cambia de color según la categoría del daño para mostrar su eficacia contra el objetivo.

Los jugadores pueden elegir si prefieren ver los efectos visuales de la flecha monolítica o los de los proyectiles del aspecto de héroe.

Nuevo hechizo: el hechizo de cólera

Este hechizo de elixir oscuro enfurece a las tropas aliadas, lo que hace que ignoren sus prioridades normales y se lancen a atacar a la defensa más cercana.

Mecánicas de juego del hechizo de cólera

Al lanzar el hechizo en el campo de batalla, este cubre un radio de 6 casillas.

Todas las tropas dentro del radio, tanto las terrestres como las aéreas, entran en cólera durante un máximo de 17 segundos.

Mientras estén bajo los efectos del hechizo, las tropas dejarán lo que estén haciendo y atacarán la defensa más cercana, ignorando sus prioridades normales.

Las máquinas de asedio son inmunes y mantienen su funcionamiento habitual.

Cuando termina el hechizo, las tropas vuelven a priorizar sus objetivos habituales.

Cada tropa afectada solo puede activarse una vez por cada uso del hechizo. El hechizo se aplica constantemente dentro de su radio de acción durante un periodo de 5 segundos, por lo que también tendrá efecto sobre las tropas que entren a mitad del lanzamiento.

El hechizo no inflige daño directamente; solo cambia los objetivos de las tropas.

Cada nivel aumenta la duración de la cólera. El daño no aumenta.

Nuevos niveles

La actualización incluye un nivel nuevo para varios edificios y héroes.

Monolito (nivel 5)

Choza de constructor (nivel 8)

Caldero de hechizos oscuros (nivel 8)

Cuartel oscuro (nivel 13)

Supercargas para la ballesta y la catapulta

Mejoras restantes para los muros

5 niveles nuevos para el rey bárbaro (niveles 106 a 110), la reina arquera (niveles 106 a 110) y el gran centinela (niveles 81 a 85)

Nuevo chat global

Todo el mundo lo ha pedido, y nosotros escuchamos. ¡Vuelve el chat global! Hace casi siete años que nos despedimos de él en 2019, pero lo hemos vuelto a desarrollar, y ahora es más seguro y mejor que nunca e incluye tres nuevas formas de conectar.

Tres niveles de chat:

Grupos: para permanecer en contacto con el equipo.

Los crean los jugadores.

Pueden ser públicos, solo con invitación o privados.

Su límite es de 800 miembros.

Los grupos con 600 o más miembros pueden convertirse en comunidades.

Comunidades: para encuentros mayores.

Las crean los jugadores.

Siempre son públicas.

El historial de mensajes se elimina pasadas 12 horas.

Su límite es de 50 000 miembros.

Plaza del pueblo: el corazón del juego.

La plaza del pueblo es donde Clash se desarrolla en tiempo real. Grandes anuncios, eventos en directo, momentos destacados de la comunidad, sorpresas... ¡Habrá de todo! La bulliciosa plaza del pueblo nunca duerme, y siempre merece la pena pasarse a echar un vistazo.

Es siempre pública, siempre está visible y todos los jugadores están incluidos de manera automática.

La batuta la llevan los embajadores: creadores, "community managers" e invitados especiales. El resto de la aldea puede expresar su opinión mediante reacciones.

Implementación gradual:

Procederemos con calma.

Durante los dos primeros días, solo los creadores podrán crear grupos.

Luego podrá hacerlo todo el mundo.

*El límite de miembros puede aumentar con el tiempo a medida que nos aseguremos de que todo marcha bien.

Seguridad de los jugadores:

Un gran chat conlleva una gran responsabilidad. Estas son las medidas que hemos adoptado para proteger a nuestros jugadores en el entorno digital:

Todos los mensajes se pueden denunciar.

No se pueden compartir enlaces a sitios web.

Se activará una protección contra mensajes no deseados.

Las comunidades serán siempre aptas para todos.

Recordatorio sobre la protección de la cuenta:

Supercell nunca te pedirá el código de inicio de sesión, la contraseña ni ningún otro tipo de información personal. Ten cuidado con los individuos que ofrecen gemas gratis o cuentas, o que quieren seguir hablando contigo fuera del juego. Si tienes sospechas de algo, denúncialo y ponte en contacto con el equipo de asistencia a través del juego. Consulta este artículo para ver más información: https://support.supercell.com/clash-of-clans/es/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html.

Avance rápido de las batallas en tiempo real

Cuando hayan pasado 120 segundos desde el comienzo del ataque, aparecerá un botón de avance rápido. Tócalo para cuadruplicar la velocidad de la batalla. Vuelve a tocarlo para volver a la velocidad normal.

Funciona de manera similar al avance rápido en las repeticiones, pero con solo dos opciones: la velocidad normal y la cuádruple. Está disponible en determinados tipos de batallas en la aldea, la base del constructor y la capital del clan.

El avance rápido está diseñado para las batallas en las que el resultado está claro antes de que terminen. Quizá tu ejército entero ha caído salvo por una arquera solitaria que sigue atacando los edificios mientras una ballesta la espera paciente a que dé un paso en falso. Ya sabes cómo terminará el ataque, pero esos edificios extras importan, porque conllevan más destrucción, más trofeos o un mejor resultado. No obstante, esperar a veces se hace pesado.

Otros cambios

Mejoras en la capital del clan:

Queremos ponerles freno a los asaltantes ocasionales. Los jugadores no podrán unirse a asaltos de la capital en todos estos supuestos:

Si no han atacado aún en el clan.

Si no son veteranos, colíderes o líderes.

Si se unieron al clan después de empezar el fin de semana de asaltos.

Si el clan no es por invitación ni está cerrado.

Tesorería de la capital

Has mejorado al máximo la capital del clan, ¿eh? Cada edificio, trampa, muro, distrito... ¡Todo! Pues... ¡enhorabuena! Ahora tienes un nuevo problema: un montón de oro de la capital y nada en que gastarlo.

Pero la tesorería de la capital lo solucionará.

Cuando la capital se mejore al máximo, aparecerá un botón de tesorería en lugar del botón de mejora en el ayuntamiento de la capital. Tócalo y selecciona "Contribuir" para que todo el saldo de oro de la capital se sume al total compartido del clan. Gracias a ello, tú obtendrás reputación de la capital, como ocurre con cualquier donación. Cuando llegue contenido nuevo a la capital del clan, la tesorería se vacía y el ciclo vuelve a empezar.

Tenemos planeado ampliar esto en el futuro, pero no podemos prometer nada.

Ofertas en cadena

Llega un nuevo formato de oferta, las ofertas en cadena, que se desbloquean en secuencia. Las ofertas de la cadena pueden ser gratis o adquirirse a cambio de gemas o dinero real, y puede haber más de una cadena activa al mismo tiempo.

Encontrarás las cadenas activas en una sección exclusiva de la tienda. Tócala para abrir la ventana de las ofertas en cadena y ver todas las ofertas individuales de cada cadena disponibles. En la ventana verás una única cuenta atrás para toda la cadena; cuando termine, la cadena se cerrará.

Algo que conviene saber es que, si solicitas el reembolso de una de las ofertas individuales de la cadena, solo se eliminará esa oferta. El progreso en el resto de la cadena no se verá afectado.

Recompensas por los logros de las ligas competitivas

Hemos ajustado las recompensas de gemas que se obtienen con los logros de las ligas competitivas para que reflejen mejor el progreso obtenido.

Mejoras de calidad

La pantalla de información del picador ahora muestra la cantidad de minerales en posesión para que sea más fácil planear las mejoras.

El orden de activación del equipo ahora se vincula con el propio equipo y no con el hueco en el que esté. Por ejemplo, si tienes la mochila cohete en el hueco A y el fuelle llameante en el hueco B, se activarán como si tuvieras el fuelle llameante en el hueco A y la mochila cohete en el hueco B.

Hemos hecho mejoras relacionadas con el seguimiento y el envío de notificaciones automáticas en segundo plano. Ahora deberías ver notificaciones más relevantes y más oportunas.

Ahora tocan los créditos...

Los héroes tienen formas nuevas; las defensas, truquitos nuevos; y, pensativa, la bruja caída sigue sin moverse. Pero tú no te marches muy lejos, porque la próxima actualización llegará muy pronto.

Continuará...