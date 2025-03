Has leído bien. Las tropas, hechizos y máquinas de asedio ya no necesitan entrenar para combatir, y los héroes no tienen que curarse. ¡Hora de pelear sin límites! Así que hemos eliminado la pócima de entrenamiento, la gelatina de entrenamiento y los potenciadores de entrenamiento, ¡pero no te preocupes! Un nuevo beneficio sustituye al potenciador de entrenamiento en el camino del pase de oro. La pelea sin límites llegará poco después del lanzamiento de la actualización. Los jugadores de la Liga de Leyendas mantendrán el límite de 8 batallas diarias, al menos de momento.

Al eliminar los tiempos de entrenamiento, hemos tenido que realizar los siguientes cambios a los emparejamientos: