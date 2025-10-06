¡Prepárate para el modo competitivo! (Actualización)
¡Llegan las batallas convencionales y las competitivas!
Las batallas multijugador ahora están divididas en dos modos distintos para que puedas pelear como tú quieras. Pon a prueba tus habilidades y gana trofeos en las batallas competitivas o disfruta de una experiencia más informal en las batallas convencionales.
A partir del ayuntamiento de nivel 2, los jugadores pueden participar en batallas convencionales.
Ataca sin límites, obtén recursos, disfruta de los eventos y practica estrategias sin correr el riesgo de perder trofeos.
A partir del ayuntamiento de nivel 7, los jugadores pueden participar en batallas competitivas.
Únete a torneos semanales, avanza o desciende en las ligas según tu desempeño y derrota a jugadores con un ayuntamiento de un nivel similar al tuyo con un número limitado de ataques. ¡Progresa en las batallas competitivas para alcanzar la Liga de Leyendas!
Cambios en los emparejamientos, en los escudos y en el modo venganza
Hemos realizado algunos cambios en otros aspectos del emparejamiento.
Escudos mágicos y escudos legendarios
Hemos estado limpiando y puliendo los escudos a conciencia, es decir, ¡los hemos cambiado por completo! Te contamos todas las novedades sobre los escudos mágicos y los legendarios:
Los escudos mágicos protegen los recursos en las batallas convencionales.
Obtén un escudo mágico de 8 horas cuando ataquen tu aldea.
Atacar no afecta a la duración del escudo, ¡así que lánzate al campo de batalla!
Los escudos mágicos solo funcionan en las batallas convencionales.
Se pueden comprar en la tienda.
Los escudos legendarios te permiten no tener que atacar ni defender en la Liga de Leyendas durante cierto tiempo.
Cómpralos en la tienda para no tener que atacar ni defender en la Liga de Leyendas.
No tienen ningún efecto en el día de liga que ya haya empezado. Los escudos legendarios se activan el día de liga siguiente.
Venganza
¡Así es, vuelve la venganza, más dulce que nunca! En las batallas convencionales, puedes vengarte de los jugadores que te quitaron una cantidad significativa de recursos en un ataque. Elige a un antiguo rival y toca "Venganza" en el registro de defensa para recuperar tu orgullo... ¡y tu botín! Podrás vengarte de un ataque hasta 12 horas después del asalto.
La aldea que ataques tendrá, al menos, la misma cantidad de recursos que te saquearon.
¡Puedes vengarte incluso de las aldeas con escudos mágicos!
En los ataques de venganza, asaltarás una copia de la aldea de tu rival, por lo que este no recibirá un ataque, ¡pero podrás recuperar tus recursos!
Cambios en el funcionamiento del juego
Eliminación de los niveles del arma del ayuntamiento (del ayuntamiento del nivel 12 al 15)
Las mejoras del arma del ayuntamiento estaban ralentizando a algunos jugadores, así que las hemos eliminado para facilitar el progreso.
A partir de ahora, el arma del ayuntamiento empezará con el nivel máximo, ¡ya no hará falta mejorarla!
Las mejoras del arma que se estén realizando se cancelarán y se devolverán los recursos que se gastaran en ellas.
Rediseño de la trampa con muelle
¡Boing, boing! Las trampas con muelle ahora tienen otro muelle... ¿en la plataforma?
Se ha eliminado la opción de retrasar las trampas.
La trampa con muelle afecta a la tropa que ocupa mayor espacio en viviendas dentro de su radio de acción.
Lanza a las tropas que equivalgan a una capacidad igual o inferior a la del muelle.
Empuja e inflige daño a las tropas más grandes a las que no puede lanzar.
Los héroes y los animales reciben la mitad del daño.
Si derrota a la tropa, la lanza fuera del campo de batalla; si no, la empuja.
La trampa con muelle evita que se acumule el doble de daño en una tropa.
Nuevos niveles de la trampa con muelle (6 al 12)
Se ha añadido un nivel a la trampa por nivel de ayuntamiento a partir del ayuntamiento de nivel 11.
Tiene un nuevo aspecto en los niveles 7, 9 y 11.
Se ha rediseñado la trampa con muelle de la base del constructor (la capacidad se limita a 4 y se ha añadido el nivel 5).
¡El modo difícil ahora es el modo de torneo!
El modo difícil ahora se llama modo de torneo, y hemos realizado los cambios siguientes:
Los edificios defensivos ahora infligen un 20 % más de daño por segundo.
Los héroes en defensa ahora infligen un 20 % más de daño por segundo.
Los héroes en defensa ahora tienen un 20 % más de PV.
Lo héroes atacantes ahora infligen un 10 % menos de daño por segundo.
Los héroes atacantes ahora tienen un 10 % menos de PV.
El equipo común se reduce en 3 niveles (el nivel máximo es el 15) y el equipo épico se reduce en 6 (el nivel máximo es el 21).
Ajustes de equilibrio
El pangolín excavador ahora aturde a los objetivos; esto también afecta a los héroes y las tropas del castillo del clan.
El potenciador de velocidad del equipo de la antorcha heroica ahora también afecta al gran centinela.
El gran centinela tiene menos probabilidades de seguir a los moquitos de Achús.
El horno como defensa ahora inflige algo menos de daño, por lo que un ácaro de fuego al nivel máximo ya no es capaz de matar a la curandera.
Economía y progresión
Reducción de los costes y los tiempos de mejora
Hemos reducido los costes y los tiempos de mejora en varios niveles del ayuntamiento.
Hemos transferido 15 niveles de héroes del ayuntamiento de nivel 15 al de nivel 14 para optimizar el progreso: 5 niveles de la reina arquera, 5 del rey bárbaro y otros 5 del gran centinela.
Renovación del sistema de botín
Todavía se aplica una penalización de botín al atacar ayuntamientos de niveles más bajos.
Novedad: ahora se obtiene botín adicional al atacar ayuntamientos de niveles más altos.
Ajustes del carro de botín
El carro de botín otorga un 10 % de los recursos que se obtienen en los asaltos (antes daba el 20 %).
Mejoras de calidad
Se han actualizado las descripciones del ayuntamiento para que sean más claras.
Los héroes de la base del constructor cuentan con barras de estado para las habilidades.
La cazadora de héroes muestra el daño del veneno.
El equipo heroico está ordenado por tipo y por orden de lanzamiento.
Los árboles de Clashvidad muestran el año en el que se lanzaron.
Los costes de los anillos de muros se actualizan de forma dinámica según los cambios en los precios.
Los Juegos del Clan siempre mostrarán lo siguiente:
8 tareas de la aldea principal
4 tareas de la base del constructor
Se ha añadido una opción en el menú "Más ajustes" que te permite esconder los obstáculos y los adornos de las aldeas a las que ataques. Los obstáculos y los adornos desaparecerán unos segundos después del inicio del ataque.
Errores arreglados
Los miniyetis se despliegan en abanico, no uno encima del otro.
Se han añadido texturas en alta resolución en los aspectos de Google Play Juegos para PC.
Correcciones:
El error que provocaba que el gran centinela fuese derrotado mientras se activaba automáticamente el libro eterno.
El error que provocaba que las unidades se quedasen bloqueadas en los muros cuando la antorcha heroica se extinguía.
El error que provocaba que el hechizo de bloque de hielo no afectara a las unidades con pocos PV o a las que estuviesen bajo tierra.
Los errores visuales que aparecían al explorar en las guerras.
Se ha solucionado un problema por el que la forja indicaba que no podía usarse, a pesar de que sí se pudiera, y viceversa.