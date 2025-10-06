Hemos realizado algunos cambios en otros aspectos del emparejamiento.

Escudos mágicos y escudos legendarios

Hemos estado limpiando y puliendo los escudos a conciencia, es decir, ¡los hemos cambiado por completo! Te contamos todas las novedades sobre los escudos mágicos y los legendarios:

Los escudos mágicos protegen los recursos en las batallas convencionales.

Obtén un escudo mágico de 8 horas cuando ataquen tu aldea.

Atacar no afecta a la duración del escudo, ¡así que lánzate al campo de batalla!

Los escudos mágicos solo funcionan en las batallas convencionales.

Se pueden comprar en la tienda.

Los escudos legendarios te permiten no tener que atacar ni defender en la Liga de Leyendas durante cierto tiempo.

Cómpralos en la tienda para no tener que atacar ni defender en la Liga de Leyendas.

No tienen ningún efecto en el día de liga que ya haya empezado. Los escudos legendarios se activan el día de liga siguiente.

Venganza

¡Así es, vuelve la venganza, más dulce que nunca! En las batallas convencionales, puedes vengarte de los jugadores que te quitaron una cantidad significativa de recursos en un ataque. Elige a un antiguo rival y toca "Venganza" en el registro de defensa para recuperar tu orgullo... ¡y tu botín! Podrás vengarte de un ataque hasta 12 horas después del asalto.