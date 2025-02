Bonjour Chef !

Si vous êtes à la recherche d’aventure et de découverte pour ces mois de Novembre et Décembre, nous vous proposons une compétition ouverte à tous : les Clash Of Clans Open Cup HdV 11 et HdV 12 ! Ce sont des tournois hebdomadaires en 5c5 au cours desquelles les équipes s'affrontent pour tenter de remporter les multiples gemmes mises en jeu chaque semaine :

Récompenses Open Cups HdV 11 chaque lundi à 21h :

4500 gemmes pour l'équipe gagnante

1750 gemmes pour l'équipe finaliste

250 gemmes pour les équipes demi-finalistes



Récompenses Open Cups HdV 12 chaque mardi à 21h :

6000 gemmes pour l'équipe gagnante

2500 gemmes pour l'équipe finaliste

400 gemmes pour les équipes demi-finalistes





C’est facile d’inscription, tous les lundis et mardis soirs à partir de 21h. Alors n’hésitez pas à former une équipe de 5 et tentez l’expérience avec 4 amis de votre Clan !

Inscriptions : http://supr.cl/HdV11-12-ESL-FR