Alerte à l'événement Explosion d'équipement !
Accrochez-vous à vos casques, un nouvel événement explosif arrive ! Obtenez des minerais et procurez-vous de l'équipement de héros pendant l'événement Explosion d'équipement. Récupérez de la dynamite au combat pour aider l'orpailleur à ouvrir sa mine et en tirer des récompenses, minerais et médailles reliquaires à dépenser en équipement de héros !
Pour participer :
L'événement Explosion d'équipement est disponible pour les joueurs à partir de l'hôtel de ville 8.
Début de l'événement :
Date : vendredi 9 janvier 2026
Heure : 8 h UTC (9 h, heure française)
Fin de l'événement :
Date : vendredi 23 janvier 2026
Heure : 8 h UTC (9 h, heure française)
Après l'événement
Le 23 janvier, vous garderez accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment Détonateur de l'orpailleur pendant deux jours. Vous pourrez donc échanger vos médailles reliquaires contre des récompenses jusqu'au 25 janvier à 8 h UTC (9 h, heure française).
Comment jouer
Récupérez de la dynamite dans les combats (normaux et classés). La dynamite vous fait avancer sur la voie de l'événement pour débloquer des récompenses. En avançant sur la voie, vous découvrirez des médailles reliquaires dans la mine de l'orpailleur. Échangez vos médailles reliquaires contre des objets et d'anciens équipements de héros dans le magasin du négociant.
Ressources de l'événement
Dynamites
Vous trouverez ces petites mites au combat pendant l'événement. Récupérez-les pour avancer sur la voie des récompenses. Apparemment, elles ont un tempérament explosif !
Médailles reliquaires
Dépoussiérez ces médailles fossilisées et échangez-les contre des récompenses ou de l'équipement de héros dans le magasin du négociant. C'est l'occasion de vous procurer les équipements qu'il vous manque !
Gagnez plus avec le Pass d'événement !
Ne vous en passez pas ! Offrez-vous le Pass pour obtenir plus de récompenses sur la voie de l'événement et gagner plus de médailles reliquaires à dépenser dans le magasin du négociant !