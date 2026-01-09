Accrochez-vous à vos casques, un nouvel événement explosif arrive ! Obtenez des minerais et procurez-vous de l'équipement de héros pendant l'événement Explosion d'équipement. Récupérez de la dynamite au combat pour aider l'orpailleur à ouvrir sa mine et en tirer des récompenses, minerais et médailles reliquaires à dépenser en équipement de héros !

Pour participer :

L'événement Explosion d'équipement est disponible pour les joueurs à partir de l'hôtel de ville 8.

Début de l'événement :

Date : vendredi 9 janvier 2026

Heure : 8 h UTC (9 h, heure française)

Fin de l'événement :

Date : vendredi 23 janvier 2026

Heure : 8 h UTC (9 h, heure française)

Après l'événement

Le 23 janvier, vous garderez accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment Détonateur de l'orpailleur pendant deux jours. Vous pourrez donc échanger vos médailles reliquaires contre des récompenses jusqu'au 25 janvier à 8 h UTC (9 h, heure française).

Comment jouer

Récupérez de la dynamite dans les combats (normaux et classés). La dynamite vous fait avancer sur la voie de l'événement pour débloquer des récompenses. En avançant sur la voie, vous découvrirez des médailles reliquaires dans la mine de l'orpailleur. Échangez vos médailles reliquaires contre des objets et d'anciens équipements de héros dans le magasin du négociant.