Décor légendaire - Année du serpent ! Temples mystérieux, feux d'artifice explosifs et serpents mythiques ! Quoi de mieux pour le Nouvel An lunaire ?

Vous en voulez plus ? Une nouvelle mise à jour arrivera début février et vous apportera encore des surprises pour mieux fêter le Nouvel An lunaire. Ne manquez pas notre prochain épisode de Clash On pour en savoir plus !