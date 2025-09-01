La fête n'est pas terminée ! Les gobelins cherchaient de l'or et ont découvert tout un monde d'étranges créatures hybrides sous le village ! La fête continue, préparez-vous pour une saison chaotique de Combo-A-Rama !

1-9 septembre : participez au défi Foreuse voleuse pour gagner des récompenses !

1-11 septembre : les ligues de guerre de clans sont de retour ! Combattez pour la gloire et recevez des tonnes de récompenses !

1-30 septembre : le Pass or est là, et il apporte un skin brûlant pour le Prince gargouille : Prince des laves !

1-30 septembre : l'ouvrier gobelin n'avait pas trop envie d'aller sous terre, il préfère aider le village... si vous avez des gemmes.

3-30 septembre : le décor Combo-A-Rama débarque ! Avec sa taille massive et ses bâtiments retravaillés, ce décor souterrain ne vous laissera pas de marbre !

5-30 septembre : les skins Combo-A-Rama commencent à prendre le magasin d'assaut. Ces voyous des tréfonds sont des combos de troupes et de héros ! Découvrez le Roi tentaculaire, P.E.Q.Q.A, Ivan le Gardien et la Championne yéti.

9-16 septembre : événement Focus choisi par les joueurs ! La super troupe la plus populaire d'après le super sondage de la communauté sera mise en avant dans ce Focus. Profitez du Pass d'événement et gagnez assez de médailles pour débloquer la super décoration 3x3 Génie des croquis !

15 septembre : les cosmétiques JDR sur table reviennent dans le magasin, dont le décor légendaire Clash of Dragons !

17-20 septembre : bonus étoiles x4 ! Plus de ressources, plus de récompenses, plus de raisons d'aller combattre !

22-28 septembre : retour des jeux de clan ! Profitez d'une réduction sur les super troupes pour terminer les tâches.

22-28 septembre : -99 % sur les super troupes ! Terminer les tâches des jeux de clan va devenir une simple formalité.

28 septembre-3 octobre : la Chasse au trésor est de retour ! Récupérez des coffres au combat et ouvrez-les pour une chance de trouver d'épiques récompenses !

À vos marques, prêts, COMBO !