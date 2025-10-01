Des visiteurs cosmiques survolent votre village et leur sinistre malédiction cosmique vous menace ! Plongez-vous dans l'esprit de Clash-O-Ween et faites face à ces viles vauriens intergalactiques !

1 - 3 octobre : la Chasse au trésor commence ! Récupérez des coffres au combat et ouvrez-les pour une chance de trouver d'épiques récompenses.

1 - 9 octobre : défi Héros contrôlables Calamité cosmique : prenez le contrôle de la chasseuse occulte, livrez des combats stellaires et gagnez des récompenses 3 étoiles.

1-11 octobre : les ligues de guerre de clans sont de retour : même le chaos cosmique n'interrompt pas la guerre !

1 - 31 octobre : le Pass or est arrivé, accompagné d'un skin pour la reine des archères super extra gothique ! Bienvenue à la Chasseuse occulte !

3 - 31 octobre : décor cosmique : cet énorme roc traversait paisiblement la galaxie quand le Gardien éternel en a fait un pourvoyeur de dévastation apocalyptique ! Avec sa taille massive et ses bâtiments uniques, ce décor cosmique ne vous laissera pas de marbre !

5 - 31 octobre : des skins de héros cosmiques apparaîtront dans le magasin : découvrez le Prince des cauchemars, la Championne maudite, le Gardien éternel et le Roi berserker.

8 - 15 octobre : défi Héros contrôlables Frappez fort : déchaînez le Prince des cauchemars au combat et utilisez son gourdin météorique pour terrasser vos ennemis !

10 - 22 octobre : la super décoration Lanterne du Festival revient dans le magasin : un vrai délice de Diwali !

10 - 31 octobre : l'événement de médailles Roc cosmique arrive : obtenez des fragments cosmiques dans cet événement de médailles mortel !