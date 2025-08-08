Des gouffres ont transformé ce festival de Clashiversaire en une pool party épique ! Aidez la Reine Clash-A-Rama à récupérer des bouées et gardez la tête hors de l'eau !

Je veux participer !

L'événement de médailles Gouffres plouf est disponible pour tous les joueurs à l'hôtel de ville 6 ou plus.

Quand ?

Début de l'événement :

8 août à 8 h UTC

Fin de l'événement :

29 août à 8 h UTC

Après la fin de l'événement le 29 août , vous aurez toujours accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 31 août à 8 h UTC (10 h, heure française).

Troupes temporaires

Vous allez reconnaître certaines troupes ! Tout au long de l'événement, des troupes temporaires feront surface et pourront être ajoutées à votre armée. Gardez l'œil sur l'écran d'entraînement et sur le portail des événements pour voir quand elles arriveront !

Piñatas surprises

C'est la panique ! Par moments, les camps militaires seront remplacés par des piñatas au long de l'événement. En les détruisant, les piñatas claires feront apparaître des troupes temporaires alliées, mais les piñatas sombres feront apparaître des unités temporaires ennemies. Placez donc vos piñatas de façon stratégique !