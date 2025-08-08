Ce Clashiversaire, plongez au fond du gouffre !
Infos sur l'événement de médailles Gouffres plouf
Des gouffres ont transformé ce festival de Clashiversaire en une pool party épique ! Aidez la Reine Clash-A-Rama à récupérer des bouées et gardez la tête hors de l'eau !
Je veux participer !
L'événement de médailles Gouffres plouf est disponible pour tous les joueurs à l'hôtel de ville 6 ou plus.
Quand ?
Début de l'événement :
8 août à 8 h UTC
Fin de l'événement :
29 août à 8 h UTC
Après la fin de l'événement le 29 août, vous aurez toujours accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 31 août à 8 h UTC (10 h, heure française).
Troupes temporaires
Vous allez reconnaître certaines troupes ! Tout au long de l'événement, des troupes temporaires feront surface et pourront être ajoutées à votre armée. Gardez l'œil sur l'écran d'entraînement et sur le portail des événements pour voir quand elles arriveront !
Piñatas surprises
C'est la panique ! Par moments, les camps militaires seront remplacés par des piñatas au long de l'événement. En les détruisant, les piñatas claires feront apparaître des troupes temporaires alliées, mais les piñatas sombres feront apparaître des unités temporaires ennemies. Placez donc vos piñatas de façon stratégique !
Ressources de l'événement !
Bouées roses
Les propulseurs d'air font flotter ces bouées roses, monnaie précieuse de l'événement, dans les airs ! Ce Clashiversaire, les troupes gardent la tête hors de l'eau grâce à ces adorables bouées en forme de phénix. Récupérez-en lors des attaques !
Médailles plouf
Méfiez-vous des apparences : cette monnaie, c'est du dur ! Les médailles plouf ne servent pas à grand-chose dans une piscine, mais vous pouvez les échanger chez le négociant contre d'épiques récompenses.
Nouvel équipement épique : Torche héroïque
Il nous faut bien de quoi allumer les bougies du gâteau de Clashiversaire ! Échangez vos médailles plouf chez le négociant et débloquez l'équipement épique du Grand gardien, la Torche héroïque.
Cette puissante flamme permet aux troupes de traverser les murs, de se déplacer plus rapidement et de subir moins de dégâts
Décorations
Rendez-vous chez le négociant pour découvrir des décorations spéciales Clash-A-Rama à débloquer pendant l'événement !