2 févr. 2026
Blog – Clash of Clans

Changements à venir dans le mode Classé et les modificateurs de ligue !

Nouveaux changements d'équilibrage et de modificateurs de ligue !

Bonjour Chef, voici la liste complète des changements d'équilibrage et de modificateurs de ligue qui sont arrivés aujourd'hui avec la maintenance :

Nerfs des défenses

  • Canon à ricochet

    • Dégâts du tir de ricochet réduits de 100 % à 70 %

    • Rayon du tir de ricochet réduit de 4,5 à 3,5 cases

  • Tour multi-archères

    • Vitesse d'attaque réduite de 500 ms à 600 ms

  • Tour vengeuse (HDV 18)

    • Vitesse d'attaque réduite de 300 ms à 350 ms

    • 25 bâtiments détruits pour l'activation de la phase 3 (auparavant 20)

    • 50 bâtiments détruits pour l'activation de la phase 4 (auparavant 40)

  • Mode courte portée (Tour multi-équipée)

    • Les dégâts de tous les niveaux ont été réduits de ~10,6 %

  • Cabane d'ouvrier

    • Vitesse de déplacement réduite de 28 à 20

Buffs des défenses

  • Mode longue portée (Tour multi-équipée)

    • Les dégâts de tous les niveaux ont été augmentés de 15 %

Buffs de troupes

  • Super archère (niveaux 10 à 13)

: PV augmentés graduellement (~2,7 % to 9,6 %)

  • Super sorcier (niveaux 9 à 14)

: Grosse augmentation de PV (~21 % to 41 %)

  • Cyclope (niveaux 1 à 4) :

    • PV augmentés de ~4 %

    • DPS augmentés de ~4-5 %

    • Vitesse de déplacement augmentée de 16 à 18

  • Électro-titanide (niveau 4)

: PV augmentés de 8400 à 8700

  • Super gargouille

    • Tirs à longue portée augmentés de 7 à 8

    • Portée augmentée de 10 à 10,25 cases

  • Lézard létal (tous niveaux)

    • Portée d'attaque augmentée de 3,5 à 4,5 cases

    • Réduction importante des PV à tous les niveaux (~10 % to 21 %)

  • Géant géant

    • Ciblage par l'IA modifié : troupe moins priorisée par le Gardien et l'aigle

Nerfs de troupes

  • Golem météorique (tous niveaux)

    • PV réduits de ~13–16 %

    • DPS réduits de ~14–16 %

Buffs d'équipement

  • Haltère en fer du Prince gargouille (tous niveaux) :

    • Portée, nombre de tirs et vitesse d'attaque augmentés

  • Gantelet géant du Roi des barbares (tous niveaux) :

    • Augmentation de la réduction de dégâts et de sa durée

Modificateurs de ligue

Ligue Légende (LL)

  • DPS de défense : 20 % à 15 %

  • Héros de défense : 20 % à 15 %

  • Héros d'attaque : 10 % à 5 %

  • Équipement : aucun changement

Ligue Star (Électro 33)

  • DPS de défense : 14 % à 10 %

  • Héros de défense : 14 % à 10 %

  • Héros d'attaque : 6 % à 0 %

  • Équipement : aucun changement

Ligue des experts (Électro 32)

  • DPS de défense : 7 % à 5 %

  • Héros de défense : 7 % à 5 %

  • Héros d'attaque : 3 % à 0 %

  • Équipement : aucun changement

Nous allons surveiller l'impact de ces changements d'équilibrage et faire d'autres ajustements si nécessaire. Continuez de nous envoyer vos retours, ils nous aident énormément à comprendre comment améliorer votre expérience de jeu !

- L'équipe de Clash of Clans