Bonjour Chef, voici la liste complète des changements d'équilibrage et de modificateurs de ligue qui sont arrivés aujourd'hui avec la maintenance :

Nerfs des défenses

Canon à ricochet Dégâts du tir de ricochet réduits de 100 % à 70 % Rayon du tir de ricochet réduit de 4,5 à 3,5 cases

Tour multi-archères Vitesse d'attaque réduite de 500 ms à 600 ms

Tour vengeuse (HDV 18) Vitesse d'attaque réduite de 300 ms à 350 ms 25 bâtiments détruits pour l'activation de la phase 3 (auparavant 20) 50 bâtiments détruits pour l'activation de la phase 4 (auparavant 40)

Mode courte portée (Tour multi-équipée) Les dégâts de tous les niveaux ont été réduits de ~10,6 %

Cabane d'ouvrier Vitesse de déplacement réduite de 28 à 20



Buffs des défenses

Mode longue portée (Tour multi-équipée) Les dégâts de tous les niveaux ont été augmentés de 15 %



Buffs de troupes

Super archère (niveaux 10 à 13)

: PV augmentés graduellement (~2,7 % to 9,6 %)

Super sorcier (niveaux 9 à 14)

: Grosse augmentation de PV (~21 % to 41 %)

Cyclope (niveaux 1 à 4) : PV augmentés de ~4 % DPS augmentés de ~4-5 % Vitesse de déplacement augmentée de 16 à 18

Électro-titanide (niveau 4)

: PV augmentés de 8400 à 8700

Super gargouille Tirs à longue portée augmentés de 7 à 8 Portée augmentée de 10 à 10,25 cases

Lézard létal (tous niveaux) Portée d'attaque augmentée de 3,5 à 4,5 cases Réduction importante des PV à tous les niveaux (~10 % to 21 %)

Géant géant Ciblage par l'IA modifié : troupe moins priorisée par le Gardien et l'aigle



Nerfs de troupes

Golem météorique (tous niveaux) PV réduits de ~13–16 % DPS réduits de ~14–16 %



Buffs d'équipement

Haltère en fer du Prince gargouille (tous niveaux) : Portée, nombre de tirs et vitesse d'attaque augmentés

Gantelet géant du Roi des barbares (tous niveaux) : Augmentation de la réduction de dégâts et de sa durée



Modificateurs de ligue

Ligue Légende (LL)

DPS de défense : 20 % à 15 %

Héros de défense : 20 % à 15 %

Héros d'attaque : 10 % à 5 %

Équipement : aucun changement

Ligue Star (Électro 33)

DPS de défense : 14 % à 10 %

Héros de défense : 14 % à 10 %

Héros d'attaque : 6 % à 0 %

Équipement : aucun changement

Ligue des experts (Électro 32)

DPS de défense : 7 % à 5 %

Héros de défense : 7 % à 5 %

Héros d'attaque : 3 % à 0 %

Équipement : aucun changement

Nous allons surveiller l'impact de ces changements d'équilibrage et faire d'autres ajustements si nécessaire. Continuez de nous envoyer vos retours, ils nous aident énormément à comprendre comment améliorer votre expérience de jeu !

- L'équipe de Clash of Clans