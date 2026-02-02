Changements à venir dans le mode Classé et les modificateurs de ligue !
Nouveaux changements d'équilibrage et de modificateurs de ligue !
Bonjour Chef, voici la liste complète des changements d'équilibrage et de modificateurs de ligue qui sont arrivés aujourd'hui avec la maintenance :
Nerfs des défenses
Canon à ricochet
Dégâts du tir de ricochet réduits de 100 % à 70 %
Rayon du tir de ricochet réduit de 4,5 à 3,5 cases
Tour multi-archères
Vitesse d'attaque réduite de 500 ms à 600 ms
Tour vengeuse (HDV 18)
Vitesse d'attaque réduite de 300 ms à 350 ms
25 bâtiments détruits pour l'activation de la phase 3 (auparavant 20)
50 bâtiments détruits pour l'activation de la phase 4 (auparavant 40)
Mode courte portée (Tour multi-équipée)
Les dégâts de tous les niveaux ont été réduits de ~10,6 %
Cabane d'ouvrier
Vitesse de déplacement réduite de 28 à 20
Buffs des défenses
Mode longue portée (Tour multi-équipée)
Les dégâts de tous les niveaux ont été augmentés de 15 %
Buffs de troupes
Super archère (niveaux 10 à 13)
: PV augmentés graduellement (~2,7 % to 9,6 %)
Super sorcier (niveaux 9 à 14)
: Grosse augmentation de PV (~21 % to 41 %)
Cyclope (niveaux 1 à 4) :
PV augmentés de ~4 %
DPS augmentés de ~4-5 %
Vitesse de déplacement augmentée de 16 à 18
Électro-titanide (niveau 4)
: PV augmentés de 8400 à 8700
Super gargouille
Tirs à longue portée augmentés de 7 à 8
Portée augmentée de 10 à 10,25 cases
Lézard létal (tous niveaux)
Portée d'attaque augmentée de 3,5 à 4,5 cases
Réduction importante des PV à tous les niveaux (~10 % to 21 %)
Géant géant
Ciblage par l'IA modifié : troupe moins priorisée par le Gardien et l'aigle
Nerfs de troupes
Golem météorique (tous niveaux)
PV réduits de ~13–16 %
DPS réduits de ~14–16 %
Buffs d'équipement
Haltère en fer du Prince gargouille (tous niveaux) :
Portée, nombre de tirs et vitesse d'attaque augmentés
Gantelet géant du Roi des barbares (tous niveaux) :
Augmentation de la réduction de dégâts et de sa durée
Modificateurs de ligue
Ligue Légende (LL)
DPS de défense : 20 % à 15 %
Héros de défense : 20 % à 15 %
Héros d'attaque : 10 % à 5 %
Équipement : aucun changement
Ligue Star (Électro 33)
DPS de défense : 14 % à 10 %
Héros de défense : 14 % à 10 %
Héros d'attaque : 6 % à 0 %
Équipement : aucun changement
Ligue des experts (Électro 32)
DPS de défense : 7 % à 5 %
Héros de défense : 7 % à 5 %
Héros d'attaque : 3 % à 0 %
Équipement : aucun changement
Nous allons surveiller l'impact de ces changements d'équilibrage et faire d'autres ajustements si nécessaire. Continuez de nous envoyer vos retours, ils nous aident énormément à comprendre comment améliorer votre expérience de jeu !
- L'équipe de Clash of Clans