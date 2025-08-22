Bonjour, Chef ! Nous souhaitons vous informer de quelques changements importants qui auront lieu lors de la prochaine mise à jour.

Refonte du piège à ressort !

Le piège à ressort va être retravaillé à tous les niveaux d'HDV. Lisez les détails ci-dessous :

Au lieu d'infliger des dégâts de zone, le piège ne ciblera qu'une unité (celle qui occupe le plus d'espace dans la zone).

Si l'espace occupé de la troupe est plus large que la capacité du piège, il lui inflige simplement de lourds dégâts. Si cette troupe est éliminée par le piège, elle est éjectée. Sinon, elle est envoyée en l'air verticalement et ne peut plus bouger ni attaquer pendant un certain temps.

Si l'espace occupé de la troupe est plus petit que la capacité du piège, elle se retrouve éjectée.

Nous ajoutons également 7 nouveaux niveaux au piège à ressort (de 6 à 12) à partir de l'HDV 11.

Les mêmes modifications ont été apportées au piège à ressort de la base des ouvriers, auquel nous ajoutons également le niveau 5.

Nous effectuons ce changement car nous avons remarqué que le piège à ressort infligeait de faibles dégâts sur une grosse zone, donc peu de dégâts aux unités individuelles. Nous avons vu là l'opportunité d'équilibrer un peu la défense tout en corrigeant certains problèmes du piège qui le rendaient trop puissant contre certaines attaques, mais inutile contre d'autres. Ainsi, le piège infligera des dégâts dans tous les cas. Et cela nous permet aussi d'ajouter des niveaux au piège afin de le rendre de plus en plus puissant à chaque niveau d'hôtel de ville.

Suppression du niveau des armes de l'hôtel de ville !

En outre, dans la mise à jour à venir, nous allons également supprimer le niveau des armes des HDV de niveaux 12, 13, 14 et 15.

Ces niveaux ralentissent la progression et ne sont pas aussi importants que d'autres niveaux d'amélioration. Nous souhaitons donc les supprimer pour accélérer la progression à ces niveaux.

Ne vous inquiétez pas : les améliorations à ces niveaux n'existent plus, mais l'arme de votre hôtel de ville sera toujours là après la mise à jour. Elle aura simplement les stats de l'ancienne arme au niveau max. Exactement comme l'arme de l'HDV 16 actuelle.

Malheureusement, toute amélioration d'arme d'HDV en cours sera annulée, et les ressources utilisées pour cette amélioration seront perdues. Si vous êtes actuellement au niveau 12, 13, 14 ou 15 d'HDV, nous vous recommandons d'attendre avant d'améliorer l'arme de votre HDV. Vous aurez juste à patienter quelques semaines avant l'arrivée de la mise à jour, et votre arme sera au niveau max possible, quel que soit son niveau actuel !

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces changements !

L'équipe de Clash of Clans