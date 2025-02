À partir du 1er octobre, nous allons lancer un test visant à faciliter la réalisation des défis saisonniers pour certains joueurs. La raison de ce test est d'observer quel rythme motive davantage les joueurs à terminer les défis saisonniers et le Gold Pass dans son intégralité, le cas échéant. Ce test sera appliqué aux joueurs de niveau TH7 et supérieur et inclura trois versions potentielles différentes des défis saisonniers, données au hasard aux joueurs :

Un groupe de joueurs recevra le même ensemble de défis et le même rythme que tout ensemble précédent des saisons précédentes.

Un autre groupe de joueurs recevra un ensemble de défis qui nécessitera moins de points pour terminer 2 000 au total au lieu de 2 600)

Et enfin, le troisième groupe de joueurs recevra des tâches de défi supplémentaires chaque semaine, leur permettant de marquer plus de points au total à partir de diverses activités

Nous espérons que ces variantes des défis donneront des résultats positifs pour l'ensemble de la communauté à l'avenir et permettront à davantage de joueurs de relever davantage de défis saisonniers chaque mois.