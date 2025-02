Préparez-vous pour le 12e Clashiversaire avec un boost d'accélération des bâtiments de 12 % !

Donnez des troupes et augmentez la durée du boost jusqu'à 29 jours, à partir du 2 août, la date officielle du début du Clashiversaire ! Pour atteindre l'objectif final (29 jours de boost), toute la communauté de Clash of Clans devra atteindre 45,000,000,000 troupes données avant le 2 août à 8 h UTC (10 h, heure française) ! Si les 29 jours ne sont pas atteints, le boost durera 7, 12, 17 ou 22 jours, selon le palier atteint à ce moment.

Si vous voulez tout savoir, c'est l'espace occupé donné qui sera pris en compte, pour les dons de guerre et les dons classiques. Les sorts et les engins de siège comptent aussi ! Alors soyez généreux ! Et oui, le boost sera effectif dans la base des ouvriers ET dans le village principal !

Bonne chance ! Joyeux Clashiversaire !