L'héroïsme n'est plus qu'un lointain souvenir dans cette obscure saison où héros suspects mais charmeurs se disputent le butin ! Un âge de chaos et supercherie arrive dans Clash !

Voici ce qu'apportent ces jours sombres :

1 au 30 juin : Pass or disponible ! Faites-en une saison inoubliable avec le skin de héros Championne Charleston et d'autres récompenses.

1 au 30 juin : Si vous utilisez le décor par défaut, vous remarquerez peut-être un certain assombrissement...

1 au 9 juin : Dans ce défi de saison spécial, contrôlez un héros, explorez les rues étranges de la ville des Sombres Jours et gagnez des récompenses !

1 au 11 juin : Place aux ligues de guerre de clans ! Prouvez aux yeux de tous que votre clan est le meilleur, encore et encore !

3 au 30 juin : Enfin, le décor Sombres Jours ! Transformez votre village en ville ténébreuse contenant le repaire des meilleurs (ou des pires) criminels au monde !

5 au 30 juin : Les skins de vil— Euh, de héros arrivent en puissance !

8 au 16 juin : Semez le chaos dans notre 2e défi de saison et libérez le pouvoir du nouvel équipement, la couronne obscure !

10 au 30 juin : Dans l'événement de médailles du sombre pacte, faites des affaires avec un étrange héros et obtenez des troupes temporaires, les percepteurs : ils pillent deux fois plus de butin que les gobelins normaux. Et pour le restant de la saison, les bâtiments de stockage de ressources profitent également d'un nouveau look !

18 au 30 juin : Une super déco arrive, avec des fonctionnalités spéciales !

19 au 26 juin : Ce ne serait pas un événement anti-héroïque sans l'ouvrier gobelin ! Il assistera à la construction contre des gemmes.

22 au 28 juin : Les jeux de clan sont de retour ! Prouvez que vous avez la force d'Hercule !

Vous pensez avoir la poigne pour régner sur ces Sombres Jours, chef ? Prouvez-le !