Avis à tous les chefs ! Nous voulions vous informer d'un changement d'équilibrage que nous prévoyons de mettre en place pour le druide et son ours. Ces changements devraient arriver en jeu dès que possible.

Nous savons que la LGC commence cette semaine, alors nous faisons tout notre possible pour sortir ces changements avant ou pile au début de cet événement, pour éviter qu'ils n'affectent la performance des clans pendant la LGC, et nous vous donnons un peu de temps pour vous préparer à l'avance. Lisez la suite pour connaître la liste des changements prévus !