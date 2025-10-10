Vous les avez vues, ces crapules cosmiques qui flottent dans le ciel ? Il est temps de les envoyer valser avec un concert de rock assourdissant. Chargez la boombox du sorcier métalleux pour faire décoller ces envahisseurs dans un événement de médailles mortel !

Je veux participer !

L'événement de médailles Rock cosmique est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.

Quand ?

Début de l'événement :

10 octobre à 8 h UTC

Fin de l'événement :

1er novembre à 8 h UTC