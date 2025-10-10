Événement de médailles Rock cosmique
Vous les avez vues, ces crapules cosmiques qui flottent dans le ciel ? Il est temps de les envoyer valser avec un concert de rock assourdissant. Chargez la boombox du sorcier métalleux pour faire décoller ces envahisseurs dans un événement de médailles mortel !
Je veux participer !
L'événement de médailles Rock cosmique est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.
Quand ?
Début de l'événement :
10 octobre à 8 h UTC
Fin de l'événement :
1er novembre à 8 h UTC
Après la fin de l'événement le 1er novembre, vous aurez accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 3 novembre à 8 h UTC.
Bâtiment d'événement : boombox
Elle fait la fierté du sorcier métalleux. Super puissante, il faut de l'énergie cosmique pure pour la charger ! Débloquez cette décoration qui déchire au bout de la voie des récompenses. Et ne vous en faites pas, le bruit n'empêchera pas l'apprenti ouvrier de dormir.
Nouvelle mécanique de jeu : Chaos cosmique !
Le gardien éternel fait tomber une pluie de météores sur les villages, mais ça n'arrêtera pas la musique !
Ces météores détruisent 3 défenses aléatoires au début du combat, mais les attaquants ne doivent pas se réjouir trop vite. Elles sont le seul moyen d'obtenir des fragments cosmiques (la monnaie de l'événement), mais explosent une fois détruites. Alors méfiez-vous !
Ne vous inquiétez pas, les météores n'apparaissent pas dans les modes compétitifs.
Nouvel équipement épique du prince gargouille : le gourdin météorique !
Un gourdin météorique est tombé du ciel, et le négociant a mis la main dessus. Il permet d'invoquer des météores au combat pour détruire la défense la plus proche. Son amélioration augmente les dégâts et la cadence des frappes de météores.
Nouvelle unité temporaire : le golem météorique !
Réveillée par le grimoire maudit, cette brute balèze a un look à faire peur, mais elle est juste fan de rock ! Débloquez le golem météorique en tant qu'unité temporaire, et laissez-le se déchaîner pendant l'événement.
Le golem météorique consiste en deux mites météoriques qui se jettent sur la cible la plus proche avant de se recombiner pour plus de destruction !
Les mites météoriques attaquent une cible proche ou cherchent une autre mite pour former un golem météorique.
Les mites météoriques peuvent sauter par-dessus les remparts, mais les golems en sont incapables.
Les mites météoriques clonées ne peuvent pas former d'autres golems météoriques (sort de clonage)
Anciennes troupes temporaires de retour !
Revoilà le molosse ballon, la barchère et la gargouille de glace, mais avec quelques changements d'équilibrage.
Molosse ballon :
Augmentation de l'espace occupé, de 23 à 35
Barchère :
Buff du boost de l'effet de rage, de 70 % à 100 %
Gargouille de glace :
Durée du gel prolongée pour les HDV 11-17, de 2,5 s à 2,7 s
Ressources de l'événement
Fragments cosmiques
Ces cailloux étincelants se trouvent à l'intérieur des météores. Ils permettent d'alimenter la boombox du sorcier métalleux.
Médailles de rock
Cette boombox va faire du bruit ! Gagnez des médailles de rock avec vos fragments cosmiques sur la voie des récompenses et échangez-les auprès du négociant. Qui aurait cru qu'il était fan de rock, lui aussi ? 🎵
Décorations de l'événement
Super décoration : grimoire maudit
C'est la cause de tout ce chaos cosmique ! Débloquez le grimoire maudit chez le négociant pour garder ce sinistre souvenir dans votre village.
Décoration : lanterne cosmique
Cette lanterne a conduit le gardien éternel jusqu'à notre monde. Pourquoi ne pas la débloquer pour votre village ? Il pourra bien s'en passer.