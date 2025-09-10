Les super dragons ont gagné le vote de la communauté pour l'événement Mini focus !

La compétition a été rude, avec le super dragon détenant 34 % des votes et le super yéti non loin derrière, avec 31,4 %. Mais vos votes ont fini par mettre le focus sur le super dragon !

Début de l'événement :

9 septembre à 8 h UTC

Fin de l'événement :

16 septembre à 8 h UTC

Le magasin fermera le 18 septembre à 8 h UTC

Après la fin de l'événement le 16 septembre , vous aurez toujours accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 18 septembre à 8 h UTC.

Disponible pour les joueurs à partir de l'HDV 7.