Événement Mini focus : super dragon !
Les super dragons ont gagné le vote de la communauté pour l'événement Mini focus !
La compétition a été rude, avec le super dragon détenant 34 % des votes et le super yéti non loin derrière, avec 31,4 %. Mais vos votes ont fini par mettre le focus sur le super dragon !
Début de l'événement :
9 septembre à 8 h UTC
Fin de l'événement :
16 septembre à 8 h UTC
Le magasin fermera le 18 septembre à 8 h UTC
Après la fin de l'événement le 16 septembre, vous aurez toujours accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 18 septembre à 8 h UTC.
Disponible pour les joueurs à partir de l'HDV 7.
Troupe d'événement : Super dragon
Ressources de l'événement
Monnaie faible : cubes de glace !
Monnaie forte : super médailles !
Bâtiment d'événement : bain glacé !
Magasin d'événement
Super déco
Mini cerisier
Décor mont des cochons
Décor montagne du tigre
Gardien magique
Championne magique
Roi de la danse
Reine chasseuse de cœurs