Quelque chose d'étrange dans le magasin du négociant invoque des serpents partout. Utilisez les lanternes rouges du Nouvel An lunaire pour transformer ces serpents en alliés aéroportés !

Plongez dans l'événement de médailles du Nouvel An lunaire à partir de l'hôtel de ville 6 et récupérez des lanternes rouges au combat pour progresser sur la voie de l'événement. Les lanternes rouges peuvent être converties en médailles serpentines et échangées chez le négociant contre le nouvel équipement épique du Roi des barbares (le Bracelet serpentin), des décorations et plein d'autres récompenses !