On avance avec son temps, comme on dit. Aujourd'hui, nous vous annonçons un des plus gros changements dans toute l'histoire de Clash of Clans. À partir de la prochaine mise à jour, vous pourrez lancer une attaque à tout moment, sans attendre (jusqu'à la ligue Titan). Qu'est-ce que ça veut dire ?

Aucun temps de formation pour les troupes, les sorts ou les engins de siège : tout sera prêt instantanément !

Aucune vie et aucun délai de récupération pour les héros : ils ne s'épuisent jamais !

Les joueurs en ligue légendes garderont leur limite de 8 combats par jour (pour l'instant).

Nous entrons dans une nouvelle ère de Clash ! Vous pouvez désormais jouer autant que vous le souhaitez. Rien ne vous empêchera de lancer attaque après attaque sans arrêt, jusqu'à ce que vos ouvriers soient occupés et votre stockage plein à ras bord.

Pourquoi ce changement ? Cette année, Clash of Clans fête son 13e anniversaire, et comme tout ado, il souhaite s'émanciper. Après tout qui sommes-nous pour limiter les nombres de batailles à un jeu de 13 ans ?

En réalité, le temps de formation a été un sujet de doléances pour beaucoup de joueurs au fil des années. Toucher à un aspect d'un jeu aussi populaire depuis des années est assez risqué : nous nous sommes demandés si, justement, le temps de formation était un ingrédient essentiel de la recette secrète du succès. Mais il y a quelques années, nous avions supprimé le coût de formation, et... ce fut un succès ! Les joueurs ont se sont adaptés en essayant d'autres stratégies, et de manière générale, le changement a beaucoup plu. C'est pourquoi nous prenons désormais notre courage à deux mains et effectuons ce nouveau changement.

Le monde a bien changé depuis le lancement de Clash of Clans en 2012. Aujourd'hui, attendre plus de 15 minutes entre chaque attaque ne semble plus approprié. À partir de ce mois-ci, c'est la fin de cette ère. Nous souhaitons que les joueurs puissent jouer quand ils le veulent, puissent passer plus de temps à jouer le week-end ou même streamer pendant des heures. Les joueurs apprendront alors plus rapidement les mécaniques de combat, et progresseront plus rapidement à travers les hôtels de ville. Alors, bah... Et que ça clash !