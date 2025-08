C'est officiel, Clash of Clans est désormais ado. Mais plutôt que de lui dire de ranger sa chambre, prenons le temps de revenir sur cette aventure.

Et quelle incroyable aventure ! De l'époque où les remparts avaient une durée de construction et où l'objectif final était d'atteindre l'hôtel de ville 8, jusqu'au Clash à volonté et aux recettes d'armées, notre priorité a toujours été d'offrir à notre communauté le jeu le plus amusant et gratifiant possible.

Mais quel est notre ingrédient secret ? Après tout ce temps, pourquoi Clash of Clans est-il toujours considéré comme l'un des meilleurs jeux mobile ? Eh bien, c'est vous !

Les nouvelles défenses et troupes, c'est bien, mais celle qui brille vraiment sur le champ de bataille, c'est notre extraordinaire communauté ! Votre passion et vos retours nous aident à améliorer le jeu aujourd'hui, mais aussi à construire son avenir. À chaque fois que vous déployez un chevaucheur de cochon, que vous participez à un événement ou que vous interagissez sur nos réseaux, vous nous aidez à améliorer Clash !

Ah, et aussi ! Si vous ne vous affrontiez pas les uns les autres pour la gloire, le monde de Clash serait terriblement calme et ennuyeux... ça serait triste, non ?!

Merci, Chef ! Et aux 1 300 prochaines années de Clash !

Et que ça clash !

- L'équipe de Clash of Clans