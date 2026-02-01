Les héros légendaires combattent pour l'honneur, la gloire et les rouleaux de sagesse. Embrasez les célébrations du Nouvel An lunaire en combattant avec grâce dans la saison Année du cheval de feu. Une aventure à ne manquer sous aucun prétexte !

1er au 28 février : Pass or ! Boostez votre village avec des avantages bonus, des objets et débloquez le skin Championne rouge.

1er au 11 février : ligue de guerre de clans ! Élaborez les meilleures stratégies et combattez avec honneur pour votre clan !

3 au 28 février : décor Année du cheval de feu ! Faites décoller votre village pour l'envoyer dans les cieux. Ce magnifique palais dans les nuages est sublimé par des chevaux de feu !

5 au 28 février : skins de l'année du cheval de feu ! Laissez-vous guider par les skins de l'année du cheval de feu qui feront leur arrivée dans le magasin.

6 au 13 février : nouveau défi avec classement ! Participez au défi Concours de nuages et inscrivez votre nom au classement.

9 au 26 février : événement de médailles Guerriers savants ! Gagnez des rouleaux de sagesse au combat pour débloquer des récompenses sur la voie de l'événement et un nouvel équipement chez le négociant.

16 au 19 février : événement bonus étoiles x2 ! Gagnez deux fois plus de butin pour votre bonus étoiles pendant cet événement. C'est le moment idéal pour faire ce que vous savez faire le mieux : combattre !

22 au 28 février : jeux de clan et promos sur les super troupes ! Terminez vos tâches encore plus rapidement avec les super troupes à -99 % et remportez des tonnes de récompenses pendant les jeux de clan !