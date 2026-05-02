Salut, chefs !

On a beaucoup parlé d'être plus transparents avec vous. Pas seulement sur nos contenus, mais aussi sur nos motivations. Le mois de mai est une bonne occasion de faire nos preuves. Voici donc un aperçu de ce qui vous attend ce mois-ci, avec le pourquoi du comment. Pour tous les détails, consultez le calendrier.

Ligues de guerre de clans : changements structurels

À partir de mai, nous mettons à jour la structure des ligues avec de nouveaux paliers.

Voici ce qu'il faut retenir : Au départ, certains joueurs obtiendront peut-être moins de médailles (particulièrement parmi les meilleurs). Cela pourrait arriver pendant que le nouveau système trouve son équilibre.

Pour que personne ne sorte perdant de cette transition, nous avons prévu une LGC bonus prochainement en compensation. Restez à l'affût pour plus d'informations.

Pour les villages un peu trop calmes

En mai, des événements seront proposés à certains joueurs uniquement.

Il s'agit des joueurs qui ont du mal à faire progresser leur village. Certains ne font pas travailler leurs ouvriers, d'autres auraient besoin d'un boost de collection de ressources, et d'autres s'éloignent petit à petit ou ne progressent plus du tout.

Nous voulons encourager ces joueurs à continuer à progresser. C'est pourquoi, ce mois-ci, nous allons sortir des événements qui se concentrent sur eux :

Calendrier de connexion

Événement Chasse au trésor

Un boost des extracteurs de ressources et une réduction de des coûts d'amélioration

Selon nous, ces événements donneront aux joueurs des moyens plus constants et fun de progresser, et les aideront à s'approcher du contenu endgame, qui est le contenu le plus fun du jeu !

Chasse au trésor (événement de rattrapage) : HDV3 à HDV16 uniquement

La chasse au trésor sera de retour en mai, avec une différence. Elle sera disponible uniquement pour les hôtels de ville de niveau 3 à 16.

Ce changement a lieu pour les raisons citées précédemment : on veut aider les joueurs à avancer et ne pas rester en place. Plus d'événement = plus de choses à faire, plus de récompenses à récupérer, et plus de raisons de jouer. Si vous n'avez pas atteint le stade d'endgame, tout ça vous permettra de vous amuser quoique vous fassiez en jeu.

Pour bien marcher, Clash a besoin de joueurs en progression constante qui participent aux guerres et s'améliorent. Les événements comme la chasse au trésor sont particulièrement efficaces pour aider ces joueurs à avancer et à rester investis dans le jeu. Ces événements seront donc ciblés pour maximiser leur impact.

Ce n'est pas une perte pour les joueurs en fin de jeu. Il s'agit de renforcer l'écosystème de Clash, pour qu'il y ait toujours plus de rivaux à affronter, plus de clans adverses et plus de raisons de continuer à exceller. Nous continuerons à proposer des contenus et événements pour les joueurs aguerris aussi.

Événement Duc draconique illimité

À la fin du mois, le Duc draconique va se déchaîner.

Vous pourrez l'utiliser (ainsi que son équipement) à sa pleine puissance, même pendant ses améliorations. Pas besoin d'attendre. Nous voulons que rien ne vous empêche de voir par vous-même à quel point ce héros peut être puissant.

Remarque sur les tests A/B

Certains événements ce mois-ci feront l'objet de tests limités. Nous voulons être francs à ce sujet.

Notre point de vue est le suivant. Quand nous essayons quelque chose de nouveau (format d'événement, promo ou système de récompenses par exemple), nous procédons parfois à de petits tests en proposant aux joueurs des versions légèrement différentes ou dans certains cas, une version bonus.

Cela nous aide à savoir ce qui marche le mieux. Est-ce que les joueurs reviennent plus souvent ? La progression est-elle améliorée ? Est-ce plus divertissant ?

Sans ces tests, nous ne pouvons que deviner. Grâce à eux, nous pouvons prendre des décisions basées sur les réactions des joueurs. Si quelque chose a un impact positif, nous pouvons le proposer plus souvent ou le rendre permanent. En discutant avec les membres de votre clan, vous remarquerez peut-être que tout le monde ne voit pas exactement le même événement. C'est tout à fait normal lors de ces tests.

Nous ne procédons qu'à de petits tests, avec un nombre limité de joueurs ayant accès à des versions légèrement différentes. Si vous en faites partie, rien ne vous paraîtra anormal. Vous pourrez avoir accès à l'événement, à une variante légèrement différente, ou à rien du tout. Nous partagerons nos observations avec vous quand nous le pourrons.

Merci de continuer de jouer avec nous, de nous parler de ce qui ne va pas et de nous aider à améliorer Clash mois après mois. Que votre village soit maxé ou que vous veniez d'installer vos premiers remparts, c'est vous qui faites vivre le jeu.

Et que ça clash !