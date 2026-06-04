Le village a fait la transition en Plus Ultra ! M.É.C.H.A est de retour. (Non, pas en rouge. Oui, on sait que ça triplerait sa vitesse. Arrêtez de nous le demander.) Revoilà aussi la gentille sorcière, le vent dans les cheveux, son chat sur l'épaule, l'hôtel de ville en ligne de mire. La reine des archères a mis la main sur une flèche tellement énorme qu'elle mérite sa propre séquence d'ouverture. Et quelque part, hors champ, un Chat de la Fortune se prépare pour une révélation qui pourrait bien prendre six épisodes.

Bienvenue dans l'événement de médailles Furie d'anime ! Bataillez, accumulez les médailles et montez le volume de vos attaques pour de super récompenses et cosmétiques. Oui, c'est bien vrai !

Vous y participez déjà !

NANI ?! L'événement de médailles Furie d'anime est disponible à partir de l'hôtel de ville 6.

Quand ça ?

Début : 4 juin à 8 h UTC (10 h heure française)

Fin : 15 juin à 8 h UTC (10 h heure française)

Après la fin de l'événement, vous aurez accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours de plus, jusqu'au 17 juin à 8 h UTC (10 h heure française). Ne bâclez pas votre arc narratif d'entraînement.

Ressources de l'événement :

Pièces de la Fortune

À trouver un peu partout dans les villages ennemis pendant l'événement. Détruisez les bâtiments indiqués pour en obtenir et avancer sur la voie des récompenses. Plus vous vous battez, plus vous débloquerez de médailles miaou. Tout selon le keikaku.

Note du traducteur : keikaku signifie plan.

Médailles miaou

Gagnez des médailles miaou en avançant sur la voie des récompenses. Dépensez-les ensuite chez le négociant pour obtenir de puissantes récompenses, comme un tout nouvel équipement épique et la super décoration Figurine en furie pour porter chance à votre hôtel de ville.

Troupes temporaires de retour

Deux silhouettes familières approchent, parce que les suites, c'est canoniquement mieux :

M.É.C.H.A - Peinture blanche, bordures bleues, chevron jaune. Cible avant tout les défenses et inflige 20x plus de dégâts aux remparts. Quelque part, un chef l'appelle « le diable blanc ».

Gentille sorcière - Elle vole à grande vitesse, déteste les tours de sorciers et fait apparaître des esprits de sorcière dès qu'elle est touchée (et ces esprits frappent quatre fois plus fort qu'elle). Travailleuse indépendante, elle n'est affiliée à aucun service de livraison spécifique.

Tous deux sont de retour spécialement pour l'événement de médailles Furie d'anime.

Bâtiment d'événement : Chat de la Fortune

Un chat tout rond est arrivé au village et s'est auto-proclamé dieu de la Fortune. Les barbares disent que c'est un yōkai. Mais les barbares mangent aussi des cailloux. Quoi qu'il en soit, ce chat a dit qu'il nous porterait bonheur en échange d'offrandes et a demandé des manjū. On n'a pas de manjū, mais on a des pièce de la Fortune. Apparemment, ça fera l'affaire.

Magasin du négociant

Oh... vous vous approchez du comptoir ? Au lieu de fuir, vous venez droit vers nous ?

Gagnez des récompenses sur la voie de l'événement et dépensez vos médailles miaou chez le négociant, pour obtenir :

Équipement épique Flèche monolithique

Super déco Figurine en furie

Éléments de décor animé (toits, murs, sol, habitations)

Objets magiques : runes, livres, pelle à obstacles

Potions : ouvrier, puissance, recherche, familiers, ressources, tour de l'horloge, entraînement

Minerais : étoilés, luisants et brillants

Plein d'élixir et d'or

Pass d'événement

Débloquez le Pass d'événement pour profiter de plus de récompenses et avancer plus vite sur la voie de l'événement. C'est le Pass en mode Ultra Instinct.

Nouvel équipement épique de la reine des archères : Flèche monolithique

Le négociant vous propose un nouvel équipement épique pour la reine des archères. Par le ciel et la terre, elle est la seule honorée. Débloquez la puissante flèche monolithique avec vos médaille miaou pendant l'événement. Kagome a appelé. Elle veut savoir ce que vous lui avez donné à manger.

Boost de l'événement : quelques jours avant la fin de l'événement, la flèche monolithique bénéficiera d'un boost de puissance. Les joueurs qui l'auront déjà obtenue pourront donc en profiter pleinement avant la séquence de fin.

Les médailles vous appellent. Les méchas font du bruit, les sorcières volent à toute vitesse et cette flèche est vraiment énorme.

Lancez-vous directement dans l'action. L'OVA de la saison 2 est là !

Et que ça clash !