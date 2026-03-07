Mini événement de médailles : sprint draconique !
Utilisez vos super dragons pour booster le nombre d'écailles de dragon remportées au combat. Récupérez des écailles pour débloquer des récompenses et des médailles en diamant. Échangez vos médailles contre encore plus de récompenses chez le négociant !
Début de l'événement :
7 mars à 8 h UTC
Fin de l'événement :
14 mars à 8 h UTC
Le magasin fermera le 16 mars à 8 h UTC
Après la fin de l'événement le 14 mars, vous aurez toujours accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 16 mars à 8:00 h UTC.
Disponible pour les joueurs au niveau d'hôtel de ville 6 ou supérieur.
Troupe d'événement : super dragon
Ressources de l'événement
Monnaie faible : écailles de dragon
Monnaie forte : médailles de diamant
Bâtiment d'événement : fontaine de dragon
Détails du magasin d'événement
|Objet
|Limite d'achat
|Prix à l'unité (jetons)
|Déco : bébé Ptah
|1
|550
|Déco : statue de dragon gobelin
|1
|550
|Déco : statue de dragon décorée
|1
|550
|Déco : totem dragon
|1
|550
|Décor pirate
|1
|2266
|Décor du festival Clash
|1
|2266
|Roi lunaire
|1
|2266
|Reine médiévale
|1
|2266
|Gardien bariolé
|1
|2266
|Championne pixélisée
|1
|2266
|Potion de héros
|3
|309
|Rune d'or
|2
|2060
|Rune d'élixir
|2
|2060
|Potion de ressources
|6
|124
|Super potion
|2
|309
|Anneau des remparts 5x
|10
|361
|Pelle à obstacles
|5
|1 030
|Potion de recherche
|7
|247
|125 000 élixirs
|20
|15
|125 000 pièces d'or
|20
|15
|2 000 ÉN
|20
|31
Détails de la voie des récompenses
|Points (cumulables)
|Points nécessaires
|Voie gratuite
|Quantité
|Voie premium
|Quantité
|80
|80
|Super dragon
|1
|Rare
|30
|250
|170
|Médailles
|300
|Médailles
|500
|500
|250
|Commun
|500
|Rare
|30
|800
|300
|Boost formation
|30
|Médailles
|1 050
|1 250
|450
|Médailles
|350
|Rare
|40
|1 700
|450
|Rare
|10
|Médailles
|500
|2 150
|450
|Commun
|750
|Rare
|40
|2 600
|450
|Rare
|25
|Médailles
|1 050
|3 050
|450
|Médailles
|550
|Rare
|60
|3 550
|500
|Rare
|30
|Médailles
|700
|4 050
|500
|Commun
|1 000
|Rare
|60
|4 550
|500
|Rare
|50
|Épique
|15
|5 050
|500
|Médailles
|600
|Rare
|80
|5 550
|500
|Rare
|35
|Déco
|1
|6 050
|500
|Commun
|1 250
|Rare
|80
|6 800
|750
|Rare
|60
|Épique
|20
|7 550
|750
|Médailles
|650
|Rare
|90
|8 350
|800
|Rare
|40
|Médailles
|1 200
|9 150
|800
|Médailles
|700
|Rare
|90
|10 000
|850
|Déco
|1
|Épique
|45
|1 000
|Médailles
|130
|2 000
|Médailles
|130
|4 000
|Médailles
|130
|6 000
|Médailles
|130
|8 000
|Médailles
|130
|11 000
|Médailles
|130
|14 000
|Médailles
|130
|17 000
|Médailles
|130
|20 000
|Médailles
|130