7 mars 2026
Blog – Clash of Clans

Mini événement de médailles : sprint draconique !

Utilisez vos super dragons pour booster le nombre d'écailles de dragon remportées au combat. Récupérez des écailles pour débloquer des récompenses et des médailles en diamant. Échangez vos médailles contre encore plus de récompenses chez le négociant !

Début de l'événement :

  • 7 mars à 8 h UTC

Fin de l'événement :

  • 14 mars à 8 h UTC

Le magasin fermera le 16 mars à 8 h UTC

Après la fin de l'événement le 14 mars, vous aurez toujours accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 16 mars à 8:00 h UTC.

Disponible pour les joueurs au niveau d'hôtel de ville 6 ou supérieur.

Troupe d'événement : super dragon

Ressources de l'événement

Monnaie faible : écailles de dragon

Monnaie forte : médailles de diamant

Bâtiment d'événement : fontaine de dragon

Détails du magasin d'événement

ObjetLimite d'achatPrix à l'unité (jetons)
Déco : bébé Ptah1550
Déco : statue de dragon gobelin1550
Déco : statue de dragon décorée1550
Déco : totem dragon1550
Décor pirate12266
Décor du festival Clash12266
Roi lunaire12266
Reine médiévale12266
Gardien bariolé12266
Championne pixélisée12266
Potion de héros3309
Rune d'or22060
Rune d'élixir22060
Potion de ressources6124
Super potion2309
Anneau des remparts 5x10361
Pelle à obstacles51 030
Potion de recherche7247
125 000 élixirs2015
125 000 pièces d'or2015
2 000 ÉN2031

Détails de la voie des récompenses

Points (cumulables)Points nécessairesVoie gratuiteQuantitéVoie premiumQuantité
8080Super dragon1Rare30
250170Médailles300Médailles500
500250Commun500Rare30
800300Boost formation30Médailles1 050
1 250450Médailles350Rare40
1 700450Rare10Médailles500
2 150450Commun750Rare40
2 600450Rare25Médailles1 050
3 050450Médailles550Rare60
3 550500Rare30Médailles700
4 050500Commun1 000Rare60
4 550500Rare50Épique15
5 050500Médailles600Rare80
5 550500Rare35Déco1
6 050500Commun1 250Rare80
6 800750Rare60Épique20
7 550750Médailles650Rare90
8 350800Rare40Médailles1 200
9 150800Médailles700Rare90
10 000850Déco1Épique45
1 000Médailles130
2 000Médailles130
4 000Médailles130
6 000Médailles130
8 000Médailles130
11 000Médailles130
14 000Médailles130
17 000Médailles130
20 000Médailles130