Utilisez vos super dragons pour booster le nombre d'écailles de dragon remportées au combat. Récupérez des écailles pour débloquer des récompenses et des médailles en diamant. Échangez vos médailles contre encore plus de récompenses chez le négociant !

Début de l'événement :

7 mars à 8 h UTC

Fin de l'événement :

14 mars à 8 h UTC

Le magasin fermera le 16 mars à 8 h UTC

Après la fin de l'événement le 14 mars , vous aurez toujours accès à l'onglet de l'événement chez le négociant et au bâtiment de l'événement pendant deux jours, jusqu'au 16 mars à 8:00 h UTC.

Disponible pour les joueurs au niveau d'hôtel de ville 6 ou supérieur.