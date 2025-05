Des chefs réputés avaient aperçu des super yétis... Les voilà arrivés ! L'événement Focus sur le super yéti vous permet de tester une nouvelle super troupe et d'acheter des décors chez le négociant en échange de super médailles ! La bonne affaire !

L'événement sera disponible pour tous les joueurs à l'hôtel de ville 8 ou plus et, comme lors des événements précédents, vous gagnerez des cubes de glace en remportant des étoiles en combat multijoueur. Ces cubes de glace peuvent ensuite être convertis en récompenses et en super médailles. Échangez vos super médailles chez le négociant contre des récompenses, y compris des décors !

Dates de l'événement :

Début du Focus sur le super yéti :

Date : 12 mai 2025

Heure : 8 h UTC

Fin du Focus sur le super yéti :

Date : 19 mai 2025

Heure : 8 h UTC

Après la fin de l'événement le 19 mai, vous aurez toujours accès à l'onglet du négociant et au bâtiment spécial de l'événement (le super bain glacé) pendant deux jours. Vous pourrez donc échanger vos super médailles contre des récompenses jusqu'au 21 mai à 8 h UTC. N'oubliez pas, sinon elles disparaîtront !