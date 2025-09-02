Mode Combat et mode Classé dans Clash !
La prochaine mise à jour va apporter de gros changements pour Clash of Clans, alors on voulait vous annoncer comment vous préparer !
Mais d'abord, on vous dit aussi POURQUOI on effectue ces changements.
Notre objectif est toujours de créer la meilleure version possible de Clash, qui plaira au plus grand nombre de joueurs possible pour les années à venir. Vos retours nous sont précieux, et nous vous avons écoutés ! Cette année, nous nous sommes penchés sur les frictions (qu'elles soient importantes ou non) qui empêchaient les joueurs de pleinement profiter du jeu, afin de leur donner des choix plus intéressants. Par exemple :
Nous avons supprimé le temps de formation de l'armée et le temps de récupération des héros.
Nous avons mis en place les recettes d'armées, afin de faciliter l'essai de nouvelles stratégies d'attaque.
Nous avons donné aux joueurs plus de flexibilité au niveau de ressources avec l'ajout de l'alchimiste et des attaques illimitées.
Nous avons réduit le coût en gemme des ressources et de nombreux objets magiques liés aux ressources.
Nous avons permis aux joueurs de supprimer les obstacles sans avoir besoin d'un ouvrier.
Nous avons amélioré le système d'amélioration des remparts.
La prochaine mise à jour va changer la recherche d'adversaire de façon inédite et, soyons honnêtes, il est possible que nous ayons quelques hics au début. Malgré cela, au lieu de vous faire attendre, nous préférons instaurer ces nouveautés au plus tôt et écouter ce que vous aurez à dire dessus. N'hésitez jamais à nous donner votre avis !
Encore plus de façons de clasher ! Encore plus de façons de gagner des récompenses !
Vous pouvez d'ores et déjà clasher à volonté, et maintenant, vous pourrez clasher comme vous le voulez ! Il y aura dorénavant deux types de combats multijoueurs : les combats et les combats classés.
Vous vous demandez peut-être : quels problèmes essayons-nous de résoudre en divisant le combat multijoueur en deux types différents ?
Les motivations et envies des joueurs et joueuses sont très diverses. Il est difficile de satisfaire tout le monde avec un seul système de matchmaking. Dans cette nouvelle ère de Clash, nous voulons que vous ayez plus de façons de vous amuser au combat !
Actuellement, le matchmaking peut sembler irrégulier et s'engager au combat peut se retourner contre vous. Enchaîner les combats peut entraîner une promotion de ligue involontaire et une augmentation dans la difficulté des combats, surtout pour les joueurs occasionnels. Cela force ensuite les joueurs à perdre des trophées, afin de retrouver un niveau de combat qui est amusant, ou même afin de ne pas être promu en ligue légendes.
Il n'y a aucun mode de farming dans la ligue légendes, ce qui rend l'obtention de butin et la participation aux événements difficiles pour les joueurs compétitifs.
Les conditions pour atteindre la ligue légendes sont trop exigeantes : monter sur la scène compétitive de Clash prend trop longtemps.
Quels sont les nouveaux types de combats multijoueurs qui seront disponibles ?
Type 1 : Combats* Le matchmaking sera déterminé par le niveau de votre hôtel de ville, avec quelques nuances (que nous vous communiquerons plus tard).* Les combats seront illimités pour tout le monde, même en ligue légendes.* Les règles des boucliers seront simplifiées (plus d'infos à venir).
Type 2 : Combats classés
Le matchmaking sera déterminé par la progression des joueurs dans les ligues.
Les combats (et défenses) sont limités, donc très importants !
Seuls les meilleurs joueurs peuvent atteindre les ligues supérieures, qui ont des modificateurs, ce qui les rend encore plus compétitives.
Les ligues seront réexaminées et de nouveaux paliers ajoutés.
Comment fonctionne le nouveau système de ligues ?
Les joueurs débloquent les combats classés au niveau 7 de l'hôtel de ville.
Le format du nouveau système de ligues a été pensé de façon à imiter une version réduite de la ligue légendes, un système que nos joueurs compétitifs apprécient depuis des années et dont tous les joueurs pourront désormais profiter.
Le bonus de ligue et le bonus étoiles des joueurs dépendent de leur ligue et niveau d'HDV actuels, et seront appliqués à tous les combats multijoueurs, compétitifs ou non, et les deux modes contribueront à la progression du bonus étoiles
Nous vous donnerons beaucoup plus d'informations sur ce système à l'avenir, mais nous vous assurons que vous avons passé de nombreuses heures à réfléchir à comment créer un format compétitif inférieur à la ligue légendes, qui peut accueillir un plus grand nombre de joueurs de Clash.
Choses importantes à savoir pour vous préparer aux changements
À l'avenir, les trophées ne seront gagnés et perdus qu'en combat classé, et seront réinitialisés à chaque tournoi de ligue (comme la ligue légendes actuelle). Mais votre score actuel de trophées reste TRÈS important :* Tous les joueurs actifs seront transférés du système de ligues actuel au nouveau système, selon le niveau de leur hôtel de ville et leur nombre de trophées au moment du transfert.* Votre plus grand nombre de trophées atteint dans le système actuel sera enregistré et affiché sur votre profil après la mise à jour, donc pour atteindre vos records, c'est maintenant ou jamais !* Les joueurs qui n'ont pas de rang, comme les joueurs qui n'ont jamais participé à un tournoi de ligues, seront initialement placés dans une ligue qui correspond davantage à leur niveau d'HDV.
Mode de combat : tout le monde peut farmer, mais peut aussi se faire voler du butin !* Les joueurs en ligue légendes auront besoin d'avoir un plan défensif de qualité pour défendre leur butin au moment de la mise à jour, alors les bases qui troll ne sont pas recommandées. Nous voulons tout de même qu'elles puissent exister à l'avenir, alors nous en reparlerons plus tard.* Nous allons augmenter le butin disponible dans les combats de ligue légendes pour compenser les nouvelles attaques de farming.
Saison de ligue légendes FINALE (ou pas)* Cette saison de ligue légendes, qui a commencé le 25 août, sera la dernière saison avec le système actuel.* Puisque votre score de trophées de septembre déterminera votre placement dans le nouveau système, nous avons décidé de prolonger la saison de septembre jusqu'au 6 octobre.* Des vérifications de fair-play seront faites avant le transfert.* Une fois que le nouveau système sera actif, les joueurs seront placés selon leur rang de trophées. Vos performances cette saison compteront !* Seuls les meilleurs réussiront à atteindre la nouvelle ligue légendes. Cela dit, attendez-vous à un changement de rang de ligue au moment du transfert.* La nouvelle ligue légendes aura des modificateurs de combat !
Modificateurs de combat* Les ligues supérieures du mode Classé auront des modificateurs de difficulté.* Plus de détails seront communiqués bientôt.
Changements apportés aux succès
De nouveaux succès seront ajoutés dans le nouveau système, et si vous n'avez pas terminé le succès Ligue des stars (atteindre les ligues cristal/maître/champion), c'est votre dernière chance de foncer pour l'obtenir, ainsi que plein de gemmes gratuites !
Nous entendons que ce sont de gros changements et que vous aurez beaucoup de questions : posez-les dans les commentaires, ou via d'autres plateformes (on vous voit, les Redditors).
Nous sortirons une vidéo avec plus d'infos sur ces changements et des réponses à vos questions avant la prochaine mise à jour.
Et comme toujours... Et que ça clash !