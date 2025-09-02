La prochaine mise à jour va apporter de gros changements pour Clash of Clans, alors on voulait vous annoncer comment vous préparer !

Mais d'abord, on vous dit aussi POURQUOI on effectue ces changements.

Notre objectif est toujours de créer la meilleure version possible de Clash, qui plaira au plus grand nombre de joueurs possible pour les années à venir. Vos retours nous sont précieux, et nous vous avons écoutés ! Cette année, nous nous sommes penchés sur les frictions (qu'elles soient importantes ou non) qui empêchaient les joueurs de pleinement profiter du jeu, afin de leur donner des choix plus intéressants. Par exemple :

Nous avons supprimé le temps de formation de l'armée et le temps de récupération des héros.

Nous avons mis en place les recettes d'armées, afin de faciliter l'essai de nouvelles stratégies d'attaque.

Nous avons donné aux joueurs plus de flexibilité au niveau de ressources avec l'ajout de l'alchimiste et des attaques illimitées.

Nous avons réduit le coût en gemme des ressources et de nombreux objets magiques liés aux ressources.

Nous avons permis aux joueurs de supprimer les obstacles sans avoir besoin d'un ouvrier.

Nous avons amélioré le système d'amélioration des remparts.

La prochaine mise à jour va changer la recherche d'adversaire de façon inédite et, soyons honnêtes, il est possible que nous ayons quelques hics au début. Malgré cela, au lieu de vous faire attendre, nous préférons instaurer ces nouveautés au plus tôt et écouter ce que vous aurez à dire dessus. N'hésitez jamais à nous donner votre avis !

Encore plus de façons de clasher ! Encore plus de façons de gagner des récompenses !

Vous pouvez d'ores et déjà clasher à volonté, et maintenant, vous pourrez clasher comme vous le voulez ! Il y aura dorénavant deux types de combats multijoueurs : les combats et les combats classés.