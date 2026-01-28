Avec la sortie du mode Classé et de l'hôtel de ville 18, Clash of Clans a connu une période de changement sans précédent.

Pour beaucoup d'entre vous, la nouvelle flexibilité et compétitivité ont été de nets positifs. Cependant, nous avons également entendu que pour d'autres, l'expérience devenait décourageante, surtout aux niveaux élevés.

Nous voulons vous assurer que nous entendons vos retours : voici donc ce que nous allons faire.

Ajustements au mode Classé pour une meilleure expérience

Le mode Classé a été créé pour permettre aux joueurs de choisir leur niveau de compétitivité dans le jeu. Malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé l'équilibre parfait, notamment concernant la vitesse de progression et la difficulté qui augmente avec.

Pour remédier à cela, nous apportons quelques changements dans la prochaine mise à jour :

Correction du bug qui affiche des avertissements de perte de niveau de ligue sans raison

Augmentation des pourcentages de promotion/rétrogradation dans certaines ligues (afin que tout reste en mouvement)

Réduction du nombre de combats des ligues supérieures (pour éviter le burn-out)

Ajustement de la difficulté des modificateurs (selon les retours de la communauté)

Nous sommes reconnaissants de tous les retours reçus : c'est grâce à cela que nous pouvons continuer à améliorer le mode Classé !

Changement de méta à l'HDV 18

Nous avons aussi entendu parler du changement soudain de stratégies viables à l'HDV 18.

Certaines stratégies populaires de l'HDV 17 ne fonctionnent plus aussi bien à l'HDV 18, dû à des changements techniques (notamment le statut de l'hôtel de ville en tant que bâtiment défensif) et à des niveaux de troupes manquants.

Nous allons être clairs avec vous : notre objectif n'est pas de faire fonctionner chaque stratégie pour toujours. En progressant, le nouveau contenu devrait être intéressant et novateur, ce que nous avons observé, par exemple, avec le golem météorique et le sort de totem. Cela dit, nous essayons toujours de rendre la transition agréable. Vos retours concernant cette mise à jour de l'hôtel de ville nous aident déjà à envisager d'autres approches pour la prochaine.

Vision sur l'horizon

Ces mises à jour ont lieu au sein d'un contexte d'amélioration de Clash : notre but est d'exploiter le potentiel complet du jeu, afin qu'il soit aussi amusant et intéressant que possible, quel que soit votre style de jeu.

Nous continuerons de prendre vos retours en compte, d'apprendre de nos erreurs et d'ajuster en cours de route. Que vous soyez en plein push en mode Classé, que vous testiez des armées ou amélioriez votre village, qu'importe : nous voulons que ce soit une tâche amusante.

Merci de nous aider à améliorer Clash en continu !

- L'équipe de Clash of Clans