Rassemblez votre clan, l'événement Rush du clan revient ! Cette fois-ci, récupérez de l'élixir noir et contribuez une toute nouvelle ressource à votre clan : l'élixir pop !

Avec votre clan, apportez l'élixir pop au stand de sodas de Frank et déverrouillez des récompenses pour tous, comme un décor Clash-A-Rama !

Je veux participer !

L'événement Rush des héros est proposé aux joueurs à l'hôtel de ville 7 ou plus.

Quand ?

Début de l'événement :

13 août à 8 h UTC

Fin de l'événement :

20 août à 8 h UTC

Obtenez de l'élixir noir : attaquez des héros !

Récupérer des ressources grâce aux extracteurs et à la charrette est un bon moyen d'obtenir de l'élixir noir, mais assommer les héros ennemis au combat est encore mieux ! Attaquez-vous aux réservoirs d'élixir et aux héros mordus d'élixir pop. Aux niveaux les plus élevés, les héros vaincus rapportent plus d'élixir noir ; alors, foncez et faites la fierté du village !

Héros illimités

L'événement Héros illimités est actif en même temps que l'événement Rush des héros. Préparez-vous à de l'action héroïque non-stop, même quand ceux-ci sont en cours d'amélioration !

Ressource de l'événement : élixir pop

Le mystérieux élixir pop au goût sucré s'est retrouvé dans les réservoirs d'élixir noir. Récupérez de l'élixir noir grâce à des attaques, aux extracteurs et à la charrette et vous obtiendrez la même quantité d'élixir pop.

Apportez de l'élixir pop au stand de sodas de Frank avec votre clan et gagnez des récompenses pour tous. Frank appréciera votre geste !

Boost pendant l'événement !

À un moment donné de l'événement, la quantité d'élixir pop que vous gagnerez en récupérant de l'élixir noir augmentera. Vous obtiendrez plus qu'une seule unité d'élixir pop pour un unité d'élixir noir. Soyez attentif pendant l'événement pour repérer le moment d'activation du boost. Votre clan pourra progresser plus vite sur la voie des récompenses !