Le prix en gemmes de nombreuses ressources va baisser, notamment celui des objets magiques dans le magasin du négociant et dans le magasin de la ligue de guerre de clans. Avec ces changements, nous voulons rendre l'achat de ressources avec des gemmes plus accessible à davantage de joueurs, et compenser les coûts élevés des améliorations aux niveaux supérieurs de l'HDV. Bien évidemment, nous faisons très attention à maintenir l'équilibre essentiel et les enjeux de protection et de pillage de ressources.