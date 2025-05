Mettez les voiles, Chef ! Les Hautes-Mers vous appellent !

C'est un affrontement contre vents et marées entre des guerriers historiques et des monstres antiques ! Participez à la saison de la Bataille pour les Hautes-Mers et plongez-vous dans un conte légendaire !

Que vous réserve la saison de la Bataille pour les Hautes-Mers ?

1er - 9 mai : partez à la conquête d'un défi de saison marin et mettez la main sur le butin !

1er - 11 mai : place aux ligues de guerre de clans ! Battez-vous pour l'honneur de votre clan !

1er - 31 mai : on sait que vous l'adorez ! L'ouvrier gobelin sera à votre disposition pour donner un coup de main dans votre village, en échange de quelques gemmes, bien sûr !

2 - 31 mai : le décor des Hautes-Mers est disponible ! Placez votre village au cœur d'un affrontement effréné sur les Hautes-Mers !

5 - 31 mai : les skins de héros de la Bataille pour les Hautes-Mers sont là ! Transformez vos héros en combattants historiques et en seigneurs de guerre épiques.

12 - 18 mai : hé… vous le reconnaissez ? Le super yéti fait ses vrais débuts dans un événement mini focus ! Remportez des cubes de glace dans les combats de votre village principal pour gagner un précieux butin.

17 - 22 mai : l'événement Chasse au trésor est de retour ! Les villages ennemis ne demandent qu'à être pillés !

22 - 28 mai : super promo sur les super troupes ! Une réduction de 99 %, pour être exact !

22 - 28 mai : Hercule est là, avec des jeux de clan axés sur les super troupes. Les promos sur les super troupes tombent vraiment bien !

On se retrouve sur les Hautes-Mers, chef !