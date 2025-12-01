Un météore géant s'est écrasé sur le village, et l'âge de givre de Clashmas a commencé ! Découvrez de vastes étendues enneigées, affrontez des monstres de givre et participez à un tas d'événements ! Froid devant !

1-11 déc – Ligues de guerre de clans : affrontez d'autres clans pour gagner des récompenses !

3-31 déc – Le décor Âge de givre arrive dans le magasin : vous avez déjà souhaité que votre hôtel de ville trône au milieu d'une forteresse gelée ? C'est un peu étrange, mais on a une bonne nouvelle pour vous !

5-31 déc – Les skins de héros Âge de givre arrivent dans le magasin : ces skins sont giga frais !

8-31 déc – Événement de médailles Folie frigide : récupérez des mites endormies et gagnez des médailles ardentes à échanger contre des récompenses et de l'équipement chez le négociant.

12-19 déc – L'événement Ruée de clan prouve qu'on est plus forts ensemble : coopérez avec votre clan pour débloquer des récompenses partagées et gagner une décoration 3x3 épique si vous terminez la voie ! Ne manquez pas les boosts de Ruée de clan pendant l'événement, ils vous aideront à progresser sur la voie des récompenses !

12-19 déc – Arrivée de l'ouvrier gobelin et du chercheur gobelin : ils vous aideront dans votre village en échange de quelques gemmes.

22-28 déc – Les jeux de clan sont de retour... mais un peu différents : terminez des tâches avec votre clan pour gagner des points et débloquer des récompenses. Hercule fait passer le nombre de points que vous pouvez gagner cette saison de 4 000 à 10 000, ce qui aide les clans ayant moins de membres actifs à débloquer eux aussi toutes les récompenses. Il vous faudra encore 4 000 points pour débloquer la récompense bonus à la fin des jeux.

29 décembre - 2 janvier – Retour de l'événement Chasseur d'étoiles : gagnez des étoiles dans les combats normaux et classés pour débloquer des récompenses supplémentaires !