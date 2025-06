Joueurs utilisant l'Amazon Appstore

Si vous jouez sur un appareil Amazon, vous pourrez remarquer que les offres du magasin ont été supprimées du jeu lors de cette mise à jour. C'est parce que les futures mises à jour de Clash of Clans ne seront plus disponibles via l'Amazon Appstore.

Si vous utilisez un appareil Amazon, connectez votre compte à Supercell ID pour conserver votre progression et continuer à jouer !

Tarification internationale

Nous avons étendu nos tests de tarification internationale à de nouvelles régions. Ce système de tarifs internationaux nous permet de mieux nous aligner sur le coût local des biens et services dans les pays de résidence des joueurs et d'offrir des prix plus abordables selon les régions. Il est possible que les offres en jeu aient des prix différents pour des joueurs d'un même pays. Veuillez noter que la tarification internationale est encore en phase de test et que ce n'est pas la version définitive de cette fonctionnalité.

Comptes d'invités SCID

Les joueurs n'ayant pas de compte Supercell ID recevront un compte d'invité Supercell ID.