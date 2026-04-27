Des monstres. Du son. Du chaos.

Montez le volume, Chef. En avril, Clash passe en mode métal : le champ de bataille va faire trembler les remparts. MEAT SHIELD est en tête d'affiche. Votre base devient la scène. Et le public ? Armé jusqu'aux dents. Préparez-vous pour une saison plus bruyante, plus sauvage... et plus métal que jamais !

Voyons les nouveautés de la saison qui font leur entrée fracassante.

LES LIGUES LÉGENDE MONTENT SUR SCÈNE

Une seule ligue Légende, ça manque de décibels.

La ligue Légende se divise désormais en trois paliers, chacun avec sa propre structure, sa pression et son rythme. Les trois paliers offrent les mêmes bonus étoiles et bonus de ligue. Mais côté compétition, chacun propose une expérience différente : structure des combats, progression et difficulté évoluent selon le palier.

Remarque : atteindre Légende III suffit pour valider le dernier palier du succès Maître de ligues.

STRUCTURE DES PALIERS DE LA LIGUE LÉGENDE EN DÉTAIL

Légende III

Tournois hebdomadaires

24 combats par semaine

Le top 5 de chaque groupe est promu chaque semaine

Utilise les modificateurs de combat du palier Légende III (voir tableau ci-dessous)

Légende II

Tournois hebdomadaires

30 combats par semaine

Le top 3 de chaque groupe est promu chaque semaine

Utilise les modificateurs de combat du palier Légende II (voir tableau ci-dessous)

Légende I

Tournois sur 4 semaines

8 combats par jour

Rétrogradations hebdomadaires sous le rang 10 000

Utilise les modificateurs de combat du palier Légende I (voir tableau ci-dessous)

RÈGLES SPÉCIALES LÉGENDE I : TÊTES D'AFFICHE UNIQUEMENT

Rétrogradation

Les joueurs sous le rang 10 000 à la fin du dimanche redescendent en Légende II le lundi

Réinitialisation hebdomadaire des trophées

Les nouveaux joueurs entrent avec 5 000 trophées

Les joueurs sous les 5 000 remontent à 5 000

Au début de chaque tournoi, tout le monde repart à 5 000 trophées

Classement Légende I

Affiche les 200 meilleurs joueurs

Indique votre rang actuel si vous êtes hors top 200

Signale quand vous êtes en danger de rétrogradation

Défenses comblées

Les défenses manquantes sont compensées par la moyenne des résultats défensifs du jour et de la veille. De quoi renforcer l'équité tout en préservant l'esprit compétitif.

MODIFICATEURS DE COMBAT : LE REMIX

Les modificateurs de combat sont retirés d'Électro 32 et Électro 33

Ils sont renommés pour correspondre à leur ligue : Légende III Légende II Légende I



Les changements détaillés sont indiqués dans les tableaux ci-dessous :

E-sports ANCIEN NOUVEAU Actuel NOUVEAU Légende actuelle Légende 1 Légende 2 Légende 3 DPS de défense +20 % +25 % +15 % +20 % +15 % +10 % PV/DPS des héros de défense +20 % +25 % +15 % +20 % +15 % +10 % PV/DPS des gardiens 0 % +20 % 0 % +20 % +10 % +5 % PV/DPS des héros d'attaque -20 % -20 % -5 % -20 % -10 % -5 % Équipement -3/-6 -3/-6 0/0 0/0 0/0 0/0

CHANGEMENT D'HORAIRE : SHOWTIME

L'arène ouvre à l'heure.

Les tournois hebdomadaires commencent désormais : le lundi à 17 h UTC

Auparavant : le mardi à 5 h UTC



SEUILS DE LIGUE : ATTENTION OÙ VOUS METTEZ LES PIEDS

Au niveau 16 de l'hôtel de ville, le seuil de ligue passe de Golem 21 à Golem 20

Au niveau 17 de l'hôtel de ville, le seuil de ligue passe de Titan 25 à P.E.K.K.A 23

L'hôtel de ville niveau 18 dispose d'un nouveau seuil de ligue à Titan 26

LIGUES CLASSÉES : ACCORDÉES À LA PERFECTION

Inactivité et rétrogradation

Une nouvelle alerte d'inactivité avec compte à rebours indique quand les joueurs seront rétrogradés. Plus besoin de se poser la question !

La rétrogradation intervient désormais après 4 semaines d'inactivité (au lieu d'une). Les joueurs peuvent rester inactifs dans le système classé (sans s'inscrire) pendant 4 semaines sans être rétrogradés. Après la première rétrogradation pour inactivité, les joueurs perdent 1 rang pour chaque tranche de 4 semaines d'inactivité, jusqu'à ce qu'ils atteignent le palier minimum de leur hôtel de ville. Après 4 semaines d'inactivité au palier minimum de l'hôtel de ville, les joueurs sortent du classement.



NOMBRE DE COMBATS : PAS DE RAPPEL

Ligue Total actuel Nouveau total Titan 25 14 12 Titan 26 14 12 Titan 27 14 12 Dragon 28 18 14 Dragon 29 18 14 Dragon 30 18 14 Électro 31 24 18 Électro 32 24 18 Électro 33 24 18 Légende III N/A 24 Légende II N/A 30

MODIFICATIONS DES PLANS DÉFENSIFS CLASSÉS : QUI A VU LA CARTE DU FESTIVAL ?

Les plans peuvent désormais être modifiés directement dans l'interface du tournoi

Il est maintenant beaucoup plus clair qu'ils peuvent être modifiés jusqu'au début des combats lors d'un nouveau tournoi (jour de ligue en Légende I)

Les modifications effectuées après le début des combats ne s'appliqueront qu'au tournoi suivant (jour de ligue en Légende I)

Toute mise à jour d'un plan prédéfini actif en mode Classé sera automatiquement appliquée au tournoi suivant (jour de ligue en Légende I)

JOURNAL DE COMBAT ET CLASSEMENT : SCÈNE PRINCIPALE

Journal de combat

Nouveau design, plus lisible (et qui facilite le partage de captures d'écran !)

Code couleur basé sur les performances

Nouvelle vue récapitulative de la carte de combat, facile à partager pour frimer auprès de vos amis

Classements

Interface unifiée pour tout le mode Classé

Distinction plus claire entre vue globale et personnelle

Nouveau : classement par hôtel de ville

Il vous permet de consulter les meilleurs joueurs pour chaque niveau d'hôtel de ville

PROMOTIONS ET RÉTROGRADATIONS : EN HAUT DES CHARTS

Retour visuel plus clair sur les changements de rang

Meilleure lisibilité de la progression et des performances

Nouveau suivi des promotions/rétrogradations accessible via l'historique joueur après la période de promotion/rétrogradation

PROFIL DE JOUEUR ET ONGLET SOCIAL : PASS BACKSTAGE

Le profil Légende conserve : Meilleur rang Nombre de trophées Total de trophées légendaires

Mise à jour automatique lors d'un nouveau record

Les trophées sont de nouveau visibles dans : Le profil de joueur (ligue actuelle) La liste d'amis (onglet Social)



ÉCONOMIE PAR LIGUE : STAND DE MERCH

Bonus étoiles

Légère augmentation pour : Or, élixir, élixir noir et tous les minerais

Augmente davantage en atteignant un nouvel hôtel de ville

Bonus de ligue

Meilleure progression lors du passage à une nouvelle ligue

Butin des combats classés

Légèrement réduit pour compenser les bonus ci-dessus

NOUVEAUX MEMBRES DU GROUPE

Les amplis grondent. La foule s'impatiente. Et le groupe s'agrandit.

Cette saison, de nouvelles unités et améliorations débarquent : plus puissantes, plus bruyantes, et prêtes à retourner le champ de bataille. Découvrez les nouvelles recrues de votre armée.

NOUVEAU GARDIEN D'HÔTEL DE VILLE : LE BÛCHEUR

Toute scène a besoin d'une tête d'affiche. Et celui-ci ne rate jamais sa cible.

Le bûcheur est un puissant défenseur à distance conçu pour contrôler le champ de bataille et punir tout ce qui ose passer à sa portée.

Lance des projectiles lents qui transpercent toutes les unités sur son chemin

Cible les unités aériennes et terrestres

Inflige 350 DPS

Applique un recul d'une case à l'impact

Portée d'attaque :

Niveaux 1 à 4 : 7 cases

Niveau 5 : 8 cases

NOUVEL ENGIN DE SIÈGE : FOURGON CÉLESTE

Certains groupes ont des choristes. Vous, vous faites pleuvoir des renforts.

Le fourgon céleste est un engin de siège aérien conçu pour soutenir votre armée en plein combat.

Peut se déplacer seul, mais brille surtout derrière des troupes aériennes.

Largue jusqu'à 6 fûts contenant des troupes du château de clan, accompagnées de gargouilles, d'un ballon et d'un bébé dragon. Plus le niveau est élevé, plus les renforts sont puissants.

Au niveau max, chaque déploiement libère les renforts suivants :

5 gargouilles (niveau 14)

1 ballon (niveau 13)

1 bébé dragon (niveau 12)

ÉQUIPEMENT : PRÊT À DÉCHIRER

NOUVEL ÉQUIPEMENT COMMUN DU DUC DRACONIQUE : ÉLECTRO-CROCS

Le Duc draconique n'est pas là pour faire de la figuration. Débloqué à l'hôtel de ville 17, son nouvel équipement commun transforme chaque attaque en tempête électrique.

Électro-crocs

Capacité passive

Attaquent 4 cibles à la chaîne

Chaque rebond inflige 20 % de dégâts en moins

Jusqu'à 400 points de dégâts par attaque

NOUVEAUX NIVEAUX : MONTEZ LE SON

Toute votre armée gagne en puissance. Nouveaux niveaux disponibles pour de nombreuses unités :

Troupes

Barbare : niveau 13

Gobelin : niveau 10

Valkyrie : niveau 12

Golem : niveau 15

Dragon : niveau 13

Ballon : niveau 13

Yéti : niveau 8

Chasseuse de tête : niveau 4

Cavalière sylvestre : niveau 4

Druide : niveau 6

Engins de siège

Foreuse de combat : niveau 6

Caserne de siège : niveau 6

Lance-bûches : niveau 6

Dirigeable de combat : niveau 6

Sorts

Rage : niveau 7

Gel : niveau 8

Clonage : niveau 9

Rappel : niveau 7

Floraison : niveau 5

Bloc de glace : niveau 6

AMÉLIOREZ LA SCÈNE

Le niveau de vos bâtiments principaux augmente pour tenir le rythme du chaos du festival.

Bâtiments

Atelier de siège : niveau 9

Camp militaire : niveau 14

Forgeron : niveau 10

Défenses

Arc-X : niveau 13

Catapulte erratique : niveau 7

Pièges

Bombe géante : niveau 12

+1 bombe aérienne supplémentaire

REMPARTS : VOYEZ PLUS GRAND

Des remparts plus solides = une base plus solide. C'est mathématique.

75 pièces de rempart peuvent être améliorées au niveau 19

Soit 25 % de remparts en plus

SUPERCHARGE : AU-DELÀ DES LIMITES

Certaines défenses ne se contentent plus d'évoluer. Elles passent au niveau supérieur. Parce que quand l'amélioration ne suffit pas, la supercharge est là.

Nouveaux niveaux de supercharges disponibles

Mortier : niveau 1-2

Tour de l'enfer : niveau 1-2

Tesla camouflée : niveau 1-2

Cracheur de feu : niveau 1-2

Tour vengeuse : niveau 1-2

ÉCONOMIE : CONSTRUCTIONS ACCÉLÉRÉES, PROGRESSION DÉCHAÎNÉE

Tout grand spectacle a besoin d'un bon timing.

Réduction du temps et du coût d'amélioration pour de nombreuses ressources, sur plusieurs niveaux d'hôtel de ville

LIGUE DE GUERRE DE CLANS : EXTENSION DE LA TOURNÉE MONDIALE

4 nouvelles ligues font leur entrée :

Titan III

Titan II

Titan I

Légende

Les modificateurs de combat sont activés pour les ligues Titan II, Titan I et Légende

Les promotions et rétrogradations ont été ajustées dans certaines ligues pour fluidifier la progression

Les récompenses ont été rééquilibrées dans toutes les ligues pour intégrer les nouvelles

Davantage de joueurs peuvent décrocher des récompenses bonus dans les ligues supérieures

Le classement affiche désormais les résultats de la ligue Légende (au lieu de Champion I)

Nouveaux badges de ligue pour Titan et Légende

Carte de guerre mise à jour pour les ligues supérieures

Positionnement des cibles amélioré pour limiter les erreurs de clic sur la carte

MODIFICATIONS DU GAMEPLAY : CHANGEMENT DE SETLIST

Héros et armée

Vous pouvez désormais choisir l'apparence des projectiles de la Reine des archères si vous possédez des équipements qui les modifient. Cette option est disponible sur l'écran de changement de skin.

Les héros et familiers en cours d'amélioration peuvent maintenant être utilisés en défis amicaux et en guerres amicales.

Changements d'équilibrage

Les Gardiens subissent à nouveau les dégâts du poison, mais seulement à hauteur de 30 %

Le Mortier équipé voit son premier tir retardé de 0,5 seconde (au lieu d'être instantané)

Le sort de rappel priorise désormais les héros

Engins de siège

Subissent désormais les dégâts des feux des mites incendiaires

Sont à présent immunisés contre : Le poison des HDV 14 à 16 Les effets de la gemme de vie L'aura de l'apprenti gardien



Autres modifications

Les totems sont désormais immunisés contre la capacité Torche héroïque

Le délai de partage des replays passe de 5 à 2 minutes

Les troupes invoquées (squelettes, pti'yétis…) affichent maintenant leur espace occupé

Les textes des modificateurs de combat ont été clarifiés

Le contenu des coffres a été mis à jour

Les gardiens ne s'activent plus lorsqu'ils sont gelés

Le nombre de messages épinglés dans le chat de clan passe de 10 à 20

CORRECTIONS DE BUGS : L'ÉQUIPE TECHNIQUE S'EN CHARGE

Correction d'un bug qui faisait disparaître les super troupes dès la première attaque après les avoir obtenues via un événement de médailles si vous aviez déjà activé lesdites super troupes avant de les obtenir

Les troupes du château de clan ne sont plus retirées d'une armée active lors d'une guerre amicale

Correction d'un bug qui dotait les nouveaux clans d'un journal de guerre privé et désactivait les guerres amicales par défaut, alors que les options apparaissaient comme activées lors de la création du clan

Le jeu vérifie désormais qu'une armée n'est pas vide avant une attaque (guerre, légende ou classée), afin d'éviter que l'on puisse se lancer dans ces attaques sans rien à déployer

Correction d'un bug de l'IA du yak, parfois trop hésitant face aux remparts

L'ouverture de l'écran de demande de renforts ne ferme plus la carte de guerre ni celle de la LGC

Le hall des héros affiche désormais une icône de téléchargement si les skins équipés ne sont pas encore téléchargés

L'image du sort ou de la troupe en cours d'amélioration dans le laboratoire se met maintenant correctement à jour après avoir terminé l'amélioration précédente avec des gemmes

Divers correctifs sur les écrans d'information

Consulter un autre jour que le jour de guerre en cours dans la ligue de guerre de clans ne supprime plus les notifications d'attaques en attente

Le marteau des bâtiments fonctionne désormais sur les pièges de la base des ouvriers

Correction de plusieurs problèmes liés à l'équipement jetpack à roquettes du Duc draconique

MONTEZ LE SON, CHEF

La scène est prête. La foule s'impatiente. La gloire vous attend.

Alors poussez le volume, attrapez votre hache et faites trembler vos ennemis.

Et que ça clash ! 🤘