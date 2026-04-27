MISE À JOUR DU CLASHAGEDDON
Des monstres. Du son. Du chaos.
Montez le volume, Chef. En avril, Clash passe en mode métal : le champ de bataille va faire trembler les remparts. MEAT SHIELD est en tête d'affiche. Votre base devient la scène. Et le public ? Armé jusqu'aux dents. Préparez-vous pour une saison plus bruyante, plus sauvage... et plus métal que jamais !
Voyons les nouveautés de la saison qui font leur entrée fracassante.
LES LIGUES LÉGENDE MONTENT SUR SCÈNE
Une seule ligue Légende, ça manque de décibels.
La ligue Légende se divise désormais en trois paliers, chacun avec sa propre structure, sa pression et son rythme. Les trois paliers offrent les mêmes bonus étoiles et bonus de ligue. Mais côté compétition, chacun propose une expérience différente : structure des combats, progression et difficulté évoluent selon le palier.
Remarque : atteindre Légende III suffit pour valider le dernier palier du succès Maître de ligues.
STRUCTURE DES PALIERS DE LA LIGUE LÉGENDE EN DÉTAIL
Légende III
Tournois hebdomadaires
24 combats par semaine
Le top 5 de chaque groupe est promu chaque semaine
Utilise les modificateurs de combat du palier Légende III (voir tableau ci-dessous)
Légende II
Tournois hebdomadaires
30 combats par semaine
Le top 3 de chaque groupe est promu chaque semaine
Utilise les modificateurs de combat du palier Légende II (voir tableau ci-dessous)
Légende I
Tournois sur 4 semaines
8 combats par jour
Rétrogradations hebdomadaires sous le rang 10 000
Utilise les modificateurs de combat du palier Légende I (voir tableau ci-dessous)
RÈGLES SPÉCIALES LÉGENDE I : TÊTES D'AFFICHE UNIQUEMENT
Rétrogradation
Les joueurs sous le rang 10 000 à la fin du dimanche redescendent en Légende II le lundi
Réinitialisation hebdomadaire des trophées
Les nouveaux joueurs entrent avec 5 000 trophées
Les joueurs sous les 5 000 remontent à 5 000
Au début de chaque tournoi, tout le monde repart à 5 000 trophées
Classement Légende I
Affiche les 200 meilleurs joueurs
Indique votre rang actuel si vous êtes hors top 200
Signale quand vous êtes en danger de rétrogradation
Défenses comblées
Les défenses manquantes sont compensées par la moyenne des résultats défensifs du jour et de la veille. De quoi renforcer l'équité tout en préservant l'esprit compétitif.
MODIFICATEURS DE COMBAT : LE REMIX
Les modificateurs de combat sont retirés d'Électro 32 et Électro 33
Ils sont renommés pour correspondre à leur ligue :
Légende III
Légende II
Légende I
Les changements détaillés sont indiqués dans les tableaux ci-dessous :
|E-sports
|ANCIEN
|NOUVEAU
|Actuel
|NOUVEAU
|Légende actuelle
|Légende 1
|Légende 2
|Légende 3
|DPS de défense
|+20 %
|+25 %
|+15 %
|+20 %
|+15 %
|+10 %
|PV/DPS des héros de défense
|+20 %
|+25 %
|+15 %
|+20 %
|+15 %
|+10 %
|PV/DPS des gardiens
|0 %
|+20 %
|0 %
|+20 %
|+10 %
|+5 %
|PV/DPS des héros d'attaque
|-20 %
|-20 %
|-5 %
|-20 %
|-10 %
|-5 %
|Équipement
|-3/-6
|-3/-6
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0
CHANGEMENT D'HORAIRE : SHOWTIME
L'arène ouvre à l'heure.
Les tournois hebdomadaires commencent désormais :
le lundi à 17 h UTC
Auparavant :
le mardi à 5 h UTC
SEUILS DE LIGUE : ATTENTION OÙ VOUS METTEZ LES PIEDS
Au niveau 16 de l'hôtel de ville, le seuil de ligue passe de Golem 21 à Golem 20
Au niveau 17 de l'hôtel de ville, le seuil de ligue passe de Titan 25 à P.E.K.K.A 23
L'hôtel de ville niveau 18 dispose d'un nouveau seuil de ligue à Titan 26
LIGUES CLASSÉES : ACCORDÉES À LA PERFECTION
Inactivité et rétrogradation
Une nouvelle alerte d'inactivité avec compte à rebours indique quand les joueurs seront rétrogradés. Plus besoin de se poser la question !
La rétrogradation intervient désormais après 4 semaines d'inactivité (au lieu d'une).
Les joueurs peuvent rester inactifs dans le système classé (sans s'inscrire) pendant 4 semaines sans être rétrogradés.
Après la première rétrogradation pour inactivité, les joueurs perdent 1 rang pour chaque tranche de 4 semaines d'inactivité, jusqu'à ce qu'ils atteignent le palier minimum de leur hôtel de ville.
Après 4 semaines d'inactivité au palier minimum de l'hôtel de ville, les joueurs sortent du classement.
NOMBRE DE COMBATS : PAS DE RAPPEL
|Ligue
|Total actuel
|Nouveau total
|Titan 25
|14
|12
|Titan 26
|14
|12
|Titan 27
|14
|12
|Dragon 28
|18
|14
|Dragon 29
|18
|14
|Dragon 30
|18
|14
|Électro 31
|24
|18
|Électro 32
|24
|18
|Électro 33
|24
|18
|Légende III
|N/A
|24
|Légende II
|N/A
|30
MODIFICATIONS DES PLANS DÉFENSIFS CLASSÉS : QUI A VU LA CARTE DU FESTIVAL ?
Les plans peuvent désormais être modifiés directement dans l'interface du tournoi
Il est maintenant beaucoup plus clair qu'ils peuvent être modifiés jusqu'au début des combats lors d'un nouveau tournoi (jour de ligue en Légende I)
Les modifications effectuées après le début des combats ne s'appliqueront qu'au tournoi suivant (jour de ligue en Légende I)
Toute mise à jour d'un plan prédéfini actif en mode Classé sera automatiquement appliquée au tournoi suivant (jour de ligue en Légende I)
JOURNAL DE COMBAT ET CLASSEMENT : SCÈNE PRINCIPALE
Journal de combat
Nouveau design, plus lisible (et qui facilite le partage de captures d'écran !)
Code couleur basé sur les performances
Nouvelle vue récapitulative de la carte de combat, facile à partager pour frimer auprès de vos amis
Classements
Interface unifiée pour tout le mode Classé
Distinction plus claire entre vue globale et personnelle
Nouveau : classement par hôtel de ville
Il vous permet de consulter les meilleurs joueurs pour chaque niveau d'hôtel de ville
PROMOTIONS ET RÉTROGRADATIONS : EN HAUT DES CHARTS
Retour visuel plus clair sur les changements de rang
Meilleure lisibilité de la progression et des performances
Nouveau suivi des promotions/rétrogradations accessible via l'historique joueur après la période de promotion/rétrogradation
PROFIL DE JOUEUR ET ONGLET SOCIAL : PASS BACKSTAGE
Le profil Légende conserve :
Meilleur rang
Nombre de trophées
Total de trophées légendaires
Mise à jour automatique lors d'un nouveau record
Les trophées sont de nouveau visibles dans :
Le profil de joueur (ligue actuelle)
La liste d'amis (onglet Social)
ÉCONOMIE PAR LIGUE : STAND DE MERCH
Bonus étoiles
Légère augmentation pour :
Or, élixir, élixir noir et tous les minerais
Augmente davantage en atteignant un nouvel hôtel de ville
Bonus de ligue
Meilleure progression lors du passage à une nouvelle ligue
Butin des combats classés
Légèrement réduit pour compenser les bonus ci-dessus
NOUVEAUX MEMBRES DU GROUPE
Les amplis grondent. La foule s'impatiente. Et le groupe s'agrandit.
Cette saison, de nouvelles unités et améliorations débarquent : plus puissantes, plus bruyantes, et prêtes à retourner le champ de bataille. Découvrez les nouvelles recrues de votre armée.
NOUVEAU GARDIEN D'HÔTEL DE VILLE : LE BÛCHEUR
Toute scène a besoin d'une tête d'affiche. Et celui-ci ne rate jamais sa cible.
Le bûcheur est un puissant défenseur à distance conçu pour contrôler le champ de bataille et punir tout ce qui ose passer à sa portée.
Lance des projectiles lents qui transpercent toutes les unités sur son chemin
Cible les unités aériennes et terrestres
Inflige 350 DPS
Applique un recul d'une case à l'impact
Portée d'attaque :
Niveaux 1 à 4 : 7 cases
Niveau 5 : 8 cases
NOUVEL ENGIN DE SIÈGE : FOURGON CÉLESTE
Certains groupes ont des choristes. Vous, vous faites pleuvoir des renforts.
Le fourgon céleste est un engin de siège aérien conçu pour soutenir votre armée en plein combat.
Peut se déplacer seul, mais brille surtout derrière des troupes aériennes.
Largue jusqu'à 6 fûts contenant des troupes du château de clan, accompagnées de gargouilles, d'un ballon et d'un bébé dragon. Plus le niveau est élevé, plus les renforts sont puissants.
Au niveau max, chaque déploiement libère les renforts suivants :
5 gargouilles (niveau 14)
1 ballon (niveau 13)
1 bébé dragon (niveau 12)
ÉQUIPEMENT : PRÊT À DÉCHIRER
NOUVEL ÉQUIPEMENT COMMUN DU DUC DRACONIQUE : ÉLECTRO-CROCS
Le Duc draconique n'est pas là pour faire de la figuration. Débloqué à l'hôtel de ville 17, son nouvel équipement commun transforme chaque attaque en tempête électrique.
Électro-crocs
Capacité passive
Attaquent 4 cibles à la chaîne
Chaque rebond inflige 20 % de dégâts en moins
Jusqu'à 400 points de dégâts par attaque
NOUVEAUX NIVEAUX : MONTEZ LE SON
Toute votre armée gagne en puissance. Nouveaux niveaux disponibles pour de nombreuses unités :
Troupes
Barbare : niveau 13
Gobelin : niveau 10
Valkyrie : niveau 12
Golem : niveau 15
Dragon : niveau 13
Ballon : niveau 13
Yéti : niveau 8
Chasseuse de tête : niveau 4
Cavalière sylvestre : niveau 4
Druide : niveau 6
Engins de siège
Foreuse de combat : niveau 6
Caserne de siège : niveau 6
Lance-bûches : niveau 6
Dirigeable de combat : niveau 6
Sorts
Rage : niveau 7
Gel : niveau 8
Clonage : niveau 9
Rappel : niveau 7
Floraison : niveau 5
Bloc de glace : niveau 6
AMÉLIOREZ LA SCÈNE
Le niveau de vos bâtiments principaux augmente pour tenir le rythme du chaos du festival.
Bâtiments
Atelier de siège : niveau 9
Camp militaire : niveau 14
Forgeron : niveau 10
Défenses
Arc-X : niveau 13
Catapulte erratique : niveau 7
Pièges
Bombe géante : niveau 12
+1 bombe aérienne supplémentaire
REMPARTS : VOYEZ PLUS GRAND
Des remparts plus solides = une base plus solide. C'est mathématique.
75 pièces de rempart peuvent être améliorées au niveau 19
Soit 25 % de remparts en plus
SUPERCHARGE : AU-DELÀ DES LIMITES
Certaines défenses ne se contentent plus d'évoluer. Elles passent au niveau supérieur. Parce que quand l'amélioration ne suffit pas, la supercharge est là.
Nouveaux niveaux de supercharges disponibles
Mortier : niveau 1-2
Tour de l'enfer : niveau 1-2
Tesla camouflée : niveau 1-2
Cracheur de feu : niveau 1-2
Tour vengeuse : niveau 1-2
ÉCONOMIE : CONSTRUCTIONS ACCÉLÉRÉES, PROGRESSION DÉCHAÎNÉE
Tout grand spectacle a besoin d'un bon timing.
Réduction du temps et du coût d'amélioration pour de nombreuses ressources, sur plusieurs niveaux d'hôtel de ville
LIGUE DE GUERRE DE CLANS : EXTENSION DE LA TOURNÉE MONDIALE
4 nouvelles ligues font leur entrée :
Titan III
Titan II
Titan I
Légende
Les modificateurs de combat sont activés pour les ligues Titan II, Titan I et Légende
Les promotions et rétrogradations ont été ajustées dans certaines ligues pour fluidifier la progression
Les récompenses ont été rééquilibrées dans toutes les ligues pour intégrer les nouvelles
Davantage de joueurs peuvent décrocher des récompenses bonus dans les ligues supérieures
Le classement affiche désormais les résultats de la ligue Légende (au lieu de Champion I)
Nouveaux badges de ligue pour Titan et Légende
Carte de guerre mise à jour pour les ligues supérieures
Positionnement des cibles amélioré pour limiter les erreurs de clic sur la carte
MODIFICATIONS DU GAMEPLAY : CHANGEMENT DE SETLIST
Héros et armée
Vous pouvez désormais choisir l'apparence des projectiles de la Reine des archères si vous possédez des équipements qui les modifient. Cette option est disponible sur l'écran de changement de skin.
Les héros et familiers en cours d'amélioration peuvent maintenant être utilisés en défis amicaux et en guerres amicales.
Changements d'équilibrage
Les Gardiens subissent à nouveau les dégâts du poison, mais seulement à hauteur de 30 %
Le Mortier équipé voit son premier tir retardé de 0,5 seconde (au lieu d'être instantané)
Le sort de rappel priorise désormais les héros
Engins de siège
Subissent désormais les dégâts des feux des mites incendiaires
Sont à présent immunisés contre :
Le poison des HDV 14 à 16
Les effets de la gemme de vie
L'aura de l'apprenti gardien
Autres modifications
Les totems sont désormais immunisés contre la capacité Torche héroïque
Le délai de partage des replays passe de 5 à 2 minutes
Les troupes invoquées (squelettes, pti'yétis…) affichent maintenant leur espace occupé
Les textes des modificateurs de combat ont été clarifiés
Le contenu des coffres a été mis à jour
Les gardiens ne s'activent plus lorsqu'ils sont gelés
Le nombre de messages épinglés dans le chat de clan passe de 10 à 20
CORRECTIONS DE BUGS : L'ÉQUIPE TECHNIQUE S'EN CHARGE
Correction d'un bug qui faisait disparaître les super troupes dès la première attaque après les avoir obtenues via un événement de médailles si vous aviez déjà activé lesdites super troupes avant de les obtenir
Les troupes du château de clan ne sont plus retirées d'une armée active lors d'une guerre amicale
Correction d'un bug qui dotait les nouveaux clans d'un journal de guerre privé et désactivait les guerres amicales par défaut, alors que les options apparaissaient comme activées lors de la création du clan
Le jeu vérifie désormais qu'une armée n'est pas vide avant une attaque (guerre, légende ou classée), afin d'éviter que l'on puisse se lancer dans ces attaques sans rien à déployer
Correction d'un bug de l'IA du yak, parfois trop hésitant face aux remparts
L'ouverture de l'écran de demande de renforts ne ferme plus la carte de guerre ni celle de la LGC
Le hall des héros affiche désormais une icône de téléchargement si les skins équipés ne sont pas encore téléchargés
L'image du sort ou de la troupe en cours d'amélioration dans le laboratoire se met maintenant correctement à jour après avoir terminé l'amélioration précédente avec des gemmes
Divers correctifs sur les écrans d'information
Consulter un autre jour que le jour de guerre en cours dans la ligue de guerre de clans ne supprime plus les notifications d'attaques en attente
Le marteau des bâtiments fonctionne désormais sur les pièges de la base des ouvriers
Correction de plusieurs problèmes liés à l'équipement jetpack à roquettes du Duc draconique
MONTEZ LE SON, CHEF
La scène est prête. La foule s'impatiente. La gloire vous attend.
Alors poussez le volume, attrapez votre hache et faites trembler vos ennemis.
Et que ça clash ! 🤘