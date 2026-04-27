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27 avr. 2026
Blog – Clash of Clans

MISE À JOUR DU CLASHAGEDDON

Des monstres. Du son. Du chaos.

Montez le volume, Chef. En avril, Clash passe en mode métal : le champ de bataille va faire trembler les remparts. MEAT SHIELD est en tête d'affiche. Votre base devient la scène. Et le public ? Armé jusqu'aux dents. Préparez-vous pour une saison plus bruyante, plus sauvage... et plus métal que jamais !

Voyons les nouveautés de la saison qui font leur entrée fracassante.

LES LIGUES LÉGENDE MONTENT SUR SCÈNE

Une seule ligue Légende, ça manque de décibels.

La ligue Légende se divise désormais en trois paliers, chacun avec sa propre structure, sa pression et son rythme. Les trois paliers offrent les mêmes bonus étoiles et bonus de ligue. Mais côté compétition, chacun propose une expérience différente : structure des combats, progression et difficulté évoluent selon le palier.

Remarque : atteindre Légende III suffit pour valider le dernier palier du succès Maître de ligues.

STRUCTURE DES PALIERS DE LA LIGUE LÉGENDE EN DÉTAIL

Légende III

  • Tournois hebdomadaires

  • 24 combats par semaine

  • Le top 5 de chaque groupe est promu chaque semaine

  • Utilise les modificateurs de combat du palier Légende III (voir tableau ci-dessous)

Légende II

  • Tournois hebdomadaires

  • 30 combats par semaine

  • Le top 3 de chaque groupe est promu chaque semaine

  • Utilise les modificateurs de combat du palier Légende II (voir tableau ci-dessous)

Légende I

  • Tournois sur 4 semaines

  • 8 combats par jour

  • Rétrogradations hebdomadaires sous le rang 10 000

  • Utilise les modificateurs de combat du palier Légende I (voir tableau ci-dessous)

RÈGLES SPÉCIALES LÉGENDE I : TÊTES D'AFFICHE UNIQUEMENT

Rétrogradation

  • Les joueurs sous le rang 10 000 à la fin du dimanche redescendent en Légende II le lundi

Réinitialisation hebdomadaire des trophées

  • Les nouveaux joueurs entrent avec 5 000 trophées

  • Les joueurs sous les 5 000 remontent à 5 000

  • Au début de chaque tournoi, tout le monde repart à 5 000 trophées

Classement Légende I

  • Affiche les 200 meilleurs joueurs

  • Indique votre rang actuel si vous êtes hors top 200

  • Signale quand vous êtes en danger de rétrogradation

Défenses comblées

  • Les défenses manquantes sont compensées par la moyenne des résultats défensifs du jour et de la veille. De quoi renforcer l'équité tout en préservant l'esprit compétitif.

MODIFICATEURS DE COMBAT : LE REMIX

  • Les modificateurs de combat sont retirés d'Électro 32 et Électro 33

  • Ils sont renommés pour correspondre à leur ligue :

    • Légende III

    • Légende II

    • Légende I

Les changements détaillés sont indiqués dans les tableaux ci-dessous :

E-sportsANCIENNOUVEAU
ActuelNOUVEAULégende actuelleLégende 1Légende 2Légende 3
DPS de défense+20 %+25 %+15 %+20 %+15 %+10 %
PV/DPS des héros de défense+20 %+25 %+15 %+20 %+15 %+10 %
PV/DPS des gardiens0 %+20 %0 %+20 %+10 %+5 %
PV/DPS des héros d'attaque-20 %-20 %-5 %-20 %-10 %-5 %
Équipement-3/-6-3/-60/00/00/00/0

CHANGEMENT D'HORAIRE : SHOWTIME

L'arène ouvre à l'heure.

  • Les tournois hebdomadaires commencent désormais :

    • le lundi à 17 h UTC

  • Auparavant :

    • le mardi à 5 h UTC

SEUILS DE LIGUE : ATTENTION OÙ VOUS METTEZ LES PIEDS

  • Au niveau 16 de l'hôtel de ville, le seuil de ligue passe de Golem 21 à Golem 20

  • Au niveau 17 de l'hôtel de ville, le seuil de ligue passe de Titan 25 à P.E.K.K.A 23

  • L'hôtel de ville niveau 18 dispose d'un nouveau seuil de ligue à Titan 26

LIGUES CLASSÉES : ACCORDÉES À LA PERFECTION

Inactivité et rétrogradation

Une nouvelle alerte d'inactivité avec compte à rebours indique quand les joueurs seront rétrogradés. Plus besoin de se poser la question !

  • La rétrogradation intervient désormais après 4 semaines d'inactivité (au lieu d'une).

    • Les joueurs peuvent rester inactifs dans le système classé (sans s'inscrire) pendant 4 semaines sans être rétrogradés.

    • Après la première rétrogradation pour inactivité, les joueurs perdent 1 rang pour chaque tranche de 4 semaines d'inactivité, jusqu'à ce qu'ils atteignent le palier minimum de leur hôtel de ville.

    • Après 4 semaines d'inactivité au palier minimum de l'hôtel de ville, les joueurs sortent du classement.

NOMBRE DE COMBATS : PAS DE RAPPEL

LigueTotal actuelNouveau total
Titan 251412
Titan 261412
Titan 271412
Dragon 281814
Dragon 291814
Dragon 301814
Électro 312418
Électro 322418
Électro 332418
Légende IIIN/A24
Légende IIN/A30

MODIFICATIONS DES PLANS DÉFENSIFS CLASSÉS : QUI A VU LA CARTE DU FESTIVAL ?

  • Les plans peuvent désormais être modifiés directement dans l'interface du tournoi

  • Il est maintenant beaucoup plus clair qu'ils peuvent être modifiés jusqu'au début des combats lors d'un nouveau tournoi (jour de ligue en Légende I)

  • Les modifications effectuées après le début des combats ne s'appliqueront qu'au tournoi suivant (jour de ligue en Légende I)

  • Toute mise à jour d'un plan prédéfini actif en mode Classé sera automatiquement appliquée au tournoi suivant (jour de ligue en Légende I)

JOURNAL DE COMBAT ET CLASSEMENT : SCÈNE PRINCIPALE

Journal de combat

  • Nouveau design, plus lisible (et qui facilite le partage de captures d'écran !)

  • Code couleur basé sur les performances

  • Nouvelle vue récapitulative de la carte de combat, facile à partager pour frimer auprès de vos amis

Classements

  • Interface unifiée pour tout le mode Classé

  • Distinction plus claire entre vue globale et personnelle

Nouveau : classement par hôtel de ville

  • Il vous permet de consulter les meilleurs joueurs pour chaque niveau d'hôtel de ville

PROMOTIONS ET RÉTROGRADATIONS : EN HAUT DES CHARTS

  • Retour visuel plus clair sur les changements de rang

  • Meilleure lisibilité de la progression et des performances

  • Nouveau suivi des promotions/rétrogradations accessible via l'historique joueur après la période de promotion/rétrogradation

PROFIL DE JOUEUR ET ONGLET SOCIAL : PASS BACKSTAGE

  • Le profil Légende conserve :

    • Meilleur rang

    • Nombre de trophées

    • Total de trophées légendaires

  • Mise à jour automatique lors d'un nouveau record

  • Les trophées sont de nouveau visibles dans :

    • Le profil de joueur (ligue actuelle)

    • La liste d'amis (onglet Social)

ÉCONOMIE PAR LIGUE : STAND DE MERCH

Bonus étoiles

  • Légère augmentation pour :

    • Or, élixir, élixir noir et tous les minerais

  • Augmente davantage en atteignant un nouvel hôtel de ville

Bonus de ligue

  • Meilleure progression lors du passage à une nouvelle ligue

Butin des combats classés

  • Légèrement réduit pour compenser les bonus ci-dessus

NOUVEAUX MEMBRES DU GROUPE

Les amplis grondent. La foule s'impatiente. Et le groupe s'agrandit.

Cette saison, de nouvelles unités et améliorations débarquent : plus puissantes, plus bruyantes, et prêtes à retourner le champ de bataille. Découvrez les nouvelles recrues de votre armée.

NOUVEAU GARDIEN D'HÔTEL DE VILLE : LE BÛCHEUR

Toute scène a besoin d'une tête d'affiche. Et celui-ci ne rate jamais sa cible.

Le bûcheur est un puissant défenseur à distance conçu pour contrôler le champ de bataille et punir tout ce qui ose passer à sa portée.

  • Lance des projectiles lents qui transpercent toutes les unités sur son chemin

  • Cible les unités aériennes et terrestres

  • Inflige 350 DPS

  • Applique un recul d'une case à l'impact

Portée d'attaque :

  • Niveaux 1 à 4 : 7 cases

  • Niveau 5 : 8 cases

NOUVEL ENGIN DE SIÈGE : FOURGON CÉLESTE

Certains groupes ont des choristes. Vous, vous faites pleuvoir des renforts.

Le fourgon céleste est un engin de siège aérien conçu pour soutenir votre armée en plein combat.

  • Peut se déplacer seul, mais brille surtout derrière des troupes aériennes.

  • Largue jusqu'à 6 fûts contenant des troupes du château de clan, accompagnées de gargouilles, d'un ballon et d'un bébé dragon. Plus le niveau est élevé, plus les renforts sont puissants.

Au niveau max, chaque déploiement libère les renforts suivants :

  • 5 gargouilles (niveau 14)

  • 1 ballon (niveau 13)

  • 1 bébé dragon (niveau 12)

ÉQUIPEMENT : PRÊT À DÉCHIRER

NOUVEL ÉQUIPEMENT COMMUN DU DUC DRACONIQUE : ÉLECTRO-CROCS

Le Duc draconique n'est pas là pour faire de la figuration. Débloqué à l'hôtel de ville 17, son nouvel équipement commun transforme chaque attaque en tempête électrique.

Électro-crocs

  • Capacité passive

  • Attaquent 4 cibles à la chaîne

  • Chaque rebond inflige 20 % de dégâts en moins

  • Jusqu'à 400 points de dégâts par attaque

NOUVEAUX NIVEAUX : MONTEZ LE SON

Toute votre armée gagne en puissance. Nouveaux niveaux disponibles pour de nombreuses unités :

Troupes

  • Barbare : niveau 13

  • Gobelin : niveau 10

  • Valkyrie : niveau 12

  • Golem : niveau 15

  • Dragon : niveau 13

  • Ballon : niveau 13

  • Yéti : niveau 8

  • Chasseuse de tête : niveau 4

  • Cavalière sylvestre : niveau 4

  • Druide : niveau 6

Engins de siège

  • Foreuse de combat : niveau 6

  • Caserne de siège : niveau 6

  • Lance-bûches : niveau 6

  • Dirigeable de combat : niveau 6

Sorts

  • Rage : niveau 7

  • Gel : niveau 8

  • Clonage : niveau 9

  • Rappel : niveau 7

  • Floraison : niveau 5

  • Bloc de glace : niveau 6

AMÉLIOREZ LA SCÈNE

Le niveau de vos bâtiments principaux augmente pour tenir le rythme du chaos du festival.

Bâtiments

  • Atelier de siège : niveau 9

  • Camp militaire : niveau 14

  • Forgeron : niveau 10

Défenses

  • Arc-X : niveau 13

  • Catapulte erratique : niveau 7

Pièges

  • Bombe géante : niveau 12

  • +1 bombe aérienne supplémentaire

REMPARTS : VOYEZ PLUS GRAND

Des remparts plus solides = une base plus solide. C'est mathématique.

  • 75 pièces de rempart peuvent être améliorées au niveau 19

Soit 25 % de remparts en plus

SUPERCHARGE : AU-DELÀ DES LIMITES

Certaines défenses ne se contentent plus d'évoluer. Elles passent au niveau supérieur. Parce que quand l'amélioration ne suffit pas, la supercharge est là.

Nouveaux niveaux de supercharges disponibles

  • Mortier : niveau 1-2

  • Tour de l'enfer : niveau 1-2

  • Tesla camouflée : niveau 1-2

  • Cracheur de feu : niveau 1-2

  • Tour vengeuse : niveau 1-2

ÉCONOMIE : CONSTRUCTIONS ACCÉLÉRÉES, PROGRESSION DÉCHAÎNÉE

Tout grand spectacle a besoin d'un bon timing.

  • Réduction du temps et du coût d'amélioration pour de nombreuses ressources, sur plusieurs niveaux d'hôtel de ville

LIGUE DE GUERRE DE CLANS : EXTENSION DE LA TOURNÉE MONDIALE

  • 4 nouvelles ligues font leur entrée :

  • Titan III

  • Titan II

  • Titan I

  • Légende

  • Les modificateurs de combat sont activés pour les ligues Titan II, Titan I et Légende

  • Les promotions et rétrogradations ont été ajustées dans certaines ligues pour fluidifier la progression

  • Les récompenses ont été rééquilibrées dans toutes les ligues pour intégrer les nouvelles

  • Davantage de joueurs peuvent décrocher des récompenses bonus dans les ligues supérieures

  • Le classement affiche désormais les résultats de la ligue Légende (au lieu de Champion I)

  • Nouveaux badges de ligue pour Titan et Légende

  • Carte de guerre mise à jour pour les ligues supérieures

  • Positionnement des cibles amélioré pour limiter les erreurs de clic sur la carte

MODIFICATIONS DU GAMEPLAY : CHANGEMENT DE SETLIST

Héros et armée

  • Vous pouvez désormais choisir l'apparence des projectiles de la Reine des archères si vous possédez des équipements qui les modifient. Cette option est disponible sur l'écran de changement de skin.

  • Les héros et familiers en cours d'amélioration peuvent maintenant être utilisés en défis amicaux et en guerres amicales.

Changements d'équilibrage

  • Les Gardiens subissent à nouveau les dégâts du poison, mais seulement à hauteur de 30 %

  • Le Mortier équipé voit son premier tir retardé de 0,5 seconde (au lieu d'être instantané)

  • Le sort de rappel priorise désormais les héros

Engins de siège

  • Subissent désormais les dégâts des feux des mites incendiaires

  • Sont à présent immunisés contre :

    • Le poison des HDV 14 à 16

    • Les effets de la gemme de vie

    • L'aura de l'apprenti gardien

Autres modifications

  • Les totems sont désormais immunisés contre la capacité Torche héroïque

  • Le délai de partage des replays passe de 5 à 2 minutes

  • Les troupes invoquées (squelettes, pti'yétis…) affichent maintenant leur espace occupé

  • Les textes des modificateurs de combat ont été clarifiés

  • Le contenu des coffres a été mis à jour

  • Les gardiens ne s'activent plus lorsqu'ils sont gelés

  • Le nombre de messages épinglés dans le chat de clan passe de 10 à 20

CORRECTIONS DE BUGS : L'ÉQUIPE TECHNIQUE S'EN CHARGE

  • Correction d'un bug qui faisait disparaître les super troupes dès la première attaque après les avoir obtenues via un événement de médailles si vous aviez déjà activé lesdites super troupes avant de les obtenir

  • Les troupes du château de clan ne sont plus retirées d'une armée active lors d'une guerre amicale

  • Correction d'un bug qui dotait les nouveaux clans d'un journal de guerre privé et désactivait les guerres amicales par défaut, alors que les options apparaissaient comme activées lors de la création du clan

  • Le jeu vérifie désormais qu'une armée n'est pas vide avant une attaque (guerre, légende ou classée), afin d'éviter que l'on puisse se lancer dans ces attaques sans rien à déployer

  • Correction d'un bug de l'IA du yak, parfois trop hésitant face aux remparts

  • L'ouverture de l'écran de demande de renforts ne ferme plus la carte de guerre ni celle de la LGC

  • Le hall des héros affiche désormais une icône de téléchargement si les skins équipés ne sont pas encore téléchargés

  • L'image du sort ou de la troupe en cours d'amélioration dans le laboratoire se met maintenant correctement à jour après avoir terminé l'amélioration précédente avec des gemmes

  • Divers correctifs sur les écrans d'information

  • Consulter un autre jour que le jour de guerre en cours dans la ligue de guerre de clans ne supprime plus les notifications d'attaques en attente

  • Le marteau des bâtiments fonctionne désormais sur les pièges de la base des ouvriers

  • Correction de plusieurs problèmes liés à l'équipement jetpack à roquettes du Duc draconique

MONTEZ LE SON, CHEF

La scène est prête. La foule s'impatiente. La gloire vous attend.

Alors poussez le volume, attrapez votre hache et faites trembler vos ennemis.

Et que ça clash ! 🤘