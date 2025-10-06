Nous avons également apporté des modifications à d'autres aspects du matchmaking.

Boucliers magiques et boucliers légendaires

On a nettoyé et poli les boucliers... c'est-à-dire qu'on les a complètement retravaillés ! Voici tout ce que vous devez savoir sur les boucliers magiques et les boucliers légendaires :

Les boucliers magiques protègent vos ressources lors des attaques normales.

Vous obtenez un bouclier magique de 8 heures après avoir subi une attaque.

Attaquer n'affecte pas la durée du bouclier, alors n'hésitez pas à aller combattre !

Les boucliers magiques n'affectent que les combats normaux.

Vous pouvez aussi acheter des boucliers magiques dans le magasin.

Les boucliers légendaires vous permettent de ne pas attaquer ni défendre en ligue Légende pendant un certain temps.

Vous pouvez les acheter dans le magasin.

Vous ne pouvez cependant pas les activer en plein milieu d'un jour de ligue. Les boucliers légendaires ne prennent effet qu'au début du prochain jour de ligue.

Revanche

Et oui ! Vous sentez le goût de la revanche ? En combat normal, vous pouvez prendre votre revanche sur les joueurs vous ayant pillé une belle portion de ressources. Vous avez juste à consulter le journal de défense pour vous venger de vos adversaires, retrouver votre fierté... et votre butin ! Si votre village a été pillé, vous avez 12 heures pour prendre votre revanche.