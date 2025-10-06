Préparez-vous pour le mode Classé ! - Mise à jour
Les combats normaux et classés sont là !
Le matchmaking multijoueur a été divisé en deux modes pour des expériences variées ! Testez vos capacités et gagnez des trophées avec les combats classés, ou profitez d'une expérience plus détendue avec les combats normaux.
À partir du niveau 2 de l'hôtel de ville, tous les joueurs peuvent participer aux combats normaux :
Attaquez autant que vous voulez, volez des ressources, profitez des événements et testez vos stratégies sans le risque de perdre vos trophées !
À partir du niveau 7 de l'hôtel de ville, les joueurs pourront participer aux combats classés :
Rejoignez les tournois hebdomadaires, avancez ou reculez à travers les ligues selon vos performances au combat et affrontez des joueurs au même niveau d'HDV (nombre limité d'attaques). En continuant à progresser dans les combats classés, vous pourrez atteindre la ligue Légende !
Modifications du matchmaking : refontes du bouclier et retour des revanches
Nous avons également apporté des modifications à d'autres aspects du matchmaking.
Boucliers magiques et boucliers légendaires
On a nettoyé et poli les boucliers... c'est-à-dire qu'on les a complètement retravaillés ! Voici tout ce que vous devez savoir sur les boucliers magiques et les boucliers légendaires :
Les boucliers magiques protègent vos ressources lors des attaques normales.
Vous obtenez un bouclier magique de 8 heures après avoir subi une attaque.
Attaquer n'affecte pas la durée du bouclier, alors n'hésitez pas à aller combattre !
Les boucliers magiques n'affectent que les combats normaux.
Vous pouvez aussi acheter des boucliers magiques dans le magasin.
Les boucliers légendaires vous permettent de ne pas attaquer ni défendre en ligue Légende pendant un certain temps.
Vous pouvez les acheter dans le magasin.
Vous ne pouvez cependant pas les activer en plein milieu d'un jour de ligue. Les boucliers légendaires ne prennent effet qu'au début du prochain jour de ligue.
Revanche
Et oui ! Vous sentez le goût de la revanche ? En combat normal, vous pouvez prendre votre revanche sur les joueurs vous ayant pillé une belle portion de ressources. Vous avez juste à consulter le journal de défense pour vous venger de vos adversaires, retrouver votre fierté... et votre butin ! Si votre village a été pillé, vous avez 12 heures pour prendre votre revanche.
Le village que vous attaquez contiendra au moins autant de ressources que la quantité volée.
Même les villages équipés d'un bouclier magique peuvent être attaqués en revanche !
Les revanches sont effectuées contre une copie de la base ennemie, ce qui signifie que le joueur ou la joueuse ne subira pas d'attaque et ne perdra pas de ressources, mais vous avez l'opportunité de récupérer les vôtres.
Modifications du gameplay
Suppression de niveaux de l'arme de l'hôtel de ville (HDV12 - HDV15)
Les améliorations de l'arme de l'hôtel de ville ralentissaient l'expérience pour les joueurs de niveaux moyens. Elles ont donc été supprimées pour laisser place à une progression plus rapide.
L'arme de l'hôtel de ville sera désormais au niveau maximum dès le départ. Plus besoin de l'améliorer !
Attention, les améliorations de l'arme en cours seront annulées, et les ressources ne seront pas remboursées.
Refonte du piège à ressort
Boing ! Le nouveau piège à ressort va vous faire sauter au plafond !
Le délai d'activation des pièges a été supprimé.
Le piège à ressort cible désormais une seule troupe dans son rayon, la troupe qui occupe le plus d'espace.
Il projette les troupes qui ont une capacité inférieure ou égale à celle du piège.
Si la troupe ne peut pas être projetée en l'air, elle est tout de même repoussée et subit des dégâts.
Le piège inflige la moitié de dégâts aux héros et aux familiers.
Si la troupe est éliminée par le piège, elle sera balancée hors de combat. Sinon, elle sera simplement repoussée.
Les pièges à ressort ne peuvent pas accumuler les doublements de dégâts sur une seule troupe.
Nouveaux niveaux du piège à ressort (6 - 12)
Un nouveau niveau a été ajouté par niveau d'hôtel de ville, à partir du niveau 11 d'HDV.
Nouveaux aspects cosmétiques aux niveaux 7, 9 et 11.
Refonte du piège à ressort de la base des ouvriers (capacité limitée à 4, ajout du niveau 5).
Le mode difficile devient le mode tournoi !
Le mode difficile se nomme désormais le mode tournoi, et nous en modifions davantage l'équilibrage :
Les bâtiments défensifs infligent désormais 20 % de DPS en plus.
Les héros défenseurs infligent désormais 20 % de DPS en plus.
Les héros défenseurs ont désormais 20 % de PV en plus.
Les héros attaquants infligent désormais 10 % de DPS en moins.
Les héros attaquants ont désormais 10 % de PV en moins.
Les équipements communs sont réduits de 3 niveaux (limités au niveau 15), et les équipements épiques de 6 niveaux (limités au niveau 21).
Changements d'équilibrage
Pablo étourdit désormais toutes les cibles, même les héros et les troupes du château de clan.
L'accélération de vitesse de l'équipement Torche héroïque s'applique désormais au Grand gardien.
Le Grand gardien est moins susceptible de suivre la morve d'Atchoum.
La fournaise défensive inflige désormais un peu moins de dégâts, pour qu'une mite incendiaire au niveau max n'élimine pas une guérisseuse au niveau max.
Économie et progression
Réduction du temps et du prix des améliorations
De nombreuses améliorations ont un prix et une durée moins importants, à plusieurs niveaux de l'HDV.
15 niveaux de héros ont été transférés de l'HDV 15 à l'HDV 14 pour une meilleure progression : 5 niveaux de la Reine des archères, du Roi des barbares et du Grand gardien.
Refonte du système de butin
La pénalité de butin est toujours appliquée lors d'attaques d'un hôtel de ville inférieur au sien.
Mais désormais, il y aura également un bonus de butin pour les attaques contre les hôtels de ville supérieurs au sien !
Ajustements de la charrette à butin
La charrette à butin donne désormais 10 % des ressources pillées (contrairement à 20 % auparavant).
Améliorations pratiques
Descriptions des hôtels de ville mises à jour plus plus de clarté.
Les héros de la base des ouvriers ont désormais une jauge de capacité.
Les dégâts de poison de la chasseuse de tête sont désormais affichés.
Les équipements sont désormais classés par type et par ordre de sortie.
Les sapins de Clashmas affichent désormais leur année de sortie.
Le prix des anneaux des remparts est désormais mis à jour avec les autres changements de prix.
Les jeux de clan afficheront toujours :
8 tâches du village principal
4 tâches de la base des ouvriers
Ajout d'une option pour cacher les obstacles et les décorations du village défenseur lorsque vous attaquez (se trouve dans le menu des paramètres avancés). Les obstacles et décorations disparaissent pendant quelques secondes après le début de l'attaque.
Corrections de bugs
Les pti'yétis apparaissent désormais de façon éparpillée et non groupée.
La version Google Play Games PC du jeu utilise désormais les skins à texture de haute résolution.
Correctifs :
Le Grand gardien n'est plus éliminé par l'auto-activation du grimoire éternel.
Les unités ne se retrouvent plus coincées dans les remparts après l'utilisation de la Torche héroïque.
Le sort bloc de glace affecte désormais les unités au sol et celles dont les PV sont bas.
L'exploration de guerre ne cause plus de problèmes visuels.
Correction du bug de la forge indiquant que le joueur ne pouvait pas l'utiliser même si les conditions étaient remplies, ou l'inverse.