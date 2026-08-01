Selama empat belas tahun, Orang Barbar dengan garang meneriakkan pekik perang sebelum bertempur. Selama empat belas tahun, Goblin menjarah desa-desa dengan tangan hijau mereka yang rakus. Dan selama empat belas tahun, Pedagang merahasiakan koleksinya yang paling berharga. Sampai sekarang. Selamat datang di Acara Clash of Cards!

Untuk merayakan Ulang Tahun Clash yang ke-14, peleton telah diubah menjadi kartu koleksi unik yang dapat digunakan untuk barter di dalam game! Acara barter kartu selama sebulan ini benar-benar berbeda dari apa pun yang pernah kamu lihat. Jadi, siapkan dekmu, Chief, dan bersiaplah merayakan Ulang Tahun Clash dengan cara yang benar-benar baru!

Bayangkan saja seperti membuka satu paket pelaju. Bedanya, kartu-kartu di dalamnya adalah peleton Clash, proses barternya berlangsung di Obrolan Klan, dan kamu tidak perlu khawatir kartu langkamu terlipat.

Apa Itu Acara Clash of Cards?

Sepanjang bulan Agustus, kamu akan mengumpulkan pak kartu dari pertempuran, acara, bagi-bagi hadiah komunitas, dan lainnya. Setiap pak berisi satu kartu yang menampilkan peleton Clash. Kumpulkan kartu, lengkapi set, dapatkan hadiah. Jika ada kartu yang belum kamu miliki, barter kartu duplikat dengan rekan klan untuk melengkapi kekurangan itu.

Kartu juga memiliki berbagai tingkat kelangkaan, jadi beberapa kartu akan lebih sulit didapatkan dari yang lain. Namun, kartu duplikat bukan hasil yang sia-sia. Kartu tersebut adalah mata uang bartermu.

Cara Mendapatkan Kartu

Ada banyak kartu yang bisa didapatkan di sepanjang bulan. Kamu bisa mendapatkannya dari:

Perburuan Kartu (1-31 Agustus): Acara utama. Dapatkan 2 pak kartu per hari dari pertempuran dan total 10 pak dari awal acara. Dengan kata lain, kamu bisa mendapatkan hingga 68 kartu dari pertempuran saja. Hancurkan bangunan yang tepat di penyerbuan dan dapatkan pak kartu. Tanpa umpan, tanpa trik, tanpa efek instan di akhir giliran.

Tutorial : Pak kartu pertamamu sudah menunggu ketika kamu pertama masuk dan menyelesaikan tutorial Pengumpulan Kartu.

Supercell Store (3-30 Agustus): Selesaikan tugas eksklusif di Supercell Store untuk mendapatkan pak kartu gratis. Jangan lewatkan juga berbagai penawaran kartu gratis.

Pedagang (4, 11, dan 18 Agustus): Pedagang menawarkan pak kartu gratis pada setiap tanggal tersebut. Kamu bisa mendapatkan 3 kartu hanya dengan konfirmasi masuk!

Acara Medali (12-31 Agustus): Jalan gratis memberikan pak kartu bonus. Tiket tidak diperlukan.

Media Sosial: Jangan lewatkan juga kartu eksklusif yang akan dibagikan melalui kanal media sosial kami.

Membuka Pak

Membuka pak kini memiliki rangkaian khusus dengan sentuhan khas Clash. Sensasi membuka pak baru dan harapan mendapatkan kartu langka adalah bagian dari keseruan acara ini, jadi kami ingin kamu menikmatinya tanpa terburu-buru. Rasanya seperti membuka peti. Cukup tiga ketukan: ketuk untuk membuka, ketuk untuk mengonfirmasi, ketuk untuk melanjutkan. Game akan langsung memberitahumu apakah kartu tersebut baru atau duplikat. Bagi kamu yang jeli, mungkin akan menemukan cara untuk mengintip tingkat kelangkaan kartu sebelum membukanya sepenuhnya ….

Layar Koleksi

Ketuk tombol acara pada antarmuka untuk membuka koleksimu kapan saja selama acara, atau ketuk dekorasi Clash of Cards langsung di desa. Kamu akan melihat setiap kartu di dalam set yang dikelompokkan berdasarkan kelangkaan. Kamu juga akan bisa melihat kartu mana yang sudah kamu kumpulkan dan mana yang masih kamu cari.

Jika kartu berwarna abu-abu, kamu belum memilikinya, tetapi kamu bisa memintanya dari rekan klan.

Dikoleksi (1 duplikat) : Kamu memiliki 1 duplikat kartu ini. Ingat bahwa kamu tidak bisa menukarkan satu-satunya duplikat kartu yang kamu miliki.

Dikoleksi (2+ duplikat) : Ini adalah kartu duplikatmu; siap untuk dibarter dengan kartu milik pemain lain atau ditukar di Toko Pedagang.

Kamu akan mendapatkan hadiah ekstra jika melengkapi satu set penuh berdasarkan tingkat kelangkaan, jadi pastikan kamu mengumpulkan setiap kartu yang ada!

Penghitung tingkat kelangkaan di bagian atas juga menunjukkan progres dan menjadi pintasan. Ketuk salah satunya untuk langsung membuka bagian koleksi terkait.

Kiat Pro: Kamu bisa mengetuk dekorasi Clash of Cards di desa pemain lain untuk melihat koleksi mereka. Ini cara yang bagus untuk mengetahui siapa yang memiliki kartu duplikat yang kamu perlukan sebelum mengirim permintaan barter. Begitulah cara menyusun dek yang baik.

Barter dengan Rekan Klan

Punya duplikat Pemanah dan perlu kartu Goblin? Itulah gunanya obrolan.

Minta kartu yang belum kamu miliki langsung dari layar koleksimu. Permintaan tersebut akan muncul di obrolan klan dan rekan klan dapat merespons dengan kartu duplikat milik mereka. Jika rekan tim tidak memiliki duplikat kartu yang diminta, atau tidak ingin menggunakan duplikat mereka, permata juga dapat digunakan untuk menyelesaikan barter.

Beberapa aturan agar semua tetap adil:

Permintaan memiliki masa tunggu sebelum bisa dikirim ulang (mirip dengan permintaan peleton Kastel Klan) agar Obrolan Klan tetap mudah dibaca dan ritmenya tetap terjaga.

Hanya duplikat yang dapat dibarter. Duplikat tunggal akan tetap tersimpan di koleksimu.

Masa tunggu dapat dilewati dengan permata jika kamu tidak mau menunggu. Tidak ada yang menghakimi.

Toko Pedagang

Punya kartu duplikat yang terus menumpuk dan sulit dibarter? Bawa kartu duplikat tersebut ke Toko Pedagang dan tukarkan dengan lebih banyak pak, termasuk pak dengan kelangkaan yang dijamin.

Nilai tukar:

2 Kartu Duplikat dari kartu yang sama untuk 1 Kartu Acak

2 Kartu Duplikat dari kartu yang sama untuk 1 Kartu Eliksir Acak

2 Kartu Duplikat dari kartu yang sama untuk 1 Kartu Eliksir Hitam Acak

2 Kartu Duplikat dari kartu yang sama untuk 1 Kartu Basis Tukang Acak

3 Kartu Duplikat dari kartu yang sama untuk 1 Kartu Peleton Super Acak

Ingat: Kamu perlu setidaknya 3 duplikat kartu untuk memanfaatkan penawaran Pedagang ini karena Pedagang tidak akan membiarkanmu menukarkan duplikat kartu terakhirmu. Yang itu masuk ke koleksi.

Hadiah

Lengkapi set dan capai ambang pencapaian di bilah progres untuk mendapatkan hadiah sepanjang bulan ini.

Tersedia dari awal acara:

Dekorasi Clash of Cards Ini adalah akses permanen ke layar Koleksi, bahkan setelah acara berakhir. Koleksi lengkapmu tersimpan di sini, jadi pamerkan!



Set kartu lengkap:

Kumpulkan semua Kartu Eliksir : Rune Eliksir

Kumpulkan semua Kartu Eliksir Hitam : Rune Eliksir Hitam

Kumpulkan semua Kartu Basis Tukang : Rune Emas

Kumpulkan semua Kartu Peleton Super: Peti Legendaris

Kumpulkan kartu yang berbeda:

Kumpulkan 10 Kartu yang berbeda : Dekorasi Kitab Kartu

Kumpulkan 20 Kartu yang berbeda : 5.000 Mineral Berkilau

Kumpulkan 30 Kartu yang berbeda : 500 Mineral Gemilang

Kumpulkan 40 Kartu yang berbeda : 50 Mineral Astral

Kumpulkan 50 Kartu yang berbeda : 2 Ramuan Tukang

Kumpulkan 60 Kartu yang berbeda: Kostum Pangeran Amarah Manga (BARU!)

Setelah Acara

Pada tanggal 2 September pukul 08.00 UTC, jendela barter akan ditutup. Namun, koleksimu masih bisa diakses melalui dekorasi Clash of Cards di Desa. Anggap saja ini sebagai koleksi spesial. Tidak bisa dibarter, tidak tergantikan, dan nilainya akan jauh lebih tinggi sepuluh tahun lagi.

Salam Clash!